কলকাতা, 29 অগস্ট: মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ৷ দিনের বেশিরভাগ সময় রৌদ্রোজ্জ্বল। আকাশে কালো মেঘ নেই ৷ পেজা তুলোর মত মেঘে শরতের আগমনী ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেকটা নীচে ঘোরাফেরা করছে ৷ ফলে ভাদ্রমাসের পরিচিত চিটচিটে গরম নেই। বরং বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কারণে বৃষ্টি পরিস্থিতি চলছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপটি ছিল, তা দূর্বল হয়েছে ৷ পূর্বাভাসের মত সেই নিম্নচাপের প্রভাব এ রাজ্যের আবহাওয়ায় পড়েনি ৷ মৌসুমি অক্ষরেখাও এ রাজ্যের ওপরে নেই ৷ তবে সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করেছে ৷ সেই কারণে দক্ষিণবঙ্গে না-হলেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, আগামী বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলছে ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কয়েকটি জেলার কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ দুর্যোগের পূর্বাভাস ৷ আজ আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে শনিবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কোচবিহার, দুই দিনাজপুরে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ৷ ওই জেলাগুলিতেও হলুদ সতর্কতা রয়েছে ৷ আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরের আট জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা ও তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ।