তিন নতুন রুটে জয়রাইডে শুরুতেই ধাক্কা, মাত্র 2 জন পর্যটক নিয়ে ছুটল টয়ট্রেন

তিন নতুন রুটে জয়রাইডে শুরুতেই ধাক্কা, মাত্র 2 জন পর্যটক নিয়ে ছুটল টয়ট্রেন
হচ্ছে না বুকিং ! প্রচারে খামতির অভিযোগ ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : September 19, 2025 at 8:57 PM IST
দার্জিলিং, 19 সেপ্টেম্বর: যাত্রার শুরুতেই ধাক্কা খেল টয়ট্রেনের স্পেশাল জয়রাইড ৷ পুজো উপলক্ষে তিনটি নতুন রুটে পর্যটকদের জন্য স্টিম ইঞ্জিনে চালিত জয়রাইড চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ৷ আর সেই জয়রাইডের শুরুতেই ক্ষতির মুখে ডিএইচআর ৷ মাত্র 2 জন পর্যটক নিয়ে ছুটল স্পেশাল জয়রাইডের টয়ট্রেন ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ৷
পুজোর ছুটির মরশুমে পর্যটকদের মধ্যে টয়ট্রেনের চাহিদা তুঙ্গে থাকে ৷ অনেক পর্যটক টিকিট না-পেয়ে ফিরে যান ৷ যে কারণে এবার পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে, চলতি সপ্তাহ থেকে তিনটে স্টিম ইঞ্জিন চালিত টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করে ডিএইচআর ৷ একটি শিলিগুড়ি থেকে রংটং পর্যন্ত টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল জয়রাইড ৷ দ্বিতীয়টি, দার্জিলিং থেকে কার্শিয়াং হিল স্পেশাল ৷ তিন নম্বর রুটটি হল, কার্শিয়াং-মহানদী সানরাইজ স্পেশাল ৷ প্রতিটি জয়রাইডেই প্রকৃতি ও স্থানীয় লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে ৷
সেই মতো শুক্রবার দুপুরে 12টা নাগাদ শিলিগুড়ি জংশন থেকে রংটংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল জয়রাইড ৷ কিন্তু, সেই জয়রাইডে পর্যটক ছিলেন মাত্র দু’জন ৷ তাঁরা কলকাতার দম্পতি ৷ আর এতেই আরও বেশি প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
কারণ, শিলিগুড়ি-রংটংয়ের মধ্যে প্রতি শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে ওই জয়রাইড ৷ বেলা 12টায় শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে দেড়টায় রংটংয়ে পৌঁছবে টয়ট্রেনটি ৷ রংটংয়ে চার ঘণ্টা ঘোরার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷ হাতের কাছেই রয়েছে চা-বাগান ৷ সেখানে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি চা-কারখানা পরিদর্শন, চা-পাতা তোলার অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় খাবারে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন রয়েছে পর্যটকদের জন্য ৷
বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামা পর্যটকদের কাছে পরিষেবাটি জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু, শুরুতেই বড়সড় ধাক্কা খেল ডিএইচআরের পরিকল্পনা ৷ গোটা ট্রেনে ওই দম্পতি ভিভিআইপি-দের মতো জয়রাইডের মজা উপভোগ করলেন ৷
উল্লেখ্য, চার বছর আগে এই জয়রাইডটি চালু করেছিল ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ৷ তখন নাম দেওয়া হয়েছিল জঙ্গল টি-সাফারি ৷ কিন্তু, সেই স্পেশাল জয়রাইডটি সাফল্য না-পাওয়ায়, তা ওই বছরই বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এবার টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল স্টিম জয়রাইডের নাম দিয়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে ওই টয়ট্রেন পরিষেবা ৷ কিন্তু, এবারেও তা কতটা সাফল্য পাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খোদ পর্যটনমহল ৷
কলকাতা থেকে আসা পর্যটক সুশোভন তরফদার বলেন, "এর আগে একই পরিষেবা চালু করা হয়েছিল ৷ সেইবার আসতে পারিনি ৷ এবার প্রথম যাচ্ছি ৷ কলকাতা থেকে অনেক পর্যটক পুজোয় আসবে দার্জিলিংয়ে ৷ আশাকরি সাফল্য পাবে ৷ তবে, এখন ট্রেনে মাত্র আমরা দু’জনই রয়েছি ৷"
সুশোভনের স্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস বলেন, "আমি এবং আমার স্বামী যখন এই জয়রাইডের কথা শুনেছি, তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল ৷ আজ প্রথম এই পরিষেবা চালু হল ৷ আর আমরাও প্রথম যাত্রী ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ মাঝে জঙ্গল ও চা-বাগান দেখতে পারব ৷"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এই ধরনের বিশেষ পরিষেবা চালু করার আগে সেটিকে প্রচারে আনতে হয় ৷ যাতে পর্যটকরা আরও বেশি জানতে পারে ৷ এক্ষেত্রে তা না-করার জন্যই পর্যটক হয়নি ৷"
ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরি বলেন, "মাঝে ধসের কারণে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায়, একটা নেতিবাচক প্রভাব পর্যটকদের মধ্যে পড়েছে ৷ যেকারণে পর্যটক হয়নি ৷ তবে, আমরা আরও বেশি এই পরিষেবাগুলো নিয়ে প্রচার চালাব ৷"