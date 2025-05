ETV Bharat / state

সল্টলেক, 6 মে: মুর্শিদাবাদে সংঘর্ষের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দু'দিনের সফরে জেলায় গিয়ে 40 টি পরিবারকে তিনি চেক দিয়েছেন ৷ তাঁরা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নন ৷ মঙ্গলবার সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ের সামনের ধর্না মঞ্চ থেকে এই দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি মমতাকে 'চিটিংবাজ' বলে আক্রমণও করেন ৷ মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তির সপ্তাহ তিনেক পর সোমবার সেখানে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার সুতিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের হাতে সরকারি সাহায্যের চেক তুলে দেন ৷ এই সফরে 236 জন ক্ষতিগ্রস্তের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আজ, মুর্শিদাবাদের প্রায় 400টি পরিবারের সাথে দেখা করলাম ৷ তাঁদের দুঃখে আমি ব্যথিত ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত 236টি পরিবারের হাতে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকার চেক প্রদান করলাম ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বাড়ি তৈরি করে দেবে মা-মাটি-মানুষের সরকার ৷" এদিকে এদিনই মোথাবাড়ি, ধূলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, সুতি-সহ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি পরিবার সল্টলেকে মানবাধিকার কমিশনের দফতরের সামনে অবস্থানে বসে ৷ তাঁরা এই ধর্নাস্থলে বঙ্গবিজেপির অন্য়তম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানান ৷ বিজেপি নেতা সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে অবস্থানে যোগ দেন ৷ সেই সভা থেকে 'গতকাল যা মোথাবাড়ি কাল তাহা আমার বাড়ি' স্লোগান তোলেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 40 টি নকল ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন ৷ মোট 40 জনকে জোগাড় করতে পেরেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ বাকিরা প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ সুতি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, জাফরাবাদ মিলিয়ে অন্তত 900 জনের উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের একজনেরও বাড়ি যাননি ৷" শুভেন্দুর আরও দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ধুলিয়ানে যাননি ৷ মাঠে জল জমে গিয়েছে বলে হেলিকপ্টার নামানো যায়নি ৷ তিনি তো আবার হেলিকপ্টার ছাড়া চলেন না ৷" নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর আরও দাবি, "জাফরাবাদে নিহত হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের পরিবার রাজ্যের আর্থিক সাহায্য নিতে চায়নি ৷ তার বদলে আমাদের সামান্য সাহায্য গ্রহণ করেছেন ৷" বিরোধী দলনেতা আরও জানান, অশান্তিতে নিহত হরগোবিন্দ দাসের পরিবার ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে ৷ তাঁরা এখন শুভেন্দু অধিকারীর ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ মুর্শিদাবাদে অশান্তির পিছনে 'চক্রান্ত', সব তথ্য ফাঁসের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

