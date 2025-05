ETV Bharat / state

সরাসরি: মালদা-মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে সেটা বাংলার সরকারের নির্মম আচরণের নির্দশন, দাবি মোদির - PM NARENDRA MODI PUBLIC RALLY

সময়ের আগেই আলিপুরদুয়ারে পৌঁছলেন মোদি ( ছবি; পিটিআই )

LIVE FEED শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনা্শ করেছে তৃণমূল :মোদি আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, দুর্নীতি করে তৃণমূল শুধু হাজার হাজার শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়নি, রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ মালদা-মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে সেটা বাংলার সরকারের নির্মম আচরণের নির্দশন: মোদি প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মালদা-মুর্শিদাবাদে যা হয়েছে সেটা বাংলার সরকারের নির্মম আচরণের নির্দশন ৷ শাসকদলের কাউন্সিলার বেছে বেছে লোকেদের বাড়ি আক্রমণ করেছেন ৷ এভাবে কি সরকার চলে ?" এরপরই বাংলায় প্রধানমন্ত্রী বাংলায় বলেন, "বাংলার চিৎকার লাগবে না নির্মম সরকার" ৷ বাংলার উদয় বিকশিত ভারতের জয়: মোদি আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলা মেক ইন ইন্ডিয়ার কেন্দ্র হয়ে উঠুক ৷ বাংলার উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে ৷ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়ন হয়েছে ৷ কলকাতা মেট্রোর উন্নয়নের কাজ হয়েছে ৷" অপারেশন সুিঁদুরের মতো অপারেশন তৃণমূল করতে হবে : সুকান্ত আলিপুরদুয়ারের সভায় অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করলেন রাজ্য় বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ পাশাপাশি অপারেশন সুিঁদুরের মতো অপারেশন তৃণমূল করতে হবে বলেও জানান তিনি ৷ নরেন্দ্র মোদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুরুর আগে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরের জন্যও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ৷ উপস্থিত সুকান্ত-শুভেন্দু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় উপস্থিত রাজ্য় বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অনকে ৷ সভা শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিলেন রাজ্য বিজেপি নেতারা ৷ বাংলার উন্নয়ন ভারতের উজ্জ্বল আগামীর ভিত্তি স্থাপন করবে : মোদি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করার সময় একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, বাংলার উন্নয়ন ভারতের উজ্জ্বল আগামীর ভিত্তি স্থাপন কররে ৷ বাংলার উন্নতি ছাড়া দেশের প্রগতি সম্ভব নয় : মোদি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার উন্নতি ছাড়া দেশের প্রগতি সম্ভব নয় ৷ আর তাই গত দশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজর কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করেছে ৷ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস মোদির আলিপুরদুয়ারে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্টের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আলিপুরদুয়ারে পৌঁছলেন মোদি প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ চোখে পড়েছে ৷ সভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

