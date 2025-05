ETV Bharat / state

কলকাতা পুরনিগমের সমবায় নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 18, 2025 at 6:27 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 6:37 PM IST 2 Min Read

কলকাতা, 18 মে: কলকাতা পুরনিগমের কো-অপারেটিভ সোসাইটি নির্বাচনে উড়ল সবুজ আবির ৷ বড় জয় পেল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। 23টি আসনের সবকটি রইল শাসকদলের দখলেই । আগে 11টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল তারা । রবিবার 12টি আসনের জন্য ভোট হয় পার্ক সার্কাসের একটি স্কুলে ৷ ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা যায় বাকি 12টি আসনেও জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা । কলকাতা পুরনিগমের সমবায় নির্বাচনে সবুজ ঝড় (ইটিভি ভারত)

জয়ের খবর বাইরে আসতে উল্লাসে মেতে ওঠেন আইএনটিটিইউসির নেতাকর্মীরা । তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্য নেতারা। এদিন সবুজ আবির খেলার সঙ্গে চলে মিষ্টি মুখও । স্লোগানে মুখরিত হয় গোটা ভোট কেন্দ্রের বাইরের চত্বর । জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন আইএনটিটিইউসি নেতাকর্মীরা (নিজস্ব ছবি) এই সমবায় নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকেই বাম ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনগুলি একাধিক অভিযোগ তুলে আসছিল । তারা এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিল । 23টি আসনে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের (নিজস্ব ছবি) এমনকী আদালতের নির্দেশে সমবায় নির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷ বাম ও কংগ্রেস 23টি আসনের মধ্যে 12টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সবমিলিয়ে অনায়াসেই জিতল তৃণমূল ৷ আবির খেলার সঙ্গে চলল মিষ্টি মুখ (নিজস্ব ছবি) সমবায় ভোটে গেটে তালা দিয়ে ছাপ্পার অভিযোগে সরব বিরোধীরা ৷ যদিও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিরোধীদের করা অভিযোগকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ ছিল ৷ তাও বিরোধীরা 23টার মধ্যে 11টি আসনেই প্রার্থী দিতে পারেনি ৷ তাদের আসলে সংগঠন বলে কিছু নেই । আগে প্রত্যেকটা আসনে প্রার্থী দিক বিরোধীরা ৷ তারপর অভিযোগ করতে আসবে ।" এদিকে এই সমবায় নির্বাচনকে ঘিরে শাসকদলের গুণ্ডামি, প্রহসন-সহ একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ সোমবার এই নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ মিছিলেরও ডাক দিয়েছে বাম শ্রমিক সংগঠন । সকাল 10টায় গেটে তালা ঝুলিয়ে দেদার ছাপ্পা, পঞ্চায়েতকেও হার মানাল শহরের সমবায় ভোট

