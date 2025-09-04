শিলিগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: মদ্যপ অবস্থায় ওয়ার্ডবাসীদের সঙ্গে দাদাগিরির অভিযোগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল 14 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল মহিলা কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্তকে ৷ এদিকে এই পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুবিচারের দাবিতে মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হল ওয়ার্ডবাসীর একাংশ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেবের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এলাকার কয়েক বাসিন্দা ৷
গত রবিবার গণেশ পুজোর বিসর্জনে পর রাতে 14 নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত ৷ অভিযোগ, বিসর্জনের পর মদ্যপ অবস্থায় তিনি এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে দাদাগিরি করেন ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ৷ স্থানীয় সূত্রে খবর, ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র একশো মিটার দূরত্বে দু'টি গণেশ পুজো হয় ৷ একটি আয়োজন করে কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্তের গোষ্ঠী এবং অপরটি যুব তৃণমূল টাউন-2-এর সভাপতি রাজু দাসের গোষ্ঠী ৷ দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল ৷ এমনকী গত বছরও একইভাবে পুজো ঘিরে অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল ৷
পরদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন শ্রাবণী ৷ অন্যদিকে এলাকায় যাঁদের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছিল, তাঁরা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ তোলেন ৷ এরপর রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ও বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনার পর মেয়র পারিষদ পদ থেকে অপসারণ করা হয় কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্তকে ৷ তিনি জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধিকরণ, মিড ডে মিল ও নারী-শিশু কল্যাণ বিভাগের মেয়র পারিষদ ছিলেন ৷ তাঁকে মেয়র পারিষদের পদ থেকে অপসারণের পর রাজনৈতিক জলঘোলা হতে শুরু করে ৷
এরপর এদিন সকালে ওই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুবিচারের দাবিতে শ্রাবণী দত্তের অনুগামী ও ওয়ার্ডবাসীদের একাংশ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বাড়িতে যান ৷ কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত বলেন, "ঘটনার পরদিন থেকে ওয়ার্ডবাসীদের অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটি জানতে চান ৷ মেয়র পারিষদ পদ থেকে আমাকে সরানোর পর আমি অবসাদে রয়েছি ৷ আমার ওয়ার্ডের লোকজন রয়েছেন ৷ মেয়র যে বার্তা দিয়েছেন, তাঁরা আমায় সেটা জানিয়েছেন ৷ দেখা যাক দল কী সিদ্ধান্ত নেয় ৷" মেয়র গৌতম দেব বলেন, "ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এসেছিলেন ৷ তাঁরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন ৷ আমি তাঁদের আবেদন নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেব ৷" তিনি জানান, শ্রাবণী দত্ত কাউন্সিলর হিসাবে ভালো কাজ করেছেন ৷