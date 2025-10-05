লক্ষ্মী বন্দনায় পকেটে টান, প্রতিমা থেকে ফল-সবজি সবই বহুমূল্য
নাড়ু থেকে আলপনা, এখন সবই পাওয়া যাচ্ছে রেডিমেড ৷ মানুষ দেদার কিনছেও সেগুলো ৷ সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে কাগজের চালচিত্র ৷
Published : October 5, 2025 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: রাত পোহালেই কোজাগরী পূর্ণিমা । বাঙালি ঘরে ঘরে মেতে উঠবে লক্ষ্মীপুজোয় । বিত্তশালী থেকে হতদরিদ্র সকলেই চান ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের দেবীকে তুষ্ট করতে । আর সেই আরাধনার আয়োজন করতে গিয়েই নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণের । প্রতিমা থেকে ফল, ফুল কিংবা ভোগের সবজি সবটাই মহার্ঘ ।
পুজোর মরশুমে এমনিতেই জিনিসপত্রের দাম খানিকটা বেশি । তারপর বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি হওয়াতে চাষে ক্ষতি হয়েছে । যার জেরে সবজির দামটা অনেকটাই বেশি । এদিকে, লক্ষ্মীপুজো বলে ফলের দামও বেশ চড়েছে । তবে সব থেকে বেশি যেটা বেড়েছে সেটা হল প্রতিমার দাম । সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে প্রতিমার দাম ।
প্রতিমার দাম
হাতের তালুর মতো ছোট্ট লক্ষ্মী থেকে 8-9 ফুটের লক্ষ্মী মিলছে কুমোরটুলি জুড়ে । একদম ছোট্ট এক ফুটের কম উচ্চতা প্রতিমার দাম 600-700 টাকা । এদিকে 3-4 ফুট উচ্চতায় প্রতিমার দাম 5-7 হাজার টাকা । সাজ যত ভালো, যত সুন্দর আর্টের ঠাকুর একই উচ্চতা 15 হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হাঁকছেন বিক্রেতারা । সরার লক্ষ্মী সেটাও এখন বহু মূল্যের । 250-400 টাকা । প্রতিমার দামেই এবার বেশি জেরবার ভক্তরা ।
ফলের দাম
অন্যদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণের বৃষ্টি ৷ যার ফলে সবজির দামও বেশ খানিকটা বেশি । কলকাতার বিভিন্ন বাজারে আপেলের প্রতি কেজি 200-250 টাকা । আতা কেজি 150-180 টাকা । শাখআলু কেজি প্রতি দাম 160-180 টাকা । আখ ছোট টুকরো 20 টাকা । পেয়ারা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে 100-120 টাকায় । ডালিম কেজি প্রতি দাম 200-250 টাকা ।
শশা কেজি 50-60 টাকা । ন্যাসপাতি প্রতি কেজি দাম 160-200 টাকা । নারকেল ছোট 30-60 টাকা । নারকেল বড় 60-80 টাকা এক একটির দাম । বাতাবি লেবু ছোট 30-40 টাকা এক একটি । বড় বাতাবি লেবু এক একটির দাম 50-60 টাকা বিক্রি হচ্ছে । তরমুজ কেজি 60-80 টাকা । আঙ্গুর এক কেজি 300 টাকা । আনারস 60-80 টাকা এক একটি ।
সবজির দাম
ফলের দামের মতোই দামি সবজি । পটল 80 টাকা কেজি । ঢেঁড়স 80 টাকা কেজি । বেগুন 100-120 টাকা কেজি । ঝিঙে 70-80 টাকা প্রতি কেজি । পেঁপে 40-50 টাকা কেজি । লাউ 30-40 টাকা এক একটি মাঝারি মাপের । কুমড়ো কেজি প্রতি 50-70 টাকা । টমেটো 60-70 টাকা কেজি । বাঁধাকপি 50-60 টাকা এক একটি । ছোট ফুলকপি 50 টাকা ৷ বড় ফুলকপি 80-90 টাকা এক একটি ।
ফুলের দাম
রজনী থেকে গাদা কিংবা দোপাটি ফুলের আগুন দাম । দামি হয়েছে আমশাখাও । দামের জ্বালায় ও সময়ের অভাবে নারকেল কিংবা মুড়ি মুড়কি এই সব দিয়ে নাড়ু তৈরির চল এখন প্রায় উঠে গিয়েছে । একে উপকরণের দাম বেশি, অন্যদিকে কেনাকাটার ধখল । তাই বিক্রি বেড়েছে প্যাকেটজাত নারকেল নাড়ু, তিলের কিংবা মুড়ি ও মুড়কি তৈরি নারুর । এদিকে সন্দেশ, নারকেল ছাপা বা চন্দ্রপুলির বাজার বেশ ভালোই ।
আলপনা
একইসঙ্গে লক্ষ্মীপুজোয় বাংলার ঐতিহ্য আলপনা আঁকা । তবে এখন সেটাও পুরোই রেডিমেড । বিভিন্ন দোকানে দেদার বিকোচ্ছে নানা নকশার আলপনা । মায়ের পায়ের ছাপ । ঐতিহ্য বজায় আছে সোলার কদম ফুল, কাগজের তৈরি ছোট ছোট রংবেরঙের চালচিত্রের । দাম বেশি হোক বা কম এগুলো ছাড়া এই পুজো ভাবাই যায় না । প্রতিমার চড়া দামের মধ্যেও থিমের মা লক্ষ্মীর দর্শন মিলছে কুমোরটুলি বিভিন্ন ঘরে । লক্ষ্মী যেন ঘরের মা বা বউ । লাল পাড় শাড়ি গয়না পরে গৃহবধূর রূপে মা ।