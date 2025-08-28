তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন "বিজেপি পাঁচশোর বেশি দল নিয়ে বাংলা ও অনান্য রাজ্যে সার্ভে করছে । বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছে, কার কার নাম বাদ দেওয়া যায় । কেউ সার্ভে করতে এলে, নিজের তথ্য দেবেন না। আপনার ডিটেল নিয়ে গিয়ে আপনার নাম বাদ দিয়ে দেবে । নিজের ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে দেখবেন, নামটা আছে কি না । আধার কার্ডটা করে রাখুন । আধার কার্ডটা কম্পালসরি করে দেওয়া হয়েছে ।"
আমরা কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না: মমতা - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : August 28, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : August 28, 2025 at 2:19 PM IST
সার্ভে করতে এলে নিজের তথ্য দেবেন না: মমতা
কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না: মমতা
মমতা বলেন, "কিছু হিংসুটে লোক আছে ৷ যারা দেখলেই জ্বলে, আর লুচির মতো ফোলে । একশো দিনের কাজে আমরা পরপর চার-পাঁচ বছর এক নম্বরে ছিলাম। গ্রামীণ আবাস যোজনা, রাস্তা তৈরিতেও এক নম্বরে ছিলাম । তাই 'সেলফিশ জায়েন্টেরা', যারা হাই লোডেড ভাইরাস, তারা হিংসা করে আমাদের টাকা বন্ধ করে দিয়ে ৷ ভাবছে এনআরসি চালু করে সকলের ভোটাধিকার কেড়ে নেবে । কিন্তু জীবন থাকতে আমরা কারও ভোটাধিকার কাড়তে দেব না ।"
কেন্ত্রীয় সংস্থা ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা মমতার
মমতা বলেন,"ইলেকশন আসলেই এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে । আগে কখনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিজেপি করত না । কোনও রাজনৈতিক দল করত না।" পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে মমতা বলেন, "নির্বাচন কমিশনের চেয়ারকে আমি সম্মান করি । কিন্তু জানেন তো, বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায় । কিন্তু বড়রা যদি কোনও পার্টির হয়ে ললিপপ খায়, সেটা মানায় না।"
অমিত শাহকে আক্রমণ মমতার
মেয়ো রোডের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে অমিত শাহকে আক্রমণ করেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "আপনার পরিবারতন্ত্র করেন না ! আপনার ছেলে তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার 'প্রেসিডেন্ট' ৷ রাজনীতি থেকে আয় নেই, আর ক্রিকেটের বিশ্ব সংস্থা থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি আয় ৷"
ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে বাম-বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ
মমতা বলেন, "তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় না । সব শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় । আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হলে এরা প্রতিবাদ করে না ৷ পরশুদিন হাবরায় একজন মারা গিয়েছেন । তাঁকে মহারাষ্ট্রে মারা হয়েছিল ।"
রাজ্যে আয় বেড়েছে সাড়ে পাঁচ গুণ
তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা দিবসে মেয়ো রোডের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, "2011 সালের পর থেকে পাঁচ গুণ রাজ্যের আয় বেড়েছে । এক কোটি 72 লক্ষ মানুষকে 2013-2023 সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার উপরে নিয়ে এসেছি । দারিদ্রসীমা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাপকাঠি ।"
বেকারত্ব নিয়ে মমতা
রাজ্যে বেকারত্বের হার কমিয়েছি আমরা ৷ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এখন গ্রামের মেয়েরাও এখন রোজগার করছেন ৷ আগামীতেও অনেক বিনিয়োগ আসছে ৷
পরিযায়ী প্রসঙ্গে মমতা
গুণের জন্য পরিযায়ীদের ভিনরাজ্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাদের দক্ষতা আছে বলেই ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আমাদের এখানেও অনেক পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করেন ৷ আমরা তাদের ভাইবোন হিসেবেই মানি ৷
কন্যাশ্রী আমাদের গর্ব
মমতা এদিন আরও বলেন,"গর্ব করে বলি আমার কন্যাশ্রী পৃথিবীর সেরা ৷ স্কুলে প্রথম ফেজ কন্যাশ্রী, দ্বিতীয় ফেজ কলেজে আর তৃতীয় ফেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ জেনারেল কাস্টের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যায় না পড়ে তার জন্য আমরা টাকা দিই ৷"
যোগমায়া দেবী কলেজের নিজের অভিজ্ঞতা শোনালেন মমতা
ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মেগা সমাবেশ ৷ মঞ্চে উঠে পুরনো দিনের স্মরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বক্তৃতা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, "যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্ট ছিলাম ৷ মেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না ৷ সব জায়গায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হত ৷ সেই সুবাদে দেশের বহু জায়গাতেও আমি গিয়েছি ৷ আমার চেয়ে দেশটাকে ভালো আর কেউ জানে না ৷"
