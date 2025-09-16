জন্মসার্ধশতবর্ষেও অনাদরে কথাশিল্পী, শরৎ জন্মভিটে দ্রুত সংস্কারের দাবি
দু'বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা সংস্কারের কথা । আজও তার কাজ শুরু না হওয়ায় আক্ষেপ স্থানীয়দের ।
Published : September 16, 2025 at 8:38 PM IST
দেবানন্দপুর (হুগলি), 16 সেপ্টেম্বর: বাঙালি ও বাংলা ভাষার অস্মিতার জন্য পথে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল । রাজ্যজুড়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষা নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তারা । তবে সেই বাংলা ভাষা যিনি সমৃদ্ধ করেছেন সেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ অবহেলিত । জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাঁর জন্মস্থান ।
উন্নয়নের লেশমাত্র চোখে পড়েনি হুগলির ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুর গ্রামে । ক্ষমতায় আসার প্রায় দশ বছর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2023 সালে ঘোষণা করেছিলেন শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানকে পর্যটন দফতরের আওতায় এনে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হবে ।
স্থানীয় মানুষ ও রাজনৈতিক দলের অভিযোগ, সেই ঘোষণার পর দু'বছর কেটে গেলেও দেবানন্দপুর গ্রামের কোনও উন্নয়ন হয়নি । যেখানে রয়েছে কথাশিল্পীর পৈতৃক ভিটে শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দির, প্যারীমোহনের পাঠশালা-সহ শরৎচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে উঠে আসা নানা স্মৃতি । জন্মের সার্ধশতবর্ষেও মেঘে ঢাকা তারা হয়ে রয়ে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রাম দেবানন্দপুর
চুঁচুড়া মগরা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রাম কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে । 1876 খ্রিস্টাব্দের 15 সেপ্টেম্বর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি । এখানেই তাঁর বাল্যজীবন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা হয় । এখানকার প্যারী পন্ডিতের পাঠশালা, বিশালাক্ষী মন্দির, গড়ের জঙ্গল, সরস্বতী নদীর বাঁশের ব্রিজ, দত্ত মুন্সীদের পুজোর মণ্ডপ, হেদুয়ার পুকুর এইসব জায়গার নাম বার বার উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ।
এখানে শরৎচন্দ্রের স্ট্যাচু ও সেমিনার হল থাকলেও অভাব দেখভালের । ইতিমধ্যে সরকার হুগলির দেবানন্দপুরের এই জন্মভিটেকে পর্যটন দফতরের আওতায় এনেছে । কিন্তু সর্বত্র সংস্কারের অভাব রয়েছে । এখানেই শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষিত আছে । সাহিত্যিকের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে মডেলের মাধ্যমে । সেখানকার সব লেখা নষ্ট হয়ে গিয়েছে । মডেলগুলিতে আলো জ্বলে না । দূরদূরান্ত থেকে সাহিত্যপ্রেমী মানুষরা আজও আসেন কথা সাহিত্যিকের গ্রাম ঘুরে দেখার জন্য ।
শীতকালে বহু মানুষ ভিড় জমান দেবানন্দপুরে । তাও কেন শরৎচন্দ্রের গ্রাম এখনও বঞ্চিত ? প্রশ্ন সাধারণ মানুষের । জন্মভিটের লেখা উঠে গিয়েছে । যে ঘরগুলিতে থাকতেন তারা দরজাগুলো ভাঙা । নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একের পর এক সাহিত্য রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র । দেবানন্দপুরে থাকার সময় কাশীনাথ রচনা করেছিলেন । তাছাড়াও দত্তা, বিরাজ বৌ, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত-সহ তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যে সরস্বতী নদী ও দেবানন্দপুরের একাধিক স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন । সেই গ্রাম তথা সাহিত্যিকের জন্মভিটে থেকে স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত জিনিস আজ অবহেলিত ।
এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল, সকলের প্রশ্ন একটাই টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও উন্নয়ন হল না কেন ? কী কারণে এত অবহেলা ও বিলম্ব সাহিত্যিকের জন্মভিটে সংরক্ষণে । যদিও চুঁচুড়া বিধানসভার তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার অবশ্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক কোটি টাকার উপর বরাদ্দ হয়েছে । অর্ধেক টাকা এসেও গিয়েছে, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য
প্রতিবছর একত্রিশে ভাদ্র অর্থাৎ সংক্রান্তিতে দেবানন্দপুর গ্রামে পালিত হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন । এবার সাহিত্যিকের সার্ধশতবর্ষের জন্মদিন । বুধবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক আবুল বাশার-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা । সেই জন্ম উৎসব নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে গ্রামবাসী তথা শরৎপ্রেমী সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের ।
তাঁর কথায়, "আমার মনে হয় সার্ধশতবর্ষের জন্মদিনেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবহেলিত । এই বছর তাঁর জন্মদিন বিশেষ উদ্যোগের সঙ্গে পালন করা উচিত ছিল প্রশাসনের । যেহেতু এবছর বাংলা ভাষা অস্মিতাকে নিয়ে এত চর্চা চলছে । বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করা হচ্ছে । এই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দেওয়া যায় না । তাঁদের জন্মদিন সেই উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে যদি পালন না করা হয় তাহলে বাঙালি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে । শরৎচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষের জন্মদিন এত সাদামাটাভাবে পালন করা হচ্ছে আমরা খুবই মর্মাহত । শরৎ সাহিত্যে যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন সেটা নিয়েও উদ্যোগী হচ্ছে না সরকার ।"
তিনি আরও বলেন,"নাচ গানের জন্মদিন পালন করে লাভ নেই । মুখ্যমন্ত্রী যে টাকা ঘোষণা করেছিলেন তা বরাদ্দ হয়েছে শুনেছি । শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্যারীমোহনের পাঠশালা ও বেশ কিছু জায়গা এখনও পর্যন্ত সরকার অধিগ্রহণ করতে পারেনি । জন্মভিটে ও শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দির এইটুকুই সরকারের অধিগ্রহণে আছে । তা হলে বাকি অংশে কাজ করবে কীভাবে ? আমাদের আশা শীঘ্রই শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত অংশ সংস্কারের ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার । 2023 সালে ঘোষণা হলেও 2025-এও কাজ শুরু হল না । এত বিলম্বের মধ্যেও যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা দিয়ে শীঘ্র কাজ করার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন । পরবর্তী প্রজন্মকে শরৎচন্দ্রকে চেনানো প্রয়োজন । এটাতেই আমরা আনন্দিত । এইটুকুই আমাদের চাওয়া ।"
দেবানন্দপুরের আরেক বাসিন্দা নীলাঞ্জন দে বলেন,"দেবানন্দপুরের সেভাবে কোনও উন্নয়ন হয়নি । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের নাম বলতে পারি তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র একজন । তাঁর 150 বছরের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে কিন্তু কোনও উন্মাদনা নেই । এমনকি দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেখতে আসেন । ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে দেবানন্দপুর আসতে রাস্তাগুলোর খানাখন্দে ভর্তি জলমগ্ন অবস্থা । আমরা বাংলা ভাষার অস্মিতা নিয়ে অনেক কথা বলছি । যারা বাংলা ভাষাকে দেশ-সহ গোটা বিশ্বে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই শরৎচন্দ্র কে নিয়ে রাজ্য সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল ।"
শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ানের বক্তব্য
শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান সুকুমার হাঁসদা বলেন, "আমি এখানে এসে গর্বিত । এত বড় সাহিত্যিক নানা ভাষায় একাধিক সাহিত্য রয়েছে তাঁর । লেখনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে জাতিভেদ প্রথা বিরুদ্ধে সরব ছিলেন শরৎচন্দ্র । 150 বছরের জন্মদিনে সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়াও সাহিত্যিক আবুল বাশার ও উল্লাস মল্লিক আসবেন । দেবানন্দপুরের জন্য পর্যটন দফতর 1 কোটি 82 হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে । তার মধ্যে চলতি বছরে 55 লক্ষ টাকা দিয়েছে । শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে-সহ শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দির সংস্কার, প্যারী পন্ডিতের পাঠশালা ও একাধিক মন্দির রয়েছে সংস্কারের জন্য । সরস্বতী নদীর পাশে বটগাছের নিচে শরৎচন্দ্র যেখানে লিখতেন সেই জায়গা সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । আমাদের রাজ্য ছাড়াও ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক রাজ্য থেকে শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেখতে আসেন বহু পর্যটকরা । সেই জন্য আবাসন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে । সমস্ত কিছুই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে ।"
বিজেপি নেতার বক্তব্য
বিজেপির হুগলির জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, "2023 সালে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনেছিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে পর্যটনের আওতায় এনে উন্নয়ন হবে । কিন্তু 2025-এর শেষের দিকে এসেও কোনও উন্নয়ন আমরা দেখতে পেলাম না । শোনা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র জন্মভিটের জন্য এক কোটি 81 হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ হলেও এখন 50 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের জন্য । কিন্তু সেই টাকাটা কোথায় ? সামনেই 26-এর নির্বাচন । নিজেদের পকেট ভরার জন্য কিছু একটা করতে পারে । আগামী দিনে যে টাকা এসেছে সেই টাকা নিয়ে তদন্ত হতে পারে । কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের ছবি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল তৃণমূল ছাত্রনেতা । এদের কাছে মনীষীরা সম্মান পায় না । লোক দেখানো এসব করে থাকে ওরা । দু'বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেও আজও ভগ্ন দশায় পড়ে আছে শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে ।"
স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য
কথাশিল্পীর জন্মভিটেতে মন্দির সংস্কার থেকে যুব আবাসনের প্রস্তাব দিয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার । রাজনৈতিক দলের একাধিক অভিযোগকে নস্যাৎ করে বলেন, "বিরোধীদের চোখ নেই, বিরোধীরা কানা । মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কেএমডিএ থেকে আমি ন'কোটি টাকা নিয়ে এসেছি । দেবানন্দপুরে উন্নয়ন হয়েছে । এক কোটি টাকার উপর মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্রের জন্মভিটের জন্য বরাদ্দ করেছেন । 2025-26 সালে 55 লক্ষ টাকা জেলা পরিষদে এসেছে । তার ম্যাপিংয়ের কাজ চলছে কীভাবে কী হবে সেই নিয়ে । রাস্তাঘাট তৈরি হবে আবার ভাঙবেও । চিরকাল স্থায়ী থাকবে না । চুঁচুড়া বিধানসভায় বহু জায়গায় পাকা রাস্তা ছিল না । এখন কোথাও কাঁচা রাস্তা নেই । বামেরাও রাস্তাঘাট করেনি । আর বিজেপির এত লাফিয়ে কী হবে । হুগলি লোকসভায় বিজেপি সাংসদ থাকাকালীন লকেট চট্টোপাধ্যায় কী কাজ করেছেন ? সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন বিজেপিকে ।"