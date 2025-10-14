ধসে বিধ্বস্ত পাহাড়ের ‘রানি’ কমলা, ক্ষতির পরিমাণ কোটির উপরে

ধসে বিধ্বস্ত পাহাড়ের ‘রানি’ কমলা, ক্ষতির পরিমাণ কোটির উপরে
একরাতের ভারী বৃষ্টি ও ভয়াবহ ধসে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর চাষ ৷ সাড়ে চারশো হেক্টর কমলাবাগান ধ্বংস ৷ প্রভাব পড়বে পাহাড়ের অর্থনীতিতেও ৷
Published : October 14, 2025 at 2:11 PM IST
দার্জিলিং, 14 অক্টোবর: দার্জিলিং চায়ের খ্যাতি যেমন জগৎজোড়া, তেমনই শৈলরানির কমলালেবুর স্বাদ বিশ্বে সমাদৃত ৷ কিন্তু মরশুমের শুরুতেই একরাতের ভারী বৃষ্টি ও ভয়াবহ ধসে বিপর্যস্ত দার্জিলিং ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবলে বিধ্বস্ত পাহাড়ের ‘রানি’ কমলা ৷
পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের টয়ট্রেন, টাইগার হিল ছাড়াও আরেকটি মনমুগ্ধ করা জিনিস যা বারে বারে তাঁদের টানে, তা হল সারি সারি দিয়ে থাকা কমলালেবুর বাগান। পাহাড়ে ঘুরতে গেলে পর্যটকরা কমলালেবুর বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করবেন না, তা হতে পারে না। হাতের কাছে পাহাড়ি কমলালেবু মন জয় করে আট থেকে আশি সকলের ৷ কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর বাগান ৷ ভারী বৃষ্টি ও ভয়াবহ ধসের কারণে বিধ্বস্ত পাহাড়ের ‘রানি’ কমলা। কোথাও কমলা বাগান তলিয়েছে পাহাড়ের খাদে। আবার কোথাও ধসের ধাক্কায় তছনছ বাগান। আবার কোথাও ধসে চাপা পরে গিয়েছে পুরো বাগান ৷ এতে মাথায় হাত পরেছে কমলালেবু চাষিদের।
আর একমাস বাদেই কমলার ফলন ওঠার কথা ছিল ৷ গাছ ভর্তি কমলালেবুর চাষকে ধ্বংস করেছে ৷ আর কয়েকদিন বাদে এই ধ্বংসলীলা হলে হয়তো বাঁচানো যেত। তিরে এসে তরি ডোবায় এখন অন্ধকারে কমলালেবুর চাষিরা। কীভাবে এই ক্ষতি মেটানো যাবে, তা নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাদের ৷ তবে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্যের কৃষি দফতর ও উদ্যানপালন দফতর ৷ যৌথভাবে ওই দুই দফতর চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য বিকল্প চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা নেবে জিটিএ ও রাজ্য সরকার। কিন্তু বলাবাহুল্য, এই বিপর্যয়ের কারণে শীতে বাংলার বাজারে দার্জিলিংয়ের কমলার দেখা মিলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ৷ এতে সমতলের বাসিন্দা ও ফল ব্যবসায়ীরাও বেশ হতাশ ৷ আর এর প্রভাব পড়বে পাহাড়ের অর্থনীতিতেও ৷
জিটিএ’র ভূমি ও কৃষি বিভাগের সদস্য সতীশরাজ পোখলের বলেন, "ভয়াবহ প্রাকৃতি বিপর্যয়ে কমলালেবুর বহু বাগান নষ্ট হয়েছে ৷ যার ফলে কমলার ফলন কমবে বলেই মনে হচ্ছে ৷ সেই ক্ষয়ক্ষতির হিসেব উদ্যানপালন দফতর আধিকারিকরা তৈরি করছেন ৷ আমরা কৃষকদের পাশে আছি ৷" দার্জিলিং জেলা উদ্যানপালন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাস মণ্ডল বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত কমলা চাষিদের সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ শুধু মিরিক নয়, জেলায় এ ধরনের ক্ষতি আরও কিছু এলাকায় হয়েছে ৷ শীঘ্রই এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে।" দার্জিলিং জেলার অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা পার্থ রায় বলেন, "ক্ষতি হয়েছে । ফিল্ডে গিয়ে তার রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে । মিরিকে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ৷ কৃষি ও উদ্যানপালন বিভাগ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে চাষিদের জন্য ৷ ক্ষতি কমাতে চাষিদের বিকল্পভাবে সবজি, ভুট্টা চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্যও কৃষি দফতর সবরকম সাহায্য করবে।"
দার্জিলিং পাহাড়ের অর্থকারী ফসলগুলির মধ্যে কমলা অন্যতম। কমলার পাশাপাশি ম্যান্ডেরিন কমলাও পাহাড়ে চাষ হয়। এই কমলালেবু শুধু বাংলা নয়। সুনাম রয়েছে সারা বিশ্বে ৷ এই ফল পাহাড়ের ‘রানি’ হিসেবে পরিচিত ৷ গত জুলাই মাসে কমলা গাছে ধরেছে ফুল ৷ এবার প্রতিটি বাগান ফুলে ভরে গিয়েছিল ৷ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ফলন উঠত। কিন্তু ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমলালেবুর বাগান ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ প্রশাসন সূত্রের খবর, বিপর্যয়ের প্রাথমিক হিসেব অনুসারে প্রায় 450 হেক্টর জমির কমলা বাগান ধ্বংস হয়েছে ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে সমীক্ষা চলছে । ক্ষতিগ্রস্ত বাগানের এলাকা আরও বাড়তে পারে ৷
দার্জিলিং পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে কমলা বাগান। যার মধ্যে মিরিক উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট এলাকা ‘কমলা সিটি’ হিসেবে পরিচিত। বিপর্যয়ের প্রভাবও ছিল মিরিকে বেশি ৷ সেখানকার কিছু জায়গায় কমলার বাগান ধসে গিয়েছে পাহাড়ের খাদে ৷ সেখানে বাগানের অস্তিত্ব নেই। আবার কিছু জায়গায় বাগান চাপা পরেছে ধসে। বেশিরভাগ গাছ মাটিতে পড়ে গিয়েছে । প্রশাসন সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় 70 জন কমলা চাষি রয়েছেন ৷
কমলালেবু চাষি নিশা তামাং বলেন, "আর কয়েকদিন পরেই কমলার ফলন উঠত ৷ ঠিক ফলন ওঠানোর আগে এই বিপর্যয় হয়েছে ৷ অনেক ক্ষতি হয়েছে ৷ কী করবো জানি না ।" আরেক চাষি রামরতন তামাং বলেন, "সারা বছর এই ফলনের জন্য খেটেছি ৷ কাঁচা ফলশুদ্ধ গাছগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ একটি গাছও বাঁচেনি ৷ সম্পূর্ণটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ ধসে সব গাছ কেড়ে নিয়েছে ।"
মিরিকের বাইরে কার্শিয়াং, দার্জিলিংয়ের পুলবাজার, সুখিয়াপোখরি, রংলিরংলিয়টেও কমলার বাগান রয়েছে ৷ মিরিকের সৌরেনি, দাড়াগাঁও, দেউরালি, পোখরিয়াবং, মেরিবং, সিটিং ও মংপুতে সব থেকে বেশি কমলাচাষ হয়ে থাকে ৷ প্রতি বছর পাহাড় থেকে প্রায় 70 হাজার থেকে 80 হাজার টাকার কমলালেবু শিলিগুড়ির বাজারে গিয়ে থাকে। সব মিলিয়ে পাহাড়ে মোট 4,150 হেক্টর জমিতে কমলা চাষ হয়ে থাকে ৷ প্রতি বছর পাহাড়ে প্রায় 52 মেট্রিক টন কমলালেবু উৎপাদন হত ৷ কিন্তু গত দু'দশকে তা কমে 29 মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে ৷ এই বিপর্যয়ের কারণে এবার উৎপাদন মুখ থুবড়ে পরেছে ৷