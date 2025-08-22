ETV Bharat / state

LIVE UPDATES: বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই: মোদি - PM MODI ADDRESSES RALLY IN KOLKATA

Modi in Kolkata
মেট্রোরেলের উদ্বোধনে শহরে মোদি (ছবি- পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 4:42 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 6:39 PM IST

কলকাতা সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দমদম বিমানবন্দরে থেকে প্রথমে নবনির্মিত যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে পৌঁছন তিনি। ইয়েলো লাইনের (নোয়াপাড়া-বারাসত) নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর অংশে মেট্রো চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন তিনি । এখান থেকেই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন (রুবি) থেকে বেলেঘাটা স্টেশন এবং গ্রিন লাইনের (সেক্টর ফাইভ-হাওড়া ময়দান) এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে শিয়ালদা স্টেশন মেট্রো চলাচলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মোদি ৷ তারপর যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলের দিকে রওনা দেয় প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ৷ বঙ্গ সফরে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে মোদির ৷ দমদম সেন্ট্রাল জেল মাঠের সভাস্থল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী । শিলান্যাস করেন 6 লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের । তারপর দমদমে দলীয় সমাবেশ মোদির ৷

6:38 PM, 22 Aug 2025 (IST)

আপনাদের ভোটেই বাংলায় পরিবর্তন: মোদি

অনুপ্রবেশের প্রশ্নে আরও একবার তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর দাবি, "বাংলায় অনুপ্রবেশ সমস্যা দিন দিন বাড়ছে । ইন্ডিয়া শিবিরের সদস্যরা ভোটের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে । এসবের থেকে বাংলাকে রেহাই দিতে পরিবর্তন দরকার । আর এই পরিবর্তন আসবে শুধু ভোটের মাধ্যমে । বিজেপিকে ভোট দিন । অনুপ্রবেশকারীরা বাংলা ছেড়ে পালাবে । ভারতের কাছে সম্পদ কম । যুব সমাজকে উপার্জন দিতে হবে, নাগরিকদের সুবিধা দিতে হবে । অনুপ্রবেশকারীরা রোজগার কেড়ে নিচ্ছে । নাগরিকদের অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে । মা-বোনেদের সম্মানে হাত দিচ্ছে। তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে ।"

6:31 PM, 22 Aug 2025 (IST)

বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপির রোডম্যাপ আছে: মোদি

বাংলার গৌরবময় অতীত ফেরাতে তৃণমূলকে সরান, বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে বঙ্গবাসীর কাছে আবেদন মোদির ৷ তিনি বলেন, ‘‘বাংলার গৌরবের অতীত আবার ফিরিয়ে আনতে হবে । তাই একসঙ্গে বলতে হবে, তৃণমূলকে সরাও । বাংলাকে বাঁচাও।" তিনি আরও বলেন, "বাংলায় বিজেপির সরকার বানান । ডবল ইঞ্জিন সরকার শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বাংলা বানিয়ে দেব । বিকশিত বাংলা, মোদির গ্যারান্টি । বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপির কাছে রোডম্যাপ আছে ৷"

6:24 PM, 22 Aug 2025 (IST)

আসল পরিবর্তনের মানে বোঝালেন মোদি

বাংলায় এমন পরিবর্তন দরকার যেখানে কৃষক তাঁর ফসলের দাম পাবেন । বাড়ি থেকে শুরু করে দোকান নিরাপদে থাকবে । বাংলায় এমন পরিবর্তন দরকার, যেখানে অপরাধী থেকে শুরু করে দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিরা সরকারে নয়, জেলে থাকবেন ।

6:18 PM, 22 Aug 2025 (IST)

বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই: মোদি

দলীয় সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা অনেক দিন কংগ্রেস ও বামেদের সরকার দেখেছে। তারপর পনেরো বছর আগে বাংলার মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল । কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে । তৃণমূল হারলে তবেই আসল পরিবর্তন আসবে । দলীয় সমাবেশ থেকে দলকে নতুন স্লোগান দিয়ে গেলেন মোদি । তাঁকে বলতে শোনা গেল, "বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই ।"

6:14 PM, 22 Aug 2025 (IST)

বাংলায় তৃণমূল যাবে বিজেপি আসবে: মোদি

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলায় যতটা উন্নয়ন হওয়া দরকার ততটা হচ্ছে না । তার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ টাকা দিচ্ছে সেটা বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে না । এরপরই বাংলায় মোদি বলেন, "এটা নিশ্চিত যে বাংলায় তৃণমূল যাবে বিজেপি আসবে । বাংলার প্রকৃত পরিবর্তন প্রয়োজন ৷ বাংলা থেকে টিএমসি যাবে, তবেই আসল পরিবর্তন আসবে ৷"

6:08 PM, 22 Aug 2025 (IST)

বাংলায় ভাষণ শুরু মোদির

রাজ্যে এসে আরও একবার বাংলায় ভাষণ শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি বলেন, "দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ও কালীঘাট মন্দির, শ্রীশ্রী 108 করুণাময়ী কালীমাতা মন্দির, দমদম হনুমান, রামকৃষ্ণ সেবা মন্দির, সব পুণ্যস্থানে বিরাজমান দেব-দেবতা আস্থাপূর্মক প্রণাম করি ৷ কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্য দিন ৷ শুভকামনা

এমন একটা সময় কলকাতা এসেছি, দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, কুমোরটুলিতে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ৷ বড়বাজার থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত নতুন করে সাজছে, আস্থা ও আনন্দের পর্ব, বিকাশে পর্ব ৷

6:04 PM, 22 Aug 2025 (IST)

প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া, তৃণমূল-সিপিএমকে তোপ শমীকের

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করছে সিপিএম ও তৃণমূল । এই প্রসঙ্গে দুটি দলকে আক্রমণ করলেন শমীক । তাঁকে বলতে শোনা গেল প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া ৷ ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনও উপায় নেই ৷ বিজেপি থাকবে, কোনও বাংলাদেশ থেকে আসা কেশাগ্র কেউ ছুঁতে পারবে না৷ ভারতবর্ষ ধর্মশালা নয়, রোহিঙ্গাদের জায়গা নয়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা নয়, আজকে সেই চরমপন্থা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই. তৃণমূলের যাওয়ার দিন তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ তৃণমূল হারবে, হারতে পারে, তাই ছাব্বিশের নির্বাচন বিসর্জন ৷ দিঘার জগন্নাথ দেবকে চ্যালেঞ্জ করে, আমার আশীর্বাদ নিয়েই বিসর্জন বঙ্গোপসাগরে নিশ্চিত ৷

5:55 PM, 22 Aug 2025 (IST)

দলীয় সমাবেশে মোদিকে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি

দলীয় সমাবেশে পরিবর্তন সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রধানমন্ত্রীকে শিল্পী সমীর আইচের আঁকা সত্যজিৎ রায়ের একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন শমীক। মোদির আগে সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

5:43 PM, 22 Aug 2025 (IST)

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো রুট ভারতে: মোদি

কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আজ আরও একবার বাংলার উন্নয়নের শরিক হতে পারলাম ৷ আমি কলকাতা মেট্রোয় চড়লাম । কলকাতার গণ পরিবহণ আধুনিক হচ্ছে- এতে সবাই খুব খুশি । কলকাতার বাসিন্দাদের অভিনন্দন। ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে । এই সময় কলকাতা থেকে শুরু করে দমদমের মতো শহরের ভূমিকা খুবই বেশি ৷ ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যা বাড়ছে । মেট্রোর নেটওর্য়াক বড় হচ্ছে । এখন ভারত দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওর্য়াকে পরিণত হয়েছে ৷ আজ 14 কিলোমিটার নতুন মেট্রো পথের উদ্বোধনে 7টি আধুনিক স্টেশন জুড়ল । আধুনিক ভারতের জন্য আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাও দরকার ৷"

5:19 PM, 22 Aug 2025 (IST)

দমদমের সভাস্থলে প্রধানমন্ত্রী মোদি

দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলে পৌঁছে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এদিন 5 হাজার 200 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি । সরকারি মঞ্চে মা দুর্গার মূর্তি উপহার দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৷

5:10 PM, 22 Aug 2025 (IST)

দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলের দিকে রওনা দিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়

যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে সভাস্থলের দিকে রওনা দিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ৷ দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে দু'টি মঞ্চ করা হয়েছে । প্রথমে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মোদি । এরপর পাশের মঞ্চে হাজির হয়ে দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

5:04 PM, 22 Aug 2025 (IST)

উদ্বোধনের পর রেলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর

সম্প্রসারিত তিন মেট্রো রুটের উদ্বোধনের পর রেলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই তিনটি রুট সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন মোদি । তারপর যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে সমাবেশস্থলের দিকে রওনা দিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ৷ দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে দু'টি মঞ্চ করা হয়েছে । প্রথমে প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মোদি । এরপর পাশের মঞ্চে হাজির হয়ে দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

5:00 PM, 22 Aug 2025 (IST)

সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন মোদির

কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী । এর মধ্যে দু'টি মেট্রোর সম্প্রসারিত রুটের উদ্বোধন করেন মোদি । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷

Modi in Kolkata
সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন মোদির (ছবি- পিটিআই)

4:55 PM, 22 Aug 2025 (IST)

মেট্রোর সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন নিয়ে নস্টালজিক মমতা

কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারিত তিন রুটের উদ্বোধন ঘিরে সাজো সাজো রব ৷ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কিন্তু মোদি কলকাতায় পা-রাখার আগেই নস্টালজিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মেট্রো নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা ও ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

4:45 PM, 22 Aug 2025 (IST)

কলকাতায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

বিকেল সাড়ে 4টে নাগাদ দমদম বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় রওনা দেয় ৷ তিন সম্প্রসারিত মেট্রো রুটের উদ্বোধনের পাশাপাশি 5200 কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷

MODI IN KOLKATA
শহরে প্রধানমন্ত্রী মোদি
JAI HIND BIMANBANDAR METRO
MODI INAUGURATES MULTIPLE PROJECTS
PM MODI ADDRESSES RALLY IN KOLKATA

