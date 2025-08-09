কালীঘাট অভিযান ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে লালবাজার ৷ হাজরা মোড়ে বিরাট পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
ডাকাত-রানিকে চপেটাঘাত করতে চান, হাজরার সমাবেশ থেকে মমতাকে তোপ তামান্নার মায়ের - KALIGHAT MARCH LIVE UPDATES
Published : August 9, 2025 at 5:57 PM IST|
Updated : August 9, 2025 at 6:37 PM IST
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চান অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মীরাতুন নাহার। শনিবার আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তরুণীর খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে ন্যায়বিচার চেয়ে কালীঘাটের অভিযানের ডাক দিয়েছে অভয়া মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন। সেই অভিযানের জমায়েত হয় হাজরা মোড়ে। সেখানে দশটি নাটকের সংকলন নিয়ে তৈরি দ্রোহের সংলাপ উদ্বোধনের পরে নাট্যকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরাতুন নাহার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মীরাতুন বলেন," যে মেয়েটিকে এই ক্ষমতায় থাকা রানী মেরে ফেলেছে। তাকে ফিরিয়ে দিক। আমি চাই উনি প্রকৃত মুখ্যমন্ত্রী হন। সর্ব ক্ষমতার প্রয়োগ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে আজ এখনই আমি ক্ষমতাধর নারীর পায়ের লুটিয়ে পড়ব।"
অভয়া মঞ্চের আয়োজনে কালীঘাট অভিযানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন তামান্না খাতুনের মা ৷ তিনি বলেন, মমতাদির গুন্ডারা আমার মেয়েকে প্রাণে মেরেছে ৷ আমি ডাকাত-রানির গালে চটি মারতে চাই ৷ কালিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন তৃণমুলের বিজয় মিছল থেকে আসা বোমায় প্রাণ যায় তামান্নার ৷
আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পর ‘অভয়া মঞ্চ’-র তরফে ‘কালীঘাট চলো’ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে । এই অভিযানে উপস্থিত হয়েছেন কালীগঞ্জের মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। নদিয়ার পলাশি থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসেন সাবিনা। অভিযান মঞ্চে যোগ দেওয়ার আগে বলেন, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর জন্যে যাঁরা দায়ী, তারা এখনও গ্রেফতার হয়নি। "আরজি করের নির্যাতিতার এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে আমি আজ এখানে।"
কালীঘাট অভিযান ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে লালবাজার ৷ হাজরা মোড়ে বিরাট পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চান অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মীরাতুন নাহার। শনিবার আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তরুণীর খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে ন্যায়বিচার চেয়ে কালীঘাটের অভিযানের ডাক দিয়েছে অভয়া মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন। সেই অভিযানের জমায়েত হয় হাজরা মোড়ে। সেখানে দশটি নাটকের সংকলন নিয়ে তৈরি দ্রোহের সংলাপ উদ্বোধনের পরে নাট্যকার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরাতুন নাহার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মীরাতুন বলেন," যে মেয়েটিকে এই ক্ষমতায় থাকা রানী মেরে ফেলেছে। তাকে ফিরিয়ে দিক। আমি চাই উনি প্রকৃত মুখ্যমন্ত্রী হন। সর্ব ক্ষমতার প্রয়োগ করে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে আজ এখনই আমি ক্ষমতাধর নারীর পায়ের লুটিয়ে পড়ব।"
অভয়া মঞ্চের আয়োজনে কালীঘাট অভিযানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন তামান্না খাতুনের মা ৷ তিনি বলেন, মমতাদির গুন্ডারা আমার মেয়েকে প্রাণে মেরেছে ৷ আমি ডাকাত-রানির গালে চটি মারতে চাই ৷ কালিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন তৃণমুলের বিজয় মিছল থেকে আসা বোমায় প্রাণ যায় তামান্নার ৷
আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পর ‘অভয়া মঞ্চ’-র তরফে ‘কালীঘাট চলো’ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে । এই অভিযানে উপস্থিত হয়েছেন কালীগঞ্জের মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের মা সাবিনা বিবি। নদিয়ার পলাশি থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসেন সাবিনা। অভিযান মঞ্চে যোগ দেওয়ার আগে বলেন, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর জন্যে যাঁরা দায়ী, তারা এখনও গ্রেফতার হয়নি। "আরজি করের নির্যাতিতার এবং আমার মেয়ের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে আমি আজ এখানে।"