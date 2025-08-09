নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি জানান, তাঁর মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করলেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, " পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গাড়ি আটকাতে চেষ্টা করছিল ৷ পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করে এখানে এসেছি ৷ "
নবান্ন অভিযানে যোগ দিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ, দাবি নির্যাতিতার বাবার; তোপ মুখ্যমন্ত্রীকেও - NABANNA MARCH
Published : August 9, 2025 at 1:07 PM IST|
Updated : August 9, 2025 at 1:35 PM IST
নবান্নগামী মিছিল আটকাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা পুলিশের ৷ শনিবার সকাল 11টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও প্রথম পর্যায়ে যান চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
LIVE FEED
মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা নির্যাতিতার বাবার
মমতার পদত্যাগ চাইলেন শুভেন্দু
বিধানসভা থেকে মিছিল নিয়ে রওনা দেওয়ার আগে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি মমতা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আড়াল করেছেন ৷ মমতার পদত্যাগ করা উচিত ৷ নইলে আগামী 8 মাস বাদে মানুষ মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেবে বলে মনে করেন তিনি ৷
বন্ধ রাস্তা, স্তব্ধ সেতু
নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে তৎপর পুলিশ ৷ স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ ৷ আংশিকভাবে বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতুও ৷
নবান্নগামী মিছিল আটকাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা পুলিশের ৷ শনিবার সকাল 11টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও প্রথম পর্যায়ে যান চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
LIVE FEED
মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা নির্যাতিতার বাবার
নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি জানান, তাঁর মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করলেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, " পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গাড়ি আটকাতে চেষ্টা করছিল ৷ পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করে এখানে এসেছি ৷ "
মমতার পদত্যাগ চাইলেন শুভেন্দু
বিধানসভা থেকে মিছিল নিয়ে রওনা দেওয়ার আগে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি মমতা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আড়াল করেছেন ৷ মমতার পদত্যাগ করা উচিত ৷ নইলে আগামী 8 মাস বাদে মানুষ মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেবে বলে মনে করেন তিনি ৷
বন্ধ রাস্তা, স্তব্ধ সেতু
নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে তৎপর পুলিশ ৷ স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ ৷ আংশিকভাবে বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতুও ৷