কাঠের মুখোশে দেবদেবীর 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা', বিদেশেও দারুণ জনপ্রিয় কুশমণ্ডির মুখাশিল্প

কাঠের মুখোশে দেবদেবীর 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা', বিদেশেও দারুণ জনপ্রিয় কুশমণ্ডির মুখাশিল্প
জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ, এমনকী দেশের বাইরেই পৌঁছে গিয়েছে মহিষবাথানের মুখাশিল্প । ব্রিটেন, ফ্রান্সেও এই শিল্পের দারুণ জনপ্রিয়তা ৷ শান্তনু মিশ্রের প্রতিবেদন ৷
Published : September 25, 2025 at 8:05 PM IST
বুনিয়াদপুর, 17 সেপ্টেম্বর: কাঠ বা বাঁশের মোটা অংশের উপর শিল্পীর নিপুণ হাতে চলে খুদে হাতিয়ার ৷ ধীরে ধীরে সেই কাঠ কিংবা বাঁশে ফুটে ওঠে দেবদেবী অথবা কাল্পনিক চরিত্রের কোনও মুখ ৷ পরবর্তী সময়ে শিরিষ কাগজের ঘর্ষণে সেই মুখোশ প্রায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ৷ এই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ কুটির শিল্প রয়েছে ৷ সেগুলিরই অন্যতম এই মুখোশ শিল্প ৷
দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষবাথান গ্রামের শিল্পীদের এই সৃষ্টি এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় গোটা দেশে ৷ শুধু দেশেই নয়, এই শিল্পের চাহিদা তৈরি হয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স-সহ বিভিন্ন দেশেও ৷ তার সুফলও মিলতে শুরু করেছে ৷ বিগত কয়েক বছর ধরে এই মুখাশিল্পের উপর ভিত্তি করেই জীবন জীবিকার সন্ধান পাচ্ছেন মহিষবাথানের মানুষজন ৷
গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ
এই মুখাশিল্পের উদ্ভাবনের পিছনে কথিত এক কাহিনি রয়েছে ৷ শোনা যায়, অতীতে বছরের বিশেষ সময়ে ধান কাটার জন্য রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন বিশেষ পুজোর আয়োজন করতেন । সেই সময় বিভিন্ন দেবদেবীর মুখোশ পরে গম্ভীরা নৃত্য হত কুশমণ্ডি এলাকায় । প্রাচীন সেই রীতির কথা মাথায় রেখে মহিষবাথান এলাকার মানুষ বংশ পরম্পরায় বহু যুগ ধরে এই মুখোশ তৈরি করে আসছেন । তবে এই মুখোশ ঠিক ছৌনৃত্যের মুখোশের মতো নয় ৷ বিজ্ঞানের জেটগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহিষবাথানের মুখার জনপ্রিয়তা বাড়ছে । জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য এবং রাজ্য ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গিয়েছে মহিষবাথানের মুখা ।
রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্পকেন্দ্রের সদস্যরা মুখা তৈরির প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সারা বছর তৈরি করা মুখা বিক্রির সবরকম সহায়তা পেয়ে থাকেন । মুখাশিল্পীরা জানাচ্ছেন, কিছুদিন বাদেই দুর্গাপুজো । রাজ্য সরকারের তরফে প্রতি বছর এই সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলে প্রচুর মানুষ মুখা বানানোর জন্য এগিয়ে আসবে । রাজ্যের উদ্যোগে কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্প ভবনটি ইতিমধ্যেই দোতলা করা হয়েছে ।
মুখাশিল্পের বিদেশে পাড়ি
কুশমণ্ডি মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্পের শিল্পীরা গত কয়েক বছরে দুর্গাপুজোর বরাত পেলেও পুজো পেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের বকেয়া টাকা পেতে খুব সমস্যা হয় ৷ পুজো কমিটিগুলি তাঁদের সময়মতো বকেয়া টাকা দিতে চায় না ৷ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক শিল্পী এবার পুজোর সমস্ত অর্ডার বাতিল করে দিয়েছেন ৷ কিন্তু তার জন্য শিল্পীরা থেমে নেই ৷ তাঁরা নিজেদের শিল্পকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ তাঁদের তৈরি মুখোশ রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গা-সহ বিদেশেও নিয়মিত পাড়ি দিচ্ছে ৷ 2015 এবং 2016 সালে মুখাশিল্পী শংকর দাস লন্ডন এবং ফ্রান্সে নিজেদের তৈরি মুখা নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তখন থেকেই বিদেশে মহিষবাথানের মুখার জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে ৷ দিন যত এগোচ্ছে, সেই চাহিদাও বাড়ছে ৷
মুখাশিল্পী জগদীশ সরকার জানান, "খুব ছোট থেকেই মুখোশ বানাচ্ছি । শংকর দাস আমার দাদু হন । তিনিই আমার গুরু । তাঁর হাত ধরেই কাঠের মুখোশ মহিষবাথানে এসেছে । সারা বছর আমরা ভালো অর্ডার পাচ্ছি । দুর্গাপুজোর অর্ডারও ভালো পেয়েছি । অর্ডারের কাজ প্রায় শেষের দিকে । বিশ্ব বাংলা, ক্রেতা সুরক্ষা দফতরেও আমার তৈরি মুখা যাচ্ছে । বিদেশেও যাচ্ছে আমাদের মুখা । দাদু একবার লন্ডন এবং ফ্রান্সেও গিয়েছেন । আমরা হয়তো সরাসরি বিদেশ যেতে পারছি না, কিন্তু অন্যভাবে আমাদের তৈরি মুখোশ বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে । লোকজন আমাদের মুখোশ কিনে বিদেশে ব্যবসা করছেন । এখন আমাদের কাজের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেশি ।"
দুর্গাপুজোয় ভালো আয়
ক্ষিতীশ দেবশর্মা নামে মহিষবাথানের আরেক মুখাশিল্পী জানান, "জন্মলগ্ন থেকেই আমি এখানে কাজ করে চলেছি । তবে আমি মুখা তৈরি করতে পারি না ৷ বার্নিশ ও রং করার কাজ করি । এই কাজ করে আমরা খুবই আনন্দ পাই । কারণ, বাড়িতে কেউ সুখে বা দুঃখে রয়েছে, কিন্তু এখানে এসে সবাই মিলে গল্প করে আনন্দে সময় কাটাই । এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন মুখা কিনতে আসছে । আমাদের তৈরি মুখা বিদেশে যাচ্ছে বলে আমরা আরও খুশি । একসময় মুখা বানিয়ে তেমন লাভ না-হলেও এখন ভালো লাভ হচ্ছে । শংকর দাস মুখাশিল্প নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর জন্যই এখন আমাদের এই মুখার কদর রয়েছে বিদেশেও ।"
প্রবীণ মুখাশিল্পী শংকর দাস বলছেন, "যাঁরা ভালো শিল্পী তাঁদের কাজের চাহিদা অনেক বেশি । যারা নতুন প্রজন্ম তাদের বাজার ধরতে একটু বেশি সময় লাগে । নতুন প্রজন্ম শুধু চায়, মেলা কবে আসবে, রাজ্য সরকারের তরফে কবে সেসব মেলার আয়োজন করা হবে ৷ কিন্তু তাদের কাজটাও ভালো করে শিখতে হবে ৷ ভালো শিল্পীদের কাজকর্ম ভালোই চলছে ৷ তাঁরা কিন্তু সরকারি মেলার উপর নির্ভর করে থাকে না ৷ তাঁদের হাতের কাজ দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, গোয়া, বেঙ্গালুরু, পুনে-সহ বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে । এবার আমি দুর্গাপুজোর অর্ডার ভালোই পেয়েছি ৷ সেই কাজ শেষ ৷ অর্ডারের মালও পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ এবার দুর্গাপুজোয় লাভ খারাপ হয়নি ৷"
রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রার্থী
স্থানীয় বাসিন্দা প্রীতম মজুমদার জানাচ্ছেন, "কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথান গ্রামের হস্তশিল্পের নাম এখন বিশ্বজুড়ে ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম মহিষবাথান । এই কাজের মাধ্যমে ওই গ্রামের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিকভাবে প্রভূত উন্নতি হয়েছে ৷ বিভিন্ন দেশে মহিষবাথান গ্রামের তৈরি মুখোশ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ৷ এখন তো বিদেশ থেকেও লোকজন মুখা কিনতে ওই গ্রামে আসছেন ৷ এতে আমরাও খুব খুশি ৷ আশা করব, মহিষবাথানের শিল্পীরা আগামীতে আরও অনেক দেশে তাঁদের তৈরি মুখোশ রফতানি করবেন ৷ এতে তাঁদের যেমন লাভ হবে, তেমনই এলাকার অর্থনীতিও উন্নত হবে ৷"
মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্পের সম্পাদক পরেশচন্দ্র সরকার জানান, "এবার আমাদের অধিকাংশ শিল্পী দুর্গাপুজোর বরাত নেননি ৷ কারণ, পুজো পেরিয়ে গেলে ক্লাবগুলির কাছ থেকে টাকা-পয়সা পেতে সমস্যা হয় । আমাদের তৈরি এই কাঠের মুখোশ কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গার মেলায় গিয়েছে । বর্তমানে মুখাশিল্পের উপর ভিত্তি করেই শিল্পীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে ৷ আশা করছি, আগামীতে এই শিল্পের আরও উন্নতি হবে ৷ ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও জেলাশাসকের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক দুটি নামী সংস্থার সঙ্গে শিল্পীদের চুক্তি হয়েছে । ক্রেতা সুরক্ষা দফতরও আমাদের মুখোশের ক্রেতা ৷ সম্প্রতি ওই দফতর থেকে 50টি মুখার বরাত মিলেছে ৷ সেসব আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব ।"
মূলধনের ঘাটতি
তিনি আরও জানান, "এছাড়াও আমরা প্রচুর অর্ডার পাই ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বরাতের মাল পৌঁছে দিই ৷ মহিষবাথানে মুখাশিল্পীদের পরিস্থিতি আগে খুব করুণ ছিল । এখন তা অনেকটাই ভালো । এখন এই শিল্পের মাধ্যমে সবাই ভালোভাবে সংসার চালাতে পারছেন । তবে যে হারে অর্ডার বাড়ছে তাতে আগামীতে সময়মতো মাল সরবরাহ করতে পারব কি না বলতে পারছি না ৷ কারণ, মূলধনের অভাবে অনেকেই এই কাজে আসতে পারছেন না ৷ তাই রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি, এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে ইচ্ছুক শিল্পীদের সরকারিভাবে মূলধনের ব্যবস্থা করা হোক ৷ জানি না তাতে কতটা কাজ হবে ।"
মুখাশিল্পীদের একাংশ জানাচ্ছেন, বছর দশেক ধরে তাঁদের তৈরি শিল্পের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে ৷ কিছু কিছু শিল্পী এখন বছরে 7-8 লাখ টাকারও ব্যবসা করেন ৷ মহিষবাথান গ্রামে প্রায় 300 শিল্পী এই কাজের সঙ্গে জড়িত ৷ সেই হিসাবে প্রতি বছর এই শিল্পকর্মের টার্নওভার কমপক্ষে 10 থেকে 12 কোটি টাকা ৷ এই শিল্পের সবচেয়ে ভালো বিষয়, নতুন প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ৷ তাই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ যে আলোকময় সেই আশা করাই যায় ৷