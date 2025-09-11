দুর্গোৎসবে ফাঁকা বাড়ি-ফ্ল্যাটে চুরি-ডাকাতি রুখতে বিশেষ নির্দেশ লালবাজারের
পুজোর সময় বাড়ি ও ফ্ল্যাট ফাঁকা রেখে শহরের বাইরে বেড়াতে চলে যান অনেকে । আর সেই সুযোগে অনেক বাড়িতেই চুরি কিংবা ডাকাতির ঘটনা ঘটে ৷
Published : September 11, 2025 at 1:24 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর সময়ে শহরে চুরি থেকে ডাকাতির বাড়বাড়ন্ত ৷ তা রুখতে এবার থানার অফিসার ইনচার্জদের ফাঁকা বাড়ি থেকে ফ্ল্যাটগুলিতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিল লালবাজার ৷
লালবাজারের এক কর্তা বলেন, "শহরের মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে দুর্গোৎসব উপভোগ করতে পারেন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য । তাই ফাঁকা বাড়ি ও ফ্ল্যাটের উপর নজরদারি বাড়ানো হবে । একই সঙ্গে চিহ্নিত অপরাধীদের কড়া নজরে রাখা হবে ।"
ফাঁকা বাড়িতে চুরি
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোপুজো ৷ আর এই পুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই কলকাতা শহরে নানা স্থান থেকে আসা দর্শনার্থীদের ভিড় জমে । মহানগরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনের টানেই হাজার হাজার মানুষ শহরে আসেন । আবার কলকাতা থেকে অনেকেই পুজোর কয়েকটা দিন শহরের বাইরে বেড়াতে চলে যান । ফলে বহু বাড়ি ও ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে থাকে । পুলিশের দাবি, আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চুরি কিংবা ডাকাতির ঘটনা ঘটে ।
চুরি রুখতে পদক্ষেপ লালবাজারের
এই পরিস্থিতি রুখতেই এবার পুজোর আগে থেকেই নড়েচড়ে বসল লালবাজার । কলকাতা পুলিশের সদর দফতর থেকে প্রতিটি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জদের (এওসি) সতর্ক করা হয়েছে । শুধু পুজো মণ্ডপের নিরাপত্তাই নয়, এলাকার ফাঁকা বাড়ি ও ফ্ল্যাটের উপরও কড়া নজর রাখতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকেও এ বিষয়ে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
আগাম সতর্কতা
পুলিশের শীর্ষ মহলের মতে, দুর্গাপুজোর সময় শহরে দুই প্রকারের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ৷ একদিকে মণ্ডপে ভিড় সামলানো, অন্যদিকে চুরি ও ডাকাতি । তাই এবার আগে থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । জানা গিয়েছে, প্রতিটি থানার অ্যান্টি রাউডি অফিসারদের (এআরও) নিজ নিজ এলাকার চিহ্নিত দুষ্কৃতীদের খতিয়ান তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । চোর-ডাকাতদের গতিবিধি নথিভুক্ত করে আগাম সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ।
ইতিমধ্যেই লালবাজারে তরফ থেকে শহরের প্রতিটি থানার অফিসার ইনচার্জকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে পুজোর আগে অতিরিক্ত ইমারজেন্সি বা আপৎকালীন পরিস্থিতি ছাড়া কোনও পুলিশকর্মী ছুটি না নেন । ব্যারাকে সব সময় মজুদ থাকতে হবে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনীকে ।