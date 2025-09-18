সবুজায়নের বার্তা দিয়ে বৃক্ষচ্ছেদন, রেলের বিরুদ্ধে সোচ্চার চন্দননগরবাসী

সবুজায়নের বার্তা দিয়ে বৃক্ষচ্ছেদন, রেলের বিরুদ্ধে সোচ্চার চন্দননগরবাসী
সচেতনতার বার্তা দিয়ে অসচেতনের কাজ করছে রেল ! চন্দননগর স্টেশনে রেল কর্তৃপক্ষের এই দ্বিচারিতার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন সকলে ।
Published : September 18, 2025 at 9:48 PM IST
চন্দননগর, 18 সেপ্টেম্বর: স্টেশনের সীমানার দেওয়ালজুড়ে দেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা । আবার সেই লেখার পাশেই চলছে স্টেশনে ছায়াপ্রদানকারী গাছ কাটা । রেলের এহেন কাজে বেজায় চটেছেন শহরবাসী ।
অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে সাজছে চন্দননগর রেলস্টেশন । সেই অনুযায়ী জোরকদমে কাজ চলছে । স্টেশনের মূল অংশ থেকে সীমানা পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য নানা বার্তা দিয়ে দেওয়াল রাঙানো হয়েছে । আর এতেই বিতর্কের সুর তুলেছে নাগরিক সমাজ ।
অভিযোগ, পরিবেশরক্ষার বার্তা দিয়ে উন্নয়নের নামে একের পর এক প্রাচীন গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে । তার পরিবর্তে গাছ লাগানোর কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই রেল কর্তৃপক্ষের । যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে রেল ।
স্থানীয় ব্যবসায়ীর বক্তব্য
চন্দননগর স্টেশনে বিরাট এক প্রাচীন মেহগনি গাছ ছিল । ইতিমধ্যেই কাটা পড়েছে সেই গাছ । যা নিয়ে সরব হয়েছিল চন্দননগর নাগরিক সমাজ ও পরিবেশপ্রেমীরা । এরপর পুরোপুরি গাছ কাটা না হলেও অধিকাংশ ডাল ছেঁটে ফেলা হয়েছে । এরও প্রতিবাদ করেছেন স্টেশন এলাকার এক অস্থায়ী দোকানদার উত্তম বণিক ।
তিনি বলেন, "আমার বাবা 40 বছর ধরে এই গাছের তলায় ব্যবসা করেছেন । আমিও করেছি । কিন্তু যেভাবে গাছ ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাতে পাখিদের আশ্রয়স্থল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । আমরাও এই বিষয়টা জানিয়েছি । গাছ কাটা হলেও তার পরিবর্তে নতুন করে গাছ লাগাতেও দেখা যায়নি রেল কর্তৃপক্ষকে ।"
রেল আধিকারিকের বক্তব্য
যদিও পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্তের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ বছরে রেল বিভিন্ন জায়গায় 10-15 লক্ষ গাছ বসিয়েছে । রেল যেটা করে সেটা অন্য কোনও সংস্থা করে না । উন্নয়নের প্রয়োজনে যদি গাছ কাটতে হয় তাহলে রেল বিকল্প জায়গায় গাছ বসানোর ব্যবস্থা করে দেয় । পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে রেল সদা সচেষ্ট রয়েছে ।
কাটা গাছের পাশে দূষণ রক্ষার বার্তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় চর্চা শুরু হতেই তা মুছে দেওয়া হয় । এই প্রসঙ্গে সিপিআরও জানান, গ্রাফিক্সের সঙ্গে মিল না থাকায় মোছা হচ্ছে । চন্দননগরের ঐতিহ্য যা কিছু সবই ফুটিয়ে তোলা হবে স্টেশনের দেওয়ালে ।
তবে চন্দননগর স্টেশনে ঢোকার মুখে যে গাছগুলো ছিল তা ছাঁটা হয়েছে নির্বিচারে । স্টেশন আধুনিক করার জন্য যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । চন্দননগরের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে স্টেশন মাস্টারকে এই বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে । তা নিয়েই বিভিন্ন দলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ।
সিপিএম নেতার বক্তব্য
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সিপিএম নেতা হীরালাল সিংহ বলেন, "আমরা চন্দননগর স্টেশনের উন্নয়ন বা আধুনিকীকরণের বিরোধী নই । কিন্তু যেভাবে গাছ কাটা হয়েছে সেটা কখনওই কাম্য নয় । এখন অনেক পদ্ধতি বেরিয়েছে কোনও গাছকে না কেটেই তাকে গোড়া থেকে তুলে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা যায় । সেই ব্যবস্থা করতে পারত রেল । যেটি কাটা হয়েছে তা বহু প্রাচীন গাছ । এই গাছে হাজার হাজার পাখির বাসা ছিল । গাছের প্রায় সব ডাল কেটে দেওয়ার ফলে সেই পাখি আর আসে না । সকাল সন্ধ্যে চন্দননগর স্টেশন চত্বর পাখির কিচিরমিচির শব্দে ভরে উঠত । স্টেশন আধুনিকীকরণ করার জন্য গাছের ডাল ছাঁটায় সেই পাখির আওয়াজ আর শোনা যায় না । এ নিয়ে খেদ রয়েছে এলাকার মানুষের ।"
তৃণমূলের বক্তব্য
বিষয়টি নিয়ে চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল বলেন, "অমৃত ভারতের নামে উন্নয়ন হচ্ছে । কিন্ত রেলের আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিল । চন্দননগর শহরে সকলে পরিবেশপ্রেমী । আমার যথেষ্ঠ সচেতন । এতটা বৃক্ষচ্ছেদন করা উচিত হয়নি । পরিবেশ দূষণ রোধের কথা বলে বৃক্ষচ্ছেদন করব এটা হাস্যকর ।"
বিজেপি নেতার বক্তব্য
হুগলি জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, "মানুষকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য অমৃত ভারত প্রকল্পের স্টেশন তৈরি চিন্তাভাবনা । পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্টেশনে সেই কাজ হচ্ছে । এর আগেও উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে রেল । অবশ্যই তারা গাছ লাগায় । কিন্তু উন্নয়নের জন্য মানুষকে মেনে নিতে হবে এটা ।"