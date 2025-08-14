রাতদখলের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে রাসবিহারীর মোড়েও। সেখানে সামিল হয়েছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার-সহ আন্দোলনকারী একাধিক জুনিয়র চিকিৎসক।
আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাতদখল ! জমায়েত শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে - LIVE UPDATES RG KAR PROTEST
Published : August 14, 2025 at 10:06 PM IST|
Updated : August 14, 2025 at 10:25 PM IST
আজ থেকে এক বছর আগে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চেয়ে পথে নেমেছিল গোটা কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হয়েছিলেন গত বছরের এই দিনে। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে রাত দখলের বছর ঘুরেছে, কিন্তু এখনও সুবিচারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা-সহ অনেকে। বৃহস্পতিবার তাই আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের রাতদখলে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে শ্যামবাজার থেকে দুর্গাপুরে।
LIVE FEED
রাসবিহারীর মোড়ে রাতদখলে একাধিক জুনিয়র ডাক্তার
সোনারপুরে রাতদখলে উত্তেজনা
দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে রাতদখলের আয়োজন ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এই কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, তারস্বরে মাইক বাজিয়ে রাতদখলের কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন একদল স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক। যদিও সোনারপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
রাতদখলে শ্যামবাজার
প্রায় এক বছর আগে আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন হন। তার এক বছর পর বিচার চেয়ে ফের রাতদখলে রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। রাতদখলের ডাকে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন। রাস্তার ধারে ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।
রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল
আরজি কর ইস্যুতে ফের রাতদখলে দুর্গাপুরে মশাল হাতে মিছিল বামপন্থী গণ সংগঠনগুলির। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় ফুটে উঠল, "ন্যায় চাই, এখনই চাই।"
