ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, পুজোতেও দুর্যোগের শঙ্কা !

এখন মৌসুমী অক্ষরেখা রাজ্যের ওপরে না-থাকলেও বর্ষা বিদায় নেয়নি। বরং ফিরতে পারে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে। তাই পুজোয় কি বৃষ্টি বাধ সাধবে ?

পুজোতেও কি দুর্যোগের কোপ ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 8:25 AM IST

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: এবছর মহালয়া 21 সেপ্টেম্বর। ওইদিন থেকেই শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষ ৷ তারপর 28 সেপ্টেম্বর থেকে মহাষষ্ঠী দিয়ে পুজো শুরু। মহালয়া কিংবা পুজোর মধ্যে কবে, কতটা বৃষ্টি হতে পারে ? এনিয়ে এখনই কোনও পূর্বাভাস দেয়নি আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে, পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । কারণ এ বছরের দুর্গাপুজোর সময়সূচি তুলনামূলক এগিয়ে এসেছে । বর্ষা পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার আগেই পুজো শুরু হয়ে যাবে ।

এদিকে, বিভিন্ন জায়গায় সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে যে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তা গত 31 অগস্ট জানিয়ে দিয়েছে মৌসম ভবন ৷ বঙ্গের আবহাওয়ায় এখন ভাদ্রের গরমের অস্বস্তি ৷ ভারী বৃষ্টি বিরতিতে যেতেই প্যাচপ্যাচে গরমকে সঙ্গী করে মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷

আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।

একদিকে খটখটে রোদ, সঙ্গে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি ৷ দুই মিলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি তো রয়েইছে বাংলার আবহাওয়ায় । মৌসুমী অক্ষরেখা এই মুহূর্তে রাজ্যের ওপরে নেই । ফলস্বরূপ গত চারদিন দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি । হাওয়া অফিস বলছে, আগামী পরশু বৃহস্পতিবার থেকে আবার বাড়তে পারে ঝড়-বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে ছবিটা ভিন্ন। সেখানে বৃষ্টি চলবে সপ্তাহজুড়েই।

আজ মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে জেলার সর্বত্র বৃষ্টি হবে না। আগামিকাল, বুধবার পরিস্থিতি কিছুটা বদল হবে। বৃহস্পতিবার এবং তারপর কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারিতে সীমাবদ্ধ।

উত্তরবঙ্গে সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টি চলবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশেষ করে উপরের 5 জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও কোচবিহারে আজ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুই জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। কোচবিহারে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে ভারী বৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি কমেছে। তবে বর্ষা বিদায় নেয়নি। বরং ফিরতে পারে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে।

কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 89 ও সর্বনিম্ন 66 শতাংশ।

