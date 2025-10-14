মেট্রোর পার্পল লাইনের জমিজট কাটল, নয়া ঠিকানা পেল নেপাল কনস্যুলেট

মেট্রোর পার্পল লাইনের জমিজট কাটল, নয়া ঠিকানা পেল নেপাল কনস্যুলেট
কেএমআরসিএল-র অধিগৃহীত জমির মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে ৷ তারপরেই সম্পন্ন হল জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি ৷
Published : October 14, 2025 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে থাকা সব বাধা কেটে গেল ৷ একবালপুরের কাছে নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলের জমির উপর দিয়েই যাবে পার্পল লাইনের মেট্রো ৷ তার বদলে নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলকে ওই এলাকায় অন্য একটি জমি দেওয়া হয়েছে ৷ সেই জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে ৷
কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের যে নকশা তৈরি করা হয়েছে, তা একবালপুরে নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলের বর্তমান ভবনের উপর দিয়ে যাবে ৷ ফলে কেএমআরসিএল-কে সেই জমি অধিগ্রহণ করতে হলে, নেপাল কনস্যুলেটকে কাছাকাছি একটি ভালো জমি আগে দিতে হতো ৷ সেই মতো বর্তমান 7/1 ডিএল খান রোডের কনস্যুলেটের ঠিক পাশের 1 নম্বর ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউয়ের সম্পত্তি কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী দখলে নেয় কেএমআরসিএল ৷
সেই জমিটি একটি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ছিল ৷ ফলে জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ৷ এমনকি সেই জমিতে অবস্থিত বাড়িতে থাকা তিন ভাড়াটেদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, 2014 সালে ক্ষতিপূরণ পেলেও বেঁকে বসে ওই তিন ভাড়াটে ৷ বাড়ি খালি করতে চান না তাঁরা ৷ বদলে কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন জমা দেয় ৷
কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্ট কেএমআরসিএল-এর পক্ষে রায় দেয় ৷ এরপর মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ৷ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে ৷ জানিয়ে দেওয়া হয়, বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে ওই জমি অধিগ্রহণ ন্যায়সঙ্গত ৷ সেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না ৷ ফলে 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে মামলাটি খারিজ হয়ে যায় ৷
সেই মামলা খারিজ হতেই জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করে কেএমআরসিএল ৷ 1 নম্বর ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটি ভেঙে নেপাল কনস্যুলেটের নয়া ঠিকানা তৈরির কাজও শুরু করেছে কেএমআরসিএল ৷ সম্প্রতি নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলের জমি অধিগ্রহণ ও বদলে নয়া জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ ফলে খুব দ্রুত 7/1 ডি এল খান রোডের জমির উপর দিয়ে পার্পল লাইনের নির্মাণ শুরু হয়ে যাবে বলে মেট্রো সূত্রে খবর ৷
এই জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে নেপাল সরকারের মুখপাত্র তথা সেদেশের যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী জগদীশ খারেল বলেন, "জমি হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী, নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলের মালিকানাধীন 409.53 বর্গমিটার জমি ভারতীয় রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে ৷ বিনিময়ে রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধিগ্রহণ করা সংলগ্ন 526.48 বর্গমিটার জমি পাবে নেপাল কনস্যুলেট ৷"