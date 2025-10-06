ETV Bharat / state

কোজাগরী পূর্ণিমায় জ্বলজ্বলে 'মা লক্ষ্মীর গ্রাম', টেক্কা দেয় দুর্গাপুজোকে

উৎসব শেষে বিষাদের সুর চারিদিকে ৷ কিন্তু হাওড়ার খালনা গ্রামে শুরু আলোর রোশনাই ৷ কোজাগরী পূর্ণিমায় দেখে নিন 'মা লক্ষ্মীর গ্রাম' কেমন সেজে উঠেছে ৷

LAKSHMI PUJA 2025
কোজাগরী লক্ষ্মী প্রতিমা (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 4:37 PM IST

হাওড়া, 6 অক্টোবর: হাওড়ার জয়পুর থানার খালনা গ্রামে দুর্গোৎসবের পরই শুরু হয় এক স্বতন্ত্র উৎসব, লক্ষ্মীপুজো। সারা বাংলা দুর্গাপুজো নিয়ে ধুমধাম করে মেতে থাকলেও খালনার এই প্রাচীন গ্রাম তার নিজস্ব ছন্দে উদযাপন করে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তাই এই গ্রাম 'লক্ষ্মীগ্রাম' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে।

বিজয়া দশমীর পর গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ও পুজোমণ্ডপ যেন নতুন প্রাণ পায়। দুর্গা প্যান্ডেল যেখানে নামমাত্র স্থির হয়, সেখানে খালনার লক্ষ্মীপুজোতে সারা গ্রামজুড়ে জেগে ওঠে এক অলৌকিক পরিমণ্ডল। গ্রামে 300 বছরের পুরনো এই ঐতিহ্য শুধু স্মারক নয়, বরং বর্তমানে এটি হয়ে উঠেছে দর্শনার্থীদের জন্য এক ঈর্ষণীয় আকর্ষণ।

হাওড়ার খালনা গ্রামে শুরু আলোর রোশনাই (ইটিভি ভারত)

গ্রামীণ লক্ষ্মীপুজোর অনন্য রীতি

খালনার লক্ষ্মীপুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এটি দুর্গাপুজোর সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রামে দুর্গাপুজো হয় 'দুর্গাপুজো' নামে, কিন্তু কোজাগরী রাতে শুরু হয় লক্ষ্মীপুজো ৷ যা রূপ নেয় সম্পূর্ণ 'লক্ষ্মী-উৎসব'-এ। প্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ডেলগুলোতে শুরু হয় উৎসবের আবহ। গ্রামের চারুময়ী লক্ষ্মীতলা, কৃষ্ণরায়তলা ও ক্ষুদিরায়তলার পুজোর ঐতিহ্য আজও জীবন্ত।

প্রচলিত রীতির সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া মিলিয়ে পুজো কমিটিগুলি প্রতিনিয়ত নতুনত্বের দিকে নজর রাখে। প্রাচীন পুজোমণ্ডপগুলিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে নবগঠিত মণ্ডপগুলো। এই দৌড়ে বারুইপাড়া মিলন সংঘ, খালনা হরিসভার আমরা সবাই, খালনা বাজারের আমরা সকল উল্লেখযোগ্য। জোড়া-জোড়া মণ্ডপগুলির মধ্যে প্রায় 35টি বড় বাজেটের পুজো বিশেষভাবে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে।

লক্ষ্মীপুজোর ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপট

খালনার মানুষের বরাবরই ব্যবসায়ী মনোভাব। সেই মনোভাব থেকেই জন্ম নেয় এই পুজোর ধারাবাহিকতা। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র স্থানীয় স্বর্ণকারদের উদ্যোগে শুরু হলেও, ক্রমেই পুজো গড়ে ওঠে বারোয়ারি আকারে। এখন গ্রামে প্রায় 50টিরও বেশি বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের সমারোহে, আর দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের সমাগমে পরিপূর্ণ হয় প্রতিটি পুজোমণ্ডপ। সারারাত ধরে চলা এই ভিড় কলকাতার দুর্গাপুজোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। গ্রামজুড়ে তৈরি হয় এক অনন্য, অলৌকিক পরিমণ্ডল। তিনদিন ধরে চলে মেলা, পরিবেশ এক কথায় অনন্য ও অসাধারণ।

থিম ও অভিনবত্বে নবদিগন্ত

খালনা কৃষ্ণ রায়তলা লক্ষ্মী পুজো কমিটি এবারে 125 বছরে পা-দিল। তাদের এবারের থিম 'ছত্রাক'।

কমিটির সদস্য প্রলয় রায় বলেন, "প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনার কারণে কাজের অনেকটা সময় নষ্ট হলেও শেষ মুহূর্তে দিনরাত এক করে মণ্ডপের প্রস্তুতি চলছে।"

অন্যদিকে, খালনা কোহিনুর ক্লাব 159তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তাদের থিম, 'অপারেশন সিঁদুর'। বিশেষত্ব হল, এখানে কোনও পেশাদার শিল্পী মণ্ডপ তৈরি করেন না, ক্লাবের সদস্যরাই নিজের উদ্যোগে মণ্ডপ গড়ে তোলেন।

এভাবে খালনার পুজো কমিটি একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখছে, অন্যদিকে নতুনত্বে ভরপুর থিম ও কল্পনাশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করছে। ফলে দর্শকরা প্রতিটি মণ্ডপে ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ঐতিহাসিক সূচনা

আমতা 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ সুভাষ দাস জানান, আনুমানিক 100 বছর আগে খালনার স্বর্ণকাররা প্রথমবার বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজোর সূচনা করেছিলেন। শুরুটা হয় পশ্চিম খালনায়, পরে দক্ষিণ খালনা ও সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই অঞ্চলের বিভিন্ন পুজো কমিটি একে অপরকে টপকাতে নানা অভিনব ভাবনায় মণ্ডপ সাজায়।

তিন দিনের উৎসব

এবার লক্ষ্মীপুজো সোমবার থেকে শুরু হবে। প্রতিমা থাকবে মঙ্গলবার পর্যন্ত, আর বুধবার কার্নিভালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে উৎসব। গত 3 বছর ধরে আমতার বিধায়ক সুকান্ত পালের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুজোর কার্নিভাল আয়োজন করা হচ্ছে। গ্রামবাসীর কাছে লক্ষ্মীপুজোই বছরের শ্রেষ্ঠ পুজো। এক বছরের অপেক্ষার পর তারা উৎসবে মেতে ওঠে, ঠিক যেমন কলকাতার মানুষ দুর্গাপুজোকে ঘিরে আনন্দে মাতেন।

দর্শনার্থীদের ভিড় ও আনন্দমুখর পরিবেশ

কলকাতা-সহ আশপাশের জেলা থেকে লাখো মানুষ খালনায় ভিড় জমান এই পুজো দেখার জন্য। গ্রামে সারারাত চলে মেলা, প্রদর্শনী ও পুজোমণ্ডপ দর্শকদের এক অদ্ভুত আনন্দ দেয়। প্রতিটি প্যান্ডেল, থিম এবং মঞ্চ দর্শকের মন মাতিয়ে রাখে। গ্রামবাসী যেমন উৎসবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে মেতে ওঠে, দর্শনার্থীরাও তেমনি আনন্দ উপভোগ করে।

গ্রামের জীবন ও উৎসবের মিলন

খালনার প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি মণ্ডপ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, প্রতিবেশী, সবাই মিলে উৎসবকে সেরা করে তোলে। গ্রামীণ পরিবেশে এই ধরনের উৎসব শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।

লক্ষ্মীপুজো শুধু একটি পুজো নয়, এটি খালনার মানুষের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতির ধারক এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক। প্রতিটি মণ্ডপে লাল, সোনা ও সাদা আলো মিলে তৈরি করে এক অনন্য দৃশ্যপট। গ্রামে প্রতিটি ঘরবাড়ি, পুকুরপাশ, রাস্তা, সব জায়গায় ঝলমলে আলোর খেলা। রাতের আকাশে চাঁদের আলো মিলে যেন এক স্বপ্নের পর্দা গড়ে ওঠে।

ব্যবসা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মেলবন্ধন

এই উৎসব শুধু ধর্মীয় নয়, এটি গ্রামীণ ব্যবসায়িক মনোভাব ও শিল্পচর্চার মিলনস্থল। খালনার মানুষ এ সময় নিজের হাতে তৈরি প্যান্ডেল, থিম ও মণ্ডপ দিয়ে দর্শনার্থীদের আনন্দ দেয়। উৎসবের মাধ্যমে গ্রামের ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগও সমৃদ্ধ হয়। স্থানীয় শিল্পী, হস্তশিল্পী এবং বিভিন্ন কমিটি মিলে পুজোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

গ্রামের চারপাশে বসা মেলা, খেলাধুলো, খাদ্যবস্তু এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ দেয়। তিন দিনের এই উৎসবে গ্রামের জীবন যেমন রঙিন হয়, তেমনি দর্শক ও অতিথিরাও মেতে ওঠে।

খালনার লক্ষ্মীপুজো বাংলার 'গর্ব'

খালনার লক্ষ্মীপুজো বাংলা সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। এখানে প্রাচীন ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন, ব্যবসায়িক মনোভাব এবং আধুনিক চিন্তাধারার মিলন ঘটে। দুর্গাপুজোর পর কলকাতা শহরকে মনে করিয়ে দেওয়া এই উৎসব গ্রামের জন্যই নয়, পুরো বাংলার জন্যই গর্বের। প্রতিবছর গ্রামবাসী, দর্শনার্থী এবং পুজো কমিটি মিলে এই উৎসবকে আরও সুন্দর, আনন্দময় ও স্বতন্ত্র করে তোলে। খালনার লক্ষ্মীপুজো এখন শুধু গ্রামীণ ঐতিহ্য নয়, এটি সারাবাংলার সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশক।

এভাবেই হাওড়ার খালনা গ্রামে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয় আনন্দ, উল্লাস এবং ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মিলনস্থল। প্রতিটি মণ্ডপ, প্রতিটি আলো, প্রতিটি ভিড় ৷ সব মিলিয়ে তৈরি করে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য, যা বাংলা তথা হাওড়ার সাংস্কৃতিক চিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলে।

