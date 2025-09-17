বাড়ির উঠোন থেকে কিশোরকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ !

বাড়ির উঠোন থেকে কিশোরকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ !
বাড়ির উঠোন থেকে অস্মিক রাই (12) নামে এক কিশোরকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ ৷ পরে জঙ্গল থেকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে ৷
Published : September 17, 2025 at 9:40 AM IST
জলপাইগুড়ি, 17 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে ফের চিতাবাঘের হানায় মৃত্যু হল এক কিশোরের । মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ব্লকের দক্ষিণ খেরকাটা এলাকায় । বাড়ির উঠোন থেকে অস্মিক রাই (12) নামে এক কিশোরকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘটি ৷ পরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে ৷ জখম অবস্থায় নাগরাকাটার শুল্কাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ এর আগে 28 অগস্ট জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাষা 2 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়িতে চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় করিমূল হক (12) নামে এক কিশোরের । চা বাগানের পর বনবস্তি এলাকায় ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । তাই এদিন অস্মিকের মৃত্যুর পর শুল্কাপাড়া হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । চিতাবাঘের হানা থেকে কবে রেহাই মিলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাসিন্দারা । পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে আসেন নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার রায়-সহ ডায়না রেঞ্জের বন কর্মীরা ৷
জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমির আহমেদ জানান, চিতাবাঘের আক্রমণে এক কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
এর আগেও দক্ষিণ খেরকাটা এলাকা থেকে এক কিশোরকে চিতাবাঘ মুখে করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই কিশোরের । সেই ঘটনার রেষ কাটতে না-কাটতেই ফের চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনায় চিন্তায় বনকর্মী থেকে প্রশাসন ৷ চিতাবাঘের হানা থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার চেস্টা করছেন তাঁরা । কিছুদিন আগে পরপর দু'টি চিতাবাঘ খাচাবন্দি করা হয় ৷ এতে কিছুটা স্বস্তি মিললেও মঙ্গলবারের ঘটনায় ফের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায় ।
স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ ছেত্রী বলেন,"আংরাভাষা গ্রামপঞ্চায়েতের খেরকাটা বস্তিতে চিতাবাঘ আক্রমণ করে । বাড়ির সামনের দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিল কিশোরটি । সেই সময় কলাগাছের জঙ্গলের দিকে তাকে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায় । তখনও প্রাণ ছিল ৷ কিন্তু হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করেন ।"
এদিকে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন বনকর্মী ও পুলিশ । বুধবার কিশোরের দেহ জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে । বন দফতরের নিয়ম মেনেই কিশোরের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ।