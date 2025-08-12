কলকাতা, 12 অগস্ট: আরজি কর মামলায় রাজ্য সরকারের তরফে সিবিআইকে নাকি টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ আর সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে সেই সেটলমেন্ট করেছেন কুণাল ঘোষ ! এমনটাই নাকি অভিযোগ করেছেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা । আর তাঁর ওই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবার নির্যাতিতার বাবাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, "তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আছে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি যা খুশি বলবেন ।"
কুণাল ঘোষ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে দাবি করেন, আরজি কর কাণ্ডের পর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের প্রতি সহানুভূতি ছিল ৷ কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দলের নির্দেশে তাঁরা বিপরীত কথা বলতে শুরু করেছেন । কুণালের কথায়, "অভয়ার বাবা-মায়ের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ যেখানে তাঁরা বলছেন যে, রাজ্য সরকার এবং সিবিআইয়ের মধ্যে একটি গোপন কথোপকথন হয়েছিল । এই দাবি ভিত্তিহীন । এত বড় মিথ্যে অপবাদ !"
শুধু তাই নয় কুণাল ঘোষের দাবি, "অভয়ার বাবা বলেছেন যে, কুণাল ঘোষ সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে রাজ্য সরকারের হয়ে সিবিআইয়ের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন । আমি এই বিষয়ে আমার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি । ভিত্তিহীন বক্তব্যের জন্য অভয়ার বাবাকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে । চারদিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে হবে । যদি তিনি জবাব না-দেন, তাহলে আমি হাইকোর্টে যাব ।"
অন্যদিকে, নবান্ন অভিযানে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের আঘাত পাওয়া নিয়েও এদিন বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন কুণাল ঘোষ । তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলেন, "9 অগস্ট নবান্ন অভিযানের সময় অভয়ার মা যে আঘাত পেয়েছিলেন, তার জন্য বিজেপি নেতারা দায়ী । এমন একটি ভিডিয়ো কেউ দেখাতে পারবেন না, যেখানে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে দেখা যাচ্ছে ।"
অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও কুণাল ঘোষ মানুষকে হয়রান করার অভিযোগ তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে । তাঁর কটাক্ষ, সংশোধনীর নামে ভোটার তালিকায় ট্রাক্টর, ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিড়াল এবং কুকুরের নাম এসেছে ।