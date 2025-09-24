ETV Bharat / state

তোলা চেয়ে না-পেয়ে মারধর! সিভিককে চটি দিয়ে পেটালেন রক্তাক্ত লরিচালক

পশ্চিন বর্ধমানের বুদবুদের ঘটনা৷ তোলাবাজির অভিযোগ সঠিক নয়, দাবি পুলিশের৷ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা৷

Lorry Driver Beats Civic Volunteer
সিভিককে চটি দিয়ে পেটালেন রক্তাক্ত লরিচালক (ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 24 সেপ্টেম্বর: এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে চটি-পেটা করার অভিযোগ উঠল এক লরিচালকের বিরুদ্ধে৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদে৷ অভিযোগ, টাকা না-পেয়ে আক্রান্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ওই লরিচালকের মাথা ফাটিয়ে দেন৷ তার পরই চটি দিয়ে মারধরের ঘটনাটি ঘটে৷

যদিও পুলিশের তরফে টাকা চাওয়ার বা লরিচালককে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷ তবে এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে৷ বিজেপি এই ঘটনার দায় তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশের উপর চাপিয়েছে৷ অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, পুলিশ এই নিয়ে পদক্ষেপ করবে৷ এই নিয়ে বিজেপির আগবাড়িয়ে হইচই করা উচিত নয় বলেই কটাক্ষ করেছে শাসক দল৷

Lorry Driver Beats Civic Volunteer
সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর (ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

সিভিক ভলান্টিয়ারকে চটি-পেটা

সোমবার রাতে কয়েকঘণ্টার প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কলকাতার অধিকাংশ অংশ৷ বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল৷ সেই কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতাগামী ভারী গাড়িগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়৷ পশ্চিম বর্ধমানে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে বুদবুদ বাইপাসে সেই কারণে নো-এন্টি করে দেওয়া হয়৷ ফলে রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কলকাতাগামী লরি-ট্রাক৷

অভিযোগ, সেই গাড়িগুলি থেকে বুদবুদ ট্রাফিক বিভাগের এক সিভিক ভলান্টিয়ার তোলা আদায় করছিলেন৷ এক লরিচালক টাকা দিতে অস্বীকার করেন৷ তখন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মেরে ওই লরি চালকের মাথা ফাটিয়ে দেন৷ এর পর রক্তাক্ত অবস্থায় লরি থেকে নেমে আসেন ওই চালক৷ প্রথমে সিভিকের সঙ্গে বচসা শুরু হয়৷ তার পর পায়ে থাকে চটি খুলে ওই সিভিককে মারতে শুরু করেন রক্তাক্ত লরিচালক৷ ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷

কী বলছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ?

যেখানে ঘটনাটি ঘটে, সেটি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের অধীনে৷ সেখানকার এসিপি (ট্রাফিক) রাজকুমার মালাকার সিভিকের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেন৷ তিনি বলেন, ‘‘টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।’’ এর সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘‘গাড়ি দাঁড় করাতে বলা হয়েছিল৷ তা না-শোনার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।’’

Lorry Driver Beats Civic Volunteer
সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর (ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

একজন কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর করা হল৷ এটা তো সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনা! ওই লরিচালকের বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ? স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ কি কোনও মামলা রুজু করেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্য পাওয়া যায়নি৷ তবে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, উত্তেজনার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশের অন্য আধিকারিকরা যান৷ তাঁদের সামনে দু’পক্ষ ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেন৷ পরে কলকাতার দিকে রাস্তা খুলে দেওয়া হলে ওই লরিচালককও চলে যান৷

Lorry Driver Beats Civic Volunteer
সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর (ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

যদিও পুলিশের ওই সূত্র গোটা ঘটনার দায় কার্যত লরিচালকের উপর চাপিয়েছেন৷ ওই সূত্রের দাবি, ওই লরিচালক ভিনরাজ্যের৷ তিনি নো-এন্ট্রি থাকা সত্ত্বেও এগোতে চাইছিলেন৷ কিন্তু সেখানে দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার বাধা দেন৷ তখনই বচসা বাঁধে৷ সেই সময় লরির লুকিং গ্লাসে লেগে ওই চালকের মাথা ফেটে যায়৷ রক্ত বের হতে থাকে৷ তখনই তিনি লরি থেকে নেমে আচমকাই সংশ্লিষ্ট সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর শুরু করেন৷

সিভিককে চটি-পেটা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

এই ঘটনায় রীতিমতো রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে দুর্গাপুরে। বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, ‘‘এই ঘটনা অনভিপ্রেত কিছু নয়। রাস্তায় পয়সা তোলার জন্য সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা অংশ তৃণমূলের কাছে এবং একটা অংশ পুলিশের কাছে যাচ্ছে। বহুদিন ধরেই আমরা এই কথা বলে আসছি রাজ্যের মানুষের কাছে। এবার মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। তাই মানুষ এবার পালটা আক্রমণ শুরু করেছে।"

Lorry Driver Beats Civic Volunteer
সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর (ভিডিয়ো থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যদি অন্যায় কিছু হয়ে থাকে, নিশ্চিতভাবে পুলিশ তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু লক্ষ্মণবাবুদের বলুন যে তাঁরা অকারণে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিগত বেশ কয়েক বছর, তা রাজ্যের মানুষ শুনছেন না। কোনও অন্যায় কাজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ্য করেন না।’’

