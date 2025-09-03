বর্ধমান, 3 সেপ্টেম্বর: হঠাৎ করে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বর্ধমান রাজবাড়ির লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দিরের একাংশ । যদিও ঘটনায় কেউ হতাহত হননি । তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরের কোনও সংস্কার হয়নি । ফলে সংস্কারের অভাবেই এই মন্দির ভেঙে পড়েছে বুধবার সকালে ।
আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে বর্ধমান শহরের বড়বাজার সোনাপট্টি এলাকায় লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ । আজ যেখানে বর্ধমান মহিলা কলেজ, আগে সেখানে ছিল রাজবাড়ির দুর্গা মন্দির । সেই মন্দিরে পটেশ্বরী দুর্গার পুজো হত । পরবর্তীকালে সেই মন্দির ভেঙে যাওয়ায় দেবীকে লক্ষীনারায়ণ জিউ মন্দির এনে পুজো করা হয় । আগে প্রতি বছর পুজোর সময় বর্ধমানের ছোট রাজকুমার প্রণয়চাঁদ মহাতাব (84) ও তাঁর স্ত্রী নন্দিনী বর্ধমানে আসতেন । 2024 সালে প্রণয়চাঁদ মহাতাব প্রয়াত হন ।অন্যদিকে বার্ধক্যজনিত কারণে আর রানি নন্দিনী মহাতাবও আর বর্ধমানে আসতে পারেন না । ফলে সংস্কারের অভাবে জৌলুস হারাচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির ।
রাজা মহাতাব চাঁদ 1851 সালে বর্ধমান রাজবাড়ির লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দিরের চত্বরে নাটমন্দির তৈরি করেন । তবে দীর্ঘদিন ধরে এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় দিনে দিনে জৌলুস হারাচ্ছিল লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির । মন্দিরের বিভিন্ন অংশ থেকে খসে পড়তে থাকে চুন সুড়কির চাঙর । ইতিউতি উঁকি মারছে বিবর্ণ ইটের পাঁজর । এদিকে মাস দুয়েক ধরে টানা বৃষ্টির জেরে আরও ক্ষতি হয় এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের । বুধবার সকালের দিকে নাটমন্দিরের একাংশ ভেঙে পড়ে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই প্রাচীন ঐহিত্যবাহী মন্দির বর্ধমানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান । কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এই মন্দির আজ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আছে । মাঝেমধ্যেই এখানে ওখানে চুন সুড়কির চাঙর খসে পড়ে । এদিন তো নাটমন্দিরের একটা অংশ একদম ভেঙে গেল । সেখানে সেই সময় কেউ না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি ।
স্থানীয় বাসিন্দা হরিশংকর তেওয়ারির কথায়, "রাজবাড়ির নিজস্ব মন্দির আছে । লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির, শিবের মন্দির আছে । এসে দেখলাম ভেঙে পড়েছে । খুব খারাপ লাগছে দেখে । এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া উচিত ।"
ইতিহাসের গবেষক ডঃ সর্বজিৎ যশ বলেন, "প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির । এই লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে দুর্গাপুজো শুরু করেন বর্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ । শুধু দুর্গাপুজো নয় রথযাত্রা থেকে ঝুলনযাত্রা, শিবরাত্রিতে সেজে ওঠে লক্ষ্মী নারায়ণ জিউ মন্দির । রথের সময় সাতদিন ধরে মেলা বসে । কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে দিনে দিনে মন্দির ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে ।"