দার্জিলিং, 28 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের সক্রিয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম) ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্ব ৷ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠকে পাহাড়ের রাজনীতিতে ফের নয়া সমীকরণ দেখছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
গত দু'টি নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে তেমন কোনও ফল পায়নি বলে জানিয়েছে মোর্চা নেতৃত্ব ৷ এবার ভোটের আগে বিজেপির দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেই দাবিতে বিজেপি সভাপতির সঙ্গে বৈঠক, জানিয়েছেন মোর্চা নেতারা ৷
বুধবার সন্ধ্যায় সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে যান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ৷ সেখানে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক হয় ৷ হাজির ছিলেন যুব মোর্চা সভাপতি নমন রাই, নরেন্দ্র কামবাং, বিকাশ খাওয়াস, তোপদেন ভুটিয়া, জ্ঞ্যানেন্দ্র ছেত্রী-সহ অন্যরা ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, 2026 সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ের রাজনীতি এবং চা-বলয়ে বিজেপি যে আবারও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জোট বাঁধতে চাইছে, এই বৈঠক তেমন ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷
এর গত 31 জুলাই কলকাতার নিজাম প্যালেসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ৷ এরপর গেরুয়া শিবিরের আরেক শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে রোশন গিরিদের বৈঠক সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখল, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, পাহাড় এবং ডুয়ার্সের রাজনৈতিক সমীকরণে পায়ের নীচে মাটি শক্ত করতে চাইছে গেরুয়া শিবির ৷ গত কয়েক বছরে চা বলয়ে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক অনেকটা দুর্বল হয়েছে ৷ তাই বিজেপি নেতৃত্ব বিমল গুরুংদের প্রভাব ব্যবহার করে পাহাড়ে নিজেদের রাজনৈতিক জমি ধরে রাখতে চাইছে ৷ রোশন গিরি বৈঠক শেষে শমীক ভট্টাচার্যকে পাহাড় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
পাহাড়ের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই প্রভাবশালী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারে নেমেছিলেন বিমল গুরুং ৷ পাহাড়ে এখনও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রভাব যথেষ্ট ৷
গত বার একুশের বিধানসভা ভোটের আগে মোর্চা ও বিজেপির সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলেছিল ৷ এবার দু'পক্ষের সমঝোতার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে ৷ বিমল গুরুং ও রোশন গিরি ফের বিজেপির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছেন ৷ কারণ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ে স্বশাসনের দাবি তুলে আসছে ৷ এই দাবিতে বিজেপির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন বিমল গুরুংরা ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, গত এগারো বছরে বিজেপি পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি কার্যকর না-করলেও পাহাড়ে বিজেপি-বিমল ঘনিষ্ঠতা ভোটের অঙ্কে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে ৷ আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ে বিজেপি-গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ঘনিষ্ঠতা গেরুয়া শিবিরের কৌশলগত পরিকল্পনারই অঙ্গ ৷
এই বিষয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে ৷ বৈঠকে শুধুমাত্র পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷" যুব মোর্চা সভাপতি নমন রাই বলেন, "আমরা বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে বিজেপিকে সমর্থন করে আসছি ৷ এর আগেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে ৷ পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান-সহ 11 টি জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন চলে আসায় কোনও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি ৷ আমরা রাজ্য বিজেপি সভাপতির সঙ্গে দেখা করে, আমাদের দাবি যাতে দ্রুত পূরণ করা হয় এবং সেই বিষয়ে যেন শমীক ভট্টাচার্য পদক্ষেপ করেন, তা জানিয়েছি ৷"