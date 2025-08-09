Essay Contest 2025

ডাকাত-রানিকে চপেটাঘাত করতে চান, হাজরার সমাবেশ থেকে মমতাকে তোপ তামান্নার মায়ের - KALIGHAT MARCH LIVE UPDATES

kalighat
অভয়া মঞ্চের কালীঘাট অভিযান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 6:37 PM IST

আরজি কর কাণ্ডের এক বছর ঘুরে আবার হাজির সেই 9 অগস্ট । হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় জুনিয়র ডাক্তারের মৃতদেহ আজ প্রতীক- অভয়া । দিনের শুরু হয়েছে নবান্নগামী মিছিল আটকাতে ধর্মতলা-সহ আশপাশের এলাকা নজিরবিহীন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা দিয়ে। বেলা বাড়তে বন্ধ করে দেওয়া হয় হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল ৷ তারপরও এড়ানো যায়নি ধ্বস্তাধস্তি এবং লাঠিচার্জ । এবার ‘অভয়া মঞ্চ’-র ডাকে ‘কালীঘাট চলো’ অভিযান। জমায়েত শুরু হয়েছে হাজরায়। তৈরি পুলিশও ৷

LIVE FEED

6:31 PM, 9 Aug 2025 (IST)

হাজরায় কড়া পুলিশি নজরদারি

কালীঘাট অভিযান ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে লালবাজার ৷ হাজরা মোড়ে বিরাট পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷

kalighat
হাজরায় ঘিরে নিরাপত্তার বলয় (ইটিভি ভারত)

5:59 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মীরাতুনের বাসনা !

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চান অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মীরাতুন নাহার। শনিবার আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তরুণীর খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে ন্যায়বিচার চেয়ে কালীঘাটের অভিযানের ডাক দিয়েছে অভয়া মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন। সেই অভিযানের জমায়েত হয় হাজরা মোড়ে। সেখানে দশটি নাটকের সংকলন নিয়ে তৈরি দ্রোহের সংলাপ উদ্বোধনের পরে নাট্যকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরাতুন নাহার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মীরাতুন বলেন," যে মেয়েটিকে এই ক্ষমতায় থাকা রানী মেরে ফেলেছে। তাকে ফিরিয়ে দিক। আমি চাই উনি প্রকৃত মুখ্যমন্ত্রী হন। সর্ব ক্ষমতার প্রয়োগ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে আজ এখনই আমি ক্ষমতাধর নারীর পায়ের লুটিয়ে পড়ব।"

5:36 PM, 9 Aug 2025 (IST)

মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ তামান্নার

অভয়া মঞ্চের আয়োজনে কালীঘাট অভিযানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন তামান্না খাতুনের মা ৷ তিনি বলেন, মমতাদির গুন্ডারা আমার মেয়েকে প্রাণে মেরেছে ৷ আমি ডাকাত-রানির গালে চটি মারতে চাই ৷ কালিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন তৃণমুলের বিজয় মিছল থেকে আসা বোমায় প্রাণ যায় তামান্নার ৷

5:32 PM, 9 Aug 2025 (IST)

কালীঘাট অভিযানে যোগ দিলেন তামান্নার মা

আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পর ‘অভয়া মঞ্চ’-র তরফে ‘কালীঘাট চলো’ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে । এই অভিযানে উপস্থিত হয়েছেন কালীগঞ্জের মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। নদিয়ার পলাশি থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসেন সাবিনা। অভিযান মঞ্চে যোগ দেওয়ার আগে বলেন, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর জন্যে যাঁরা দায়ী, তারা এখনও গ্রেফতার হয়নি। "আরজি করের নির্যাতিতার এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে আমি আজ এখানে।"

Last Updated : August 9, 2025 at 6:37 PM IST

