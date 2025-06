ETV Bharat / state

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফল: 12 রাউন্ড শেষে 30 হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা

কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের তৃণমূল সমর্থকদের উৎসাহ ( ইটিভি ভারত )

LIVE FEED 12 রাউন্ড শেষে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদের ভোট 56,404 দ্বাদশ রাউন্ড গণনার শেষে 30 হাজারের ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 56,404 ৷ বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 25,437টি ভোট ৷ আর বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ পেয়েছেন 18,770টি ভোট ৷ ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর ব্যবধান 47 ভোটের ষষ্ঠ রাউন্ড গণনার শেষে 16,947 ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 28,071 ৷ তবে ব্যবধান কমল বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর ৷ বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 11,124টি ভোট ৷ আর বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ পেয়েছেন 11077টি ভোট ৷ বিজেপি ও বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর ব্যবধান মাত্র 47 ৷ পঞ্চম রাউন্ড গণনার শেষে তৃণমূলের ঝুলিতে 23,832টি ভোট পঞ্চম রাউন্ড গণনার শেষে 14 হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 23,832 ৷ তবে ব্যবধান কমল বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস প্রার্থীর ৷ বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 9370টি ভোট ৷ আর বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ পেয়েছেন 9206টি ভোট ৷ আর নোটায় পড়েছে 458টি ভোট ৷ চতুর্থ রাউন্ড গণনার শেষে 10,181 ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী চতুর্থ রাউন্ড গণনার শেষে 10, 181 ভোটে এগিয়ে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 18172 ৷ আর বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 7991টি ভোট ৷ তৃতীয় স্থানে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ ৷ আর নোটায় পড়েছে 326টি ভোট ৷ তৃতীয় রাউন্ড শেষে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী তৃতীয় রাউন্ড গণনার শেষে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ৷ তিনি পেয়েছেন 13761টি ভোট ৷ আর বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন ভোট 6297 ৷ তৃতীয় স্থানে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ পেয়েছেন 5301টি ভোট পেয়ে ৷ আর নোটায় পড়েছে 276টি ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার শেষেও এগিয়ে তৃণমূল দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার শেষে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ পেয়েছেন 8725টি ভোট ৷ আর বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 4176টি ভোট ৷ 3282টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ ৷ আর নোটায় ভোট পড়েছে 178টি ৷ কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ভোট গণনা (ইটিভি ভারত) প্রথম রাউন্ডের শেষে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। তিনি পেয়েছেন 4545টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ ৷ তিনি পেয়েছেন 1830টি ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ পেয়েছেন 1112টি ভোট। মোট 23 রাউন্ড গণনা হবে ৷ কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের গণনায় নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশ (ইটিভি ভারত) শুরু হল ভোটগণনা বৃহস্পতিবার হয়েছিলে কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন ৷ আজ সকাল 8টায় ভোটগণনা শুরু হয়েছে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে। প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের গণনা শুরু হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে আঁটসাঁট নিরাপত্তা ৷ সবরকম অশান্তি এড়াতে মরিয়া নির্বাচন কমিশন । কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফল (ইটিভি ভারত) উপনির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের কন্যা আলিফা আহমেদ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির আশিস ঘোষ এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন আহমেদ। বৃহস্পতিবারের উপনির্বাচনে ভোট পড়ে 72.50 শতাংশ ৷ নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা (ইটিভি ভারত)

