Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

নবান্ন অভিযানে যোগ দিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ, দাবি নির্যাতিতার বাবার; তোপ মুখ্যমন্ত্রীকেও - NABANNA MARCH

rg kar nabanna live
নবান্নঅভিযান রুখতে তৎপর পুলিশ (ছবি:পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read

নবান্নগামী মিছিল আটকাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা পুলিশের ৷ শনিবার সকাল 11টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও প্রথম পর্যায়ে যান চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷

LIVE FEED

1:29 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা নির্যাতিতার বাবার

নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি জানান, তাঁর মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করলেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, " পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গাড়ি আটকাতে চেষ্টা করছিল ৷ পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করে এখানে এসেছি ৷ "

1:12 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মমতার পদত্যাগ চাইলেন শুভেন্দু

বিধানসভা থেকে মিছিল নিয়ে রওনা দেওয়ার আগে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি মমতা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আড়াল করেছেন ৷ মমতার পদত্যাগ করা উচিত ৷ নইলে আগামী 8 মাস বাদে মানুষ মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেবে বলে মনে করেন তিনি ৷

1:00 PM, 9 Aug 2025 (IST)

বন্ধ রাস্তা, স্তব্ধ সেতু

নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে তৎপর পুলিশ ৷ স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ ৷ আংশিকভাবে বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতুও ৷

নবান্নগামী মিছিল আটকাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা পুলিশের ৷ শনিবার সকাল 11টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও প্রথম পর্যায়ে যান চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷

LIVE FEED

1:29 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা নির্যাতিতার বাবার

নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি জানান, তাঁর মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করলেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, " পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গাড়ি আটকাতে চেষ্টা করছিল ৷ পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করে এখানে এসেছি ৷ "

1:12 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মমতার পদত্যাগ চাইলেন শুভেন্দু

বিধানসভা থেকে মিছিল নিয়ে রওনা দেওয়ার আগে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি মমতা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আড়াল করেছেন ৷ মমতার পদত্যাগ করা উচিত ৷ নইলে আগামী 8 মাস বাদে মানুষ মমতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেবে বলে মনে করেন তিনি ৷

1:00 PM, 9 Aug 2025 (IST)

বন্ধ রাস্তা, স্তব্ধ সেতু

নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে তৎপর পুলিশ ৷ স্তব্ধ হাওড়া ব্রিজ ৷ আংশিকভাবে বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতুও ৷

Last Updated : August 9, 2025 at 1:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RG KAR NABANNA LIVEONE YEAR OF RG KAR INCIDENTKOLKATA DOCTOR RAPE AND MURDERRG KAR DOCTOR RAPE AND MURDERNABANNA MARCH

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.