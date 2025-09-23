ETV Bharat / state

এখনও জল থৈ থৈ কলকাতা, পুজোর উদ্বোধন বাতিল করলেন মমতা

heavy rain
কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read
কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তা নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা ৷ অন্যদিকে, পুজোর মুখে ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে শহরবাসীর মাথায় হাত। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাসপাতালে জল ঢুকে গিয়েছে ৷ রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা । ডুবে গিয়েছে রেললাইন ৷ জল জমেছে মেট্রো স্টেশনেও ৷ জলমগ্ন থাকার কারণে বন্ধ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল । বন্ধ মেট্রো পরিষেবাও ৷ সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা ৷

LIVE FEED

3:52 PM, 23 Sep 2025 (IST)

পুজো উদ্বোধন বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রবল বৃষ্টির জেরে আজ কোনও পুজোর উদ্বোধন করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে ৷ এরপর রবি এবং সোমবারও শহরের একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন মমতা। মঙ্গলবারও বেশ কয়েকটি নামী পুজোর উদ্বোধনের কর্মসূচি ছিল তাঁর। তালিকায় ছিল একডালিয়া এভারগ্রিন, সিংহি পার্ক, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী, মুদিয়ালি, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ-সহ একাধিক বড় পুজো। কিন্তু প্রবল বর্ষণে শহরের এই বিপর্যস্ত ছবি দেখে উদ্বোধনের কর্মসূচি বাতিল করেন মুখ্যমন্ত্রী।

2:58 PM, 23 Sep 2025 (IST)

নবান্নে চালু বিশেষ কন্ট্রোল রুম

টানা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে শহর। কোথাও কোমর সমান জল, কোথাও আবার তার থেকেও বেশি ৷ একের পর এক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনাও ঘটেছে ৷ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে নবান্নে চালু হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যে কেউ সরাসরি ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। নম্বরগুলি হল— 1070, 8697891070, 22143526 এবং 22535185।

heavy rain
নবান্নে চালু হল বিশেষ কন্ট্রোল রুম (ইটিভি ভারত)

2:54 PM, 23 Sep 2025 (IST)

সিএসসিকে দুষলেন মমতা

বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য সিইএসসি-র বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “সিইএসসিকে বারবার কলকাতায় বিদ্যুতের লাইনগুলি ঠিক করতে বলা হলেও, ওরা ঠিক মতো কাজ করে না। আমি শুনছি এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে 7-8 জন মারা গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা জানতে পারব ঠিক কতজনের প্রাণ গিয়েছে । আমার খারাপ লাগছে ওই পরিবারগুলির জন্য। ওই পরিবারগুলিকে সিইএসসির সাহায্য করতে হবে। তাদের একটা করে চাকরিও দিতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও এই হতভাগ্য পরিবারগুলির জন্য যা করা দরকার তা করা হবে।”

2:07 PM, 23 Sep 2025 (IST)

প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, অপরাধ: শুভেন্দু

ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর অভিযোগ, এক রাতের বৃষ্টিতেই শহর অচল হয়ে পড়া, খোলা বিদ্যুতের তারে মানুষ মারা যাওয়া—এসব প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং অপরাধ। তাঁর কথায়, “বছরের পর বছর একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কলকাতা ও বিধাননগর পুরনিগম কোনও শিক্ষা নিচ্ছে না। প্রযুক্তি এত উন্নত হওয়ার পরেও সময়মতো প্রস্তুতি নেই, খোলা বিদ্যুতের তার নিয়ে ব্যবস্থা নেই। এটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি অন্যায়। দোষীদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত।”

Suvendu Adhikari
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

1:45 PM, 23 Sep 2025 (IST)

ছুটির ঘোষণা মমতার

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতি মাথায় রেখে মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের সরকারি স্কুল ও কলেজে পূজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “প্রাকৃতিক এই প্রতিকূলতার কথা ভেবে স্কুল এবং কলেজে আজকে থেকেই আর আসতে হবে না। শিক্ষা দফতর এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানিয়ে দেবে। আজ সরকারি কর্মচারীদেরও অফিসে আসতে হবে না। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে কালকেও আপনারা অফিসে না আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের ছুটিটা কাউন্ট করা হবে না।” শুধু তাই নয়, বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রতিও মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, মানবিক কারণে কর্মচারীদের ছুটি দেওয়া হোক। আজ কারও বাইরে বেরোনোর দরকার নেই। আজকের দিনটা বাড়িতেই থাকুন। আমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবেদন করছি, যেহেতু এ ধরনের একটা দুর্যোগ হয়েছে, আজকের দিনে ছুটিটা কাটবেন না। কর্মচারীদের ছুটি করার জন্য মানবিক দিক থেকে বিচার করুন। তাছাড়া কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ দেওয়াপ অনুরোধও করেছেন মমতা ৷

1:41 PM, 23 Sep 2025 (IST)

এত বৃষ্টি অতীতে কখনও হয়নি: মমতা

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি কলকাতা পুরসভার মেয়র এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখছি। গঙ্গা আমাদের আগেই ভরা ছিল। আমি বারবার বলেছি ফরাক্কায় ড্রেসিং হয় না । বিহার, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। দিল্লিও ভেসে গিয়েছে। এবারের বৃষ্টিটা একটু অস্বাভাবিক হচ্ছে। অনেক আগে থেকেই হচ্ছে। আমি গত দু-তিনদিন ধরেই সতর্ক করেছি। এই যে বৃষ্টিটা হয়েছে এটা তুলনাহীন। এমন বৃষ্টি অতীতে কখনোই হয়নি। আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে যে মানুষগুলি মারা গিয়েছে তাঁদের জন্য, তাঁদের পরিবারের জন্য।”

1:25 PM, 23 Sep 2025 (IST)

পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন মমতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। দফায় দফায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। মুখ্যসচিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। নবান্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সরকারি স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি এগিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের আজ বাড়িতে থাকার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর।

heavy rain
পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
Last Updated : September 23, 2025 at 4:10 PM IST

