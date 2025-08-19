কলকাতা, 19 অগস্ট: হাতে আর মাত্র দু’দিন ৷ তারপরেই আগামী 22 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করবেন কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি অংশের ৷ তার আগে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন অর্থাৎ, কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটার মাঝে বরুণ সেনগুপ্ত এবং ঋত্বিক ঘটক মেট্রো স্টেশনে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷ তবে, রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো স্টেশনে কতটা যাত্রী টানবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷
22 অগস্ট উদ্বোধন হবে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি রুটের কয়েকটি অংশের ৷ তিনটি রুটের মধ্যে রয়েছে, নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর করিডোর ৷ অর্থাৎ, ইয়েলো লাইনের 7 কিলোমিটার অংশ ৷ অরেঞ্জ লাইন (ফেজ 2): রুবি থেকে মেট্রোপলিটান অংশে 4.39 কিলোমিটার এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইন: এসপ্লানেড থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত 2.6 কিলোমিটার ৷
এই অংশে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান এবং শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ আগে চালু হয়ে গিয়েছিল ৷ এবার শিয়ালদা থেকে এসপ্লানেডের মাঝের অংশ জুড়ে যাবে ৷ ফলে আরও দ্রুত হাওড়া থেকে সরাসরি সল্টলেকে পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷ 22 তারিখ কলকাতা মেট্রোর নয়া অংশের উদ্বোধনের আগে, অরেঞ্জ লাইনের ঋত্বিক ঘটক ও বরুণ সেনগুপ্ত মেট্রো স্টেশন ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
এ দিন পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগের ডিভিশনাল পার্সোনাল অফিসার একলব্য চক্রবর্তী জানান, বরুণ সেনগুপ্ত এবং ঋত্বিক ঘটক মেট্রো স্টেশনটি অরেঞ্জ লাইনের দু’টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ৷ এই অংশটি উদ্বোধন হয়ে গেলে এবার মেট্রো রুবি মোড় বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত যাবে ৷ এই অংশের মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় 875 কোটি টাকা ৷
তিনি জানিয়েছেন, যে এই তিনটি রুট উদ্বোধন হয়ে গেলে গণ পরিবহনের নিরিখে শহরবাসী অনেকটাই উপকৃত হবে ৷ এই তিনটি রুট চালু হলে হাওড়া, শিয়ালদা ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মসৃণ হবে ৷
প্রসঙ্গত, 1972 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত কলকাতায় মেট্রোর বিস্তার ছিল 28 কিলোমিটার ৷ এরপর 2025 পর্যন্ত মেট্রোর বিস্তার হয়েছে আরও 31 কিলোমিটার ৷ এর সঙ্গে আগামী 22 অগস্ট আরও 14 কিলোমিটার মেট্রো পথ যুক্ত হবে ৷ অর্থাৎ, এই তিনটি অংশ জুড়ে গেলে কলকাতা মেট্রোর বিস্তার হবে 73 কিলোমিটার পর্যন্ত ৷