ETV Bharat / state

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাতদখল ! জমায়েত শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে - LIVE UPDATES RG KAR PROTEST

Raat Dokhol
ফের রাতদখলে জমায়েত শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 10:06 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 10:25 PM IST

1 Min Read

আজ থেকে এক বছর আগে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চেয়ে পথে নেমেছিল গোটা কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিলেন গত বছরের এই দিনে। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে রাত দখলের বছর ঘুরেছে, কিন্তু এখনও সুবিচারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা-সহ অনেকে। বৃহস্পতিবার তাই আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাতদখলে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে।

LIVE FEED

10:22 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাসবিহারীর মোড়ে রাতদখলে একাধিক জুনিয়র ডাক্তার

রাতদখলের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে রাসবিহারীর মোড়েও। সেখানে সামিল হয়েছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার-সহ আন্দোলনকারী একাধিক জুনিয়র চিকিৎসক।

10:12 PM, 14 Aug 2025 (IST)

সোনারপুরে রাতদখলে উত্তেজনা

দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে রাতদখলের আয়োজন ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এই কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, তারস্বরে মাইক বাজিয়ে রাতদখলের কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন একদল স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক। যদিও সোনারপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

10:01 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাতদখলে শ্যামবাজার

প্রায় এক বছর আগে আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন হন। তার এক বছর পর বিচার চেয়ে ফের রাতদখলে রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। রাতদখলের ডাকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন। রাস্তার ধারে ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

10:00 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল

আরজি কর ইস্যুতে ফের রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল বামপন্থী গণ সংগঠনগুলির। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ফুটে উঠল, "ন্যায় চাই, এখনই চাই।"

আজ থেকে এক বছর আগে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চেয়ে পথে নেমেছিল গোটা কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিলেন গত বছরের এই দিনে। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে রাত দখলের বছর ঘুরেছে, কিন্তু এখনও সুবিচারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা-সহ অনেকে। বৃহস্পতিবার তাই আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাতদখলে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে।

LIVE FEED

10:22 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাসবিহারীর মোড়ে রাতদখলে একাধিক জুনিয়র ডাক্তার

রাতদখলের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে রাসবিহারীর মোড়েও। সেখানে সামিল হয়েছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার-সহ আন্দোলনকারী একাধিক জুনিয়র চিকিৎসক।

10:12 PM, 14 Aug 2025 (IST)

সোনারপুরে রাতদখলে উত্তেজনা

দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে রাতদখলের আয়োজন ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এই কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, তারস্বরে মাইক বাজিয়ে রাতদখলের কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন একদল স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক। যদিও সোনারপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

10:01 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাতদখলে শ্যামবাজার

প্রায় এক বছর আগে আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন হন। তার এক বছর পর বিচার চেয়ে ফের রাতদখলে রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। রাতদখলের ডাকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন। রাস্তার ধারে ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।

10:00 PM, 14 Aug 2025 (IST)

রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল

আরজি কর ইস্যুতে ফের রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল বামপন্থী গণ সংগঠনগুলির। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ফুটে উঠল, "ন্যায় চাই, এখনই চাই।"

Last Updated : August 14, 2025 at 10:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UPDATES RG KAR PROTESTRAAT DOKHOLরাতদখলআরজি কর কাণ্ডLIVE UPDATES RG KAR PROTEST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.