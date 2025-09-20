আদিবাসী কুড়মি সমাজের 'রেল টেকা' কর্মসূচির প্রভাব পড়েনি পুরুলিয়ায়, স্বাভাবিক জনজীবন
কলকাতা হাইকোর্ট আদিবাসী কুড়মি সমাজের এই কর্মসূচি অসাংবিধানিক অ্যাখ্যা দেওয়াার পর আদিবাসী কুড়মি সমাজ শনিবার ‘রেল টেকা’ ও ‘ডহর ছেঁকা’ কর্মসূচি নেয় ৷
Published : September 20, 2025 at 10:15 AM IST
পুরুলিয়া, 20 সেপ্টেম্বর: আদিবাসী কুড়মি সমাজের 'রেল টেকা ও ডহর ছেঁকা' কর্মসূচির প্রভাব শনিবার সকাল 8টা পর্যন্ত তেমন দেখা গেল না পুরুলিয়ায়। যদিও উচ্চ আদালত আগেই জানিয়ে দিয়েছিল এই রেল রোকো আন্দোলন বেআইনি ও অসাংবিধানিক। তারপরই উচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে কড়া অবস্থান নেয় পুলিশ প্রশাসন ৷
পুরুলিয়ার কুস্তাউর, ঝালদা, কোটশিলা, পুরুলিয়া রেল স্টেশনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ৷ স্বাভাবিক রয়েছে সড়ক পথও। বিভিন্ন স্টেশনে মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ও আরপিএফ ৷ যদিও আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্যউপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতোকে শুক্রবার গভীর রাতে কোটশিলা এলাকা থেকে পুলিশ আটক করেছে বলে দাবি করেছেন তাঁর ছেলে বিশ্বজিৎ মাহাতো। তিনি বলেন, "শুক্রবার গভীর রাতে বাবা-সহ আরও 14-15 জন কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। বাকি কর্মীরা সেকথা আমাকে জানিয়েছেন।"
আদিবাসী কুড়মি সমাজের ‘রেল রোকো' পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোথাও কোনও অবরোধ নেই। সর্বত্র জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছে।" একইসঙ্গে অজিত প্রসাদ মাহাতোকে আটকের কথা অস্বীকার করেছে পুলিশ ৷ তবে বেশ একাধিক ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেন ঘুরপথে চালানোর কথা জানিয়েছে রেল। তবে শনিবার সকাল থেকে বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি বান্দোয়ান পুরুলিয়া রাজ্য সড়কে। বান্দোয়ান ঝাড়খণ্ড সীমানা, বরাবাজার ঝাড়খণ্ড সীমানা ও ঝাড়খণ্ডে কাটিনের চকবাজারে চলছে নাকা চেকিং। ওই এলাকায় বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তবে পুরুলিয়া লাগোয়া ঝাড়খন্ডে কুড়মি সমাজের ডাকে অবরুদ্ধ রেল লাইন। তবে এই রেল রোকো আন্দোলনের জেরে বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট আদিবাসী কুড়মি সমাজের রেল ও সড়ক অবরোধ নিয়ে 2023 সালের 19 নভেম্বরের রায়কে বহাল রেখে জানিয়ে দিয়েছিল, ওই কর্মসূচি অসাংবিধানিক । উচ্চআদালতের রায়ের পর পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছিলেন অসাংবিধানিক কাজ করা যাবে না। আদিবাসী কুড়মি সমাজের রেল টেকা কর্মসূচিকে যেহেতু কলকাতা উচ্চআদালত অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছে তাই জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে বা জেলার মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়ে ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশির জেলার মানুষজনকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। এই অবরোধের বিপক্ষে গ্রামে গ্রামে মাইক দিয়ে প্রচার, রুট-মার্চ করে পুলিশ।
শনিবার সকালেও কোটশিলা থানা এলাকায় পুলিশের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। কোটশিলা থানা এলাকার জিউদারু ও আড়শা থানা এলাকার বড়ামে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয় আদিবাসী কুড়মি সমাজের সমর্থকদের। সড়ক পথেও বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে রয়েছে প্রচুর পুলিশ।