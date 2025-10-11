বন্যায় গাঠিয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সিঁদুরে মেঘ দেখছে কুর্তি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ

বন্যায় গাঠিয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সিঁদুরে মেঘ দেখছে কুর্তি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ
সরকারি সাহায্যের আশায় বসে নেই চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ৷ নিজেরাই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করেছে তারা ৷
Published : October 11, 2025 at 4:54 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 অক্টোবর: বন্যায় গাঠিয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখছে কুর্তি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ । ফের গাঠিয়া নদীতে জল বাড়লে চা-বাগান ভেসে চলে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এখন নদীর গ্রাসে থাকা বাগান এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সারিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় কুর্তি-সহ অন্যান্য চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ।
গত 4 তারিখের বন্যায় প্রচুর বাড়িঘরের পাশাপাশি রাস্তাঘাট ও চা-বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । চা-বাগানের রাস্তাঘাট, কার্লভাট জলের তোড়ে ভেঙে চলে গিয়েছে ৷ যার ফলে বাগান থেকে চা-পাতা ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আনায় সমস্যায় পড়ছিলেন কর্তৃপক্ষ । বিশেষ করে কুর্তি চা-বাগানের বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্যার জলে ভেসে যাওয়ায় বিপাকে পড়তে হয় । সরকারি সাহায্যের আশায় না থেকে তাই নিজেরাই রাস্তা মেরামত কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ যাতে আপাতত শ্রমিক ও চা-বাগানের গাড়ি চলাচলের যোগ্য করে তোলা যায় বাগানকে ।
কুর্তি চা-বাগানের ম্যানেজার রাজেশ কুমার রুমটা বলেন, "আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে গাঠিয়া নদীকে নিয়ে । বন্যার ফলে গাঠিয়া নদী তার গতিপথ বদলেছে । এরপর চা-বাগানের কী হবে তাই ভেবে ঘুম আসছে না । আমাদের চা-বাগানের ইতিমধ্যেই জলের তোড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে ৷ কয়েকদিন চা-বাগানের বিভিন্ন দিকে যাতায়াত বন্ধ ছিল । বেশ কয়েকটি সেতু ভেঙে গিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "এখন আমাদের সিজন টাইম ৷ এই সময়ে চা পাতা তুলে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আনার সমস্যা হচ্ছিল । আমরাই কার্লভাট বানিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছি । কিন্তু অন্যান্য বড় বড় কার্লভাট সেতু বানাতে 25 লক্ষ টাকা খরচ হবে । সরকার যদি আমাদের সহযোগিতা না করে আমরা বিপদে পড়ে যাব । পাহাড়ি গাঠিয়া নদী যেভাবে মুখ বদলেছে তাতে আমাদের চা-বাগানের ভবিষ্যৎ খারাপ আছে ৷ এখনই যদি সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে কুর্তি চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলি বিপদে পড়ে যাবে । আমাদের 475 হেক্টরের এই বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে 1800 জন শ্রমিক কাজ করে ।
টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, "আমরা আগেই বলেছি চা-বাগানে এই বন্যার ফলে 100 কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । টাকার পরিমাণ আরও বাড়বে । কুর্তি চা-বাগানের চা গাছের ও রাস্তাঘাটের বিরাট ক্ষতির পাশাপাশি গাঠিয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে একটা বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে । আমরা ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি । গাঠিয়া নদী যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কুর্তি চা-বাগানের বিপদ আছে ।"