লক্ষ্মীর ভান্ডার, জয় বাংলার টাকা ঢুকবে কবে? পরিবর্তিত বিজ্ঞপ্তিতে জানালো নবান্ন
এর আগে অর্থ দফতর জানিয়েছিল যে, এই টাকা সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্কে জমা হবে 1 অক্টোবর। তবে সেই বিজ্ঞপ্তিতেই আংশিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।
Published : September 22, 2025 at 11:58 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর আগে জনস্বার্থে বড় ঘোষণা করল রাজ্যের অর্থ দফতর। সোমবার জারি করা সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অক্টোবর মাসের জন্য ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’, ‘জয় বাংলা’-সহ বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের অর্থ সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই।
এর আগে, গত 16 সেপ্টেম্বর অর্থ দফতর জানিয়েছিল যে, সেপ্টেম্বর মাসের জন্য এই প্রকল্পগুলির অর্থ সরাসরি হস্তান্তরের (DBT) মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্কে জমা হবে 1 অক্টোবর। তবে পুজোর দীর্ঘ ছুটি সামনে রেখে সেই বিজ্ঞপ্তিতেই আংশিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।
অর্থ দফতর আরও জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন সরকারি কর্মচারীরা অগ্রিম পেয়ে যাবেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং অনুদানভিত্তিক গ্রান্ট-ইন-এইড কর্মী, মজুরি, পারিশ্রমিক, স্টাইপেন্ড, সম্মানী ও ভাতার টাকা 24 এবং 25 সেপ্টেম্বরেই দেওয়া হবে। ফলে পুজোর আগেই নগদ অর্থ হাতে আসবে কর্মীদের।
পুজোর ছুটির সময়সীমা 26 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এই কারণে আর্থিক সুবিধা অগ্রিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। বিজ্ঞপ্তিতে এ-ও বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের পেনশন বিতরণ করা হবে 1 অক্টোবর থেকে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎসবের মরসুমে বাড়তি খরচ মেটাতে সাধারণ মানুষ যেমন কিছুটা স্বস্তি পাবেন, তেমনি সরকারি কর্মচারী ও প্রকল্পভোগীরাও আর্থিকভাবে সুরাহা পাবেন। নবান্নের এই সিদ্ধান্তে উৎসবের আমেজ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।
চলতি বছরে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'জয় বাংলা' এবং 'লক্ষ্মীর ভান্ডার '-এর জন্য 33 শতাংশ পর্যন্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে মনে করছেন সরকারি কর্তারা।