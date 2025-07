ETV Bharat / state

Bharat Bandh LIVE : বনধের মিশ্র প্রভাব উত্তরবঙ্গে, জলপাইগুড়িতে ধর্মঘটীদের ধরপাকড় পুলিশের - BHARAT BANDH TODAY

বুধবার, কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ভারত বনধ সফলের আহ্বান ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : July 9, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:15 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED জলপাইগুড়িতে বনধ সমর্থনকারীদের পুলিশি ধরপাকড় জলপাইগুড়িতে সকালে NBSTC শান্তিপাড়া ডিপোতে গিয়ে বনধ সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে । এছাড়া জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়া ও বৌবাজার থেকে আটক বেশ কিছু বনধ সমর্থনকারী । পাশাপাশি শান্তিপাড়া, শিরিষতলা এলাকা থেকে বনধ সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয় । বেলা বাড়তেই দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে । শহরে ই-রিক্সা চলাচল করছে । বেসরকারি বাসের দেখা নেই ৷ জলপাইগুড়িতে ধর্মঘটীদের ধরপাকড় পুলিশের (ইটিভি ভারত) দার্জিলিং-শিলিগুড়িতে ভারত বনধের প্রভাব মিশ্র প্রভাব শহর শিলিগুড়িতে । সকাল থেকে বাজার - হাট বন্ধ । রাস্তায় সরকারি বাস দেখা গেলেও সেভাবে দেখা মেলেনি বেসরকারি বাস, অটো বা অন্য কোনও যানবাহনের । বনধের বিরোধিতায় এদিন রাজপথে মিছিলে নামে আইএনটিটিইউসি । যদিও উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় নিয়ন্ত্রিত বাজার শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটও এদিন সকাল বেলা থেকে বন্ধ দেখা যায় । বনধের সময় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী । রেগুলেটেড মার্কেট, হাসমি চক, প্রধাননগর, গুরুংবস্তি, মাটিগাড়ায় পিকেটিং করতে দেখা যায় বনধ সমর্থনকারীরা। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে রাস্তায় লোকের সংখ্যা কিছুটা বাড়তে শুরু করে । এদিকে সরকারি বাস নামলেও সেগুলোতে যাত্রী সংখ্যা ছিল হাতেগোনা । দার্জিলিংয়েও বনধের মিশ্র প্রভাব দেখা গিয়েছে ৷ এদিন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির তরফে বনধের প্রতিবাদে শহরজুড়ে মিছিল করা হয় । মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে । জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নির্জল দে বলেন, "কোথাও কোনও বনধ নেই । সকাল থেকে সব স্বাভাবিক রয়েছে । চা বাগানে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছে । শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছে । শহরে সব গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে । সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সব খোলা রয়েছে ।" বনধ রুখতে দার্জিলিংয়ে আইএনটিটিইউসি-র মিছিল (ইটিভি ভারত)

