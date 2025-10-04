গাজায় ইজরায়েলি হামলা, ত্রাণ আটকানোর প্রতিবাদে পথে বামেরা
প্রতিবাদ মিছিলের কথা জানানো হয়নি, অংশ না-নেওয়া নিয়ে দাবি এসইউসিআই-এর ৷ রবীন্দ্র সদন থেকে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি পর্যন্ত মিছিল বামফ্রন্টের ৷
Published : October 4, 2025 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে একপ্রকার জমজমাট শহর কলকাতা ৷ উৎসবমুখর কলকাতায় একদিকে আলোর রোশনাই ৷ আর ঠিক তখনই শহরের রাস্তায় দ্বাদশীতে মহামিছিল বের করছে বামফ্রন্ট ৷ গাজায় ইজরায়েলি হামলা ও নাগরিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সিপিআইএম-সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এদিন রাস্তায় নামছে ৷ প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি সহমর্মিতা ও সংহতি জানিয়েই লাল ঝান্ডা কাঁধে পথে নামছে বামেরা ৷ তবে, এই মিছিলে থাকছে না এসইউসিআই ৷
বিগত দু-বছর ধরে হামাসের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে গাজায় অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল ৷ সেদেশের সেনার লাগাতার হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা ৷ নেই বিদ্যুৎ, জল, খাবার, ওষুধ, চিকিৎসা, এমনকি মাথার উপর ছাদ ৷ তবে, অভিযোগ উঠেছে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলার মাঝেই নারী ও শিশুদের উপরেও অত্যাচার চালাচ্ছে ইজরায়েলের সেনা ৷
আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না-করেই নারী-শিশু-বৃদ্ধ অর্থাৎ, আট থেকে আশি নির্বিচারে হত্যালীলা চালাচ্ছে ইজরায়েলের সেনা ৷ এমনকী, সর্বশেষ সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ বহর 'ফ্লোটিলা'-কে আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ৷ তারই প্রতিবাদেই শনিবার কলকাতার রাস্তায় লাল ঝান্ডা হাতে প্রতিবাদে নামবে বামপন্থী দলগুলি ৷
ত্রাণবহর আটকানোর প্রতিবাদে ও গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বামেরা এদিন রবীন্দ্র সদন থেকে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করবে ৷ বাম নেতৃত্বের দাবি শুধু তারা নয়, সাধারণ মানুষও এই মানবতা বিরোধী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে চলা যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিতে পথে নামুক ৷ তাদের দাবি, এই বাংলা তথা শহর কলকাতা অতীতে অনেক প্রতিবাদের সাক্ষী থেকেছে ৷ এবার আরও একটি প্রতিবাদ মিছিলের সাক্ষী হবে কলকাতার রাজপথ ৷
মিছিলে সিপিআইএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়াও থাকছে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-সহ অন্যান্য বাম মনোভাবাপন্ন দলগুলি ৷ তবে, এই মিছিলে পা মেলাচ্ছে না এসইউসিআই ৷ কারণ, হিসেবে তাদের নেতৃত্ব দাবি করেছে, "আমরা আজ সংবাদমাধ্যমে দেখছি এই মিছিল আছে ৷ কেউ আমাদের জানায়নি ৷" এসইউসিআই-এর নেতৃত্বের এই বক্তব্য বামফ্রন্টের ভিতরের মতানৈক্য ও বিভেদকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বিশেষত, 26-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে এসইউসিআই নেতৃত্বের বিরোধিতা, সেই দ্বন্দ্বকে আরও জোরালো করেছে ৷
যদিও, এসইউসিআই-এর তরফে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি বিবৃতি জারি করেছে ৷ যেখানে ইজরায়েলের ফ্লোটিলা আটকানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সাধারণ মানুষকে সোচ্চার হওয়ার ডাক দিয়েছে তারা ৷ গণহত্যা, যুদ্ধ বন্ধ ও ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার জন্য ইজরায়েল সেনার হাতে আটক সমস্ত মানবাধিকার কর্মীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে এসইউসিআই ৷
এই মহামিছিল নিয়ে সিপিআইএম তরফে প্রচারে বলা হয়েছে, "গাজার উদ্দেশ্যে ত্রাণবাহী নৌবহর ফ্লোটিলা উপর ইজরায়েলি আক্রমণ, মানবাধিকার কর্মীদের আটকের বিরুদ্ধে, গ্রেটা থানবার্গ-সহ আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সামাজিক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে, মার্কিন মদতপুষ্ট যুদ্ধাপরাধী ইজরায়েলকে তীব্র ধিক্কার জানাতেই আজকে পথে নামা ৷ এই নৌবহরে ছিল খাদ্য, বস্ত্র, জল, ওষুধ ও বাচ্চাদের খাবার ৷ সেগুলিকে লাখ-লাখ অসহায় মানুষ সৈকতে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন ৷ কিন্তু, চরম মানবতা বিরোধী ইজরায়েল সেগুলিও আটকে দেয় আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না-করেই ৷"