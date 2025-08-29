কলকাতা, 29 অগস্ট: আরজি করের ঘটনার তদন্ত ধামাচাপা দিতে কুণাল ঘোষ রাজ্য সরকারের হয়ে সিবিআই-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছেন, ঘুষ দিয়েছেন ! আরজি করের নির্যাতিতার বাবা তাঁর এই অভিযোগ যদি প্রমাণ করতে পারেন, তবে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন ৷ 'মানহানি' মামলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আজ এভাবেই নির্যাতিতার বাবাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ৷
আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবার এক মন্তব্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের 15তম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আগামী 11 সেপ্টেম্বর সশরীরে অথবা আইনজীবী মারফৎ বা লিগাল এইডের মাধ্যমে এব্যাপারে তাঁকে জবাবদিহি করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আদালতের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে শুক্রবার মুখ খুলেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷
কুণাল এদিন বলেন, "অভয়ার পরিবারের প্রতি আমাদের পূর্ণ সম্মান, শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা রয়েছে ৷ আরজি করের ঘটনায় আমরা প্রথম থেকেই ওই ধর্ষক, খুনি জানোয়ারটার ফাঁসি চেয়েছি ৷ কিন্তু অভয়ার বাবা-মা যেভাবে বারবার অবস্থান বদল করছেন, তা অনভিপ্রেত ৷ কখনও তাঁরা সিবিআই চাইছেন, কখনও বিজেপির সঙ্গে যাচ্ছেন, কখনও আবার সিবিআই-এর উপর ক্ষোভ দেখাচ্ছেন, আবার নবান্নেও যাচ্ছেন ৷ কিছু মিলছে না ৷ এর মধ্যেই অভয়ার বাবা বিবৃতি দিয়েছিলেন, সিবিআই ঠিকমতো তদন্ত করছে না ৷ ঘুষ খেয়ে তদন্ত বিকৃত করেছে ৷ সেটলমেন্টের জন্য রাজ্য সরকার কুণাল ঘোষকে দিয়ে সিজিওতে টাকা পাঠিয়েছে ৷ এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি যা ইচ্ছে বলে যাবেন সেটা হতে পারে না ৷ আমার আইনজীবী তাঁকে একটি আইনি চিঠি দিয়েছিলেন ৷ এরপর আমি ব্যাঙ্কশাল কোর্টের 15তম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলা করি ৷ আগামী 11 সেপ্টেম্বর তাঁকে অথবা তাঁর আইনজীবীকে আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷ তিনি নিশ্চয়ই সেই চিঠি পেয়ে গিয়েছেন অথবা পেয়ে যাবেন ৷"
কুণাল আরও বলেন, "আমার পরিষ্কার বক্তব্য, যেহেতু তিনি অভিযোগ করেছেন, তাই তিনি নিজে কোর্টে আসুন ৷ তাঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে যা যা প্রমাণ রয়েছে, সব নিজেই বিচারককে দিন ৷ আমি থাকব ৷ তিনি কোথাও যান না এমনটা নয় ৷ কোর্টে গিয়েছেন ৷ বিজেপির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সিন ক্রিয়েট করতে নবান্ন অভিযানেও গিয়েছেন ৷ যদি তিনি নিজে আদালতে এসে বিচারককে কিছু না-বলেন তবে ধরে নেব তিনি কারও শেখানো কথা বলেছেন ৷ জেনে বা না জেনে তিনি মিথ্যাচার করেছেন ৷ তাঁর কাছে এমন কোনও তথ্য প্রমাণ থাকতেই পারে যাতে এই ঘটনার তদন্ত নতুন মোড় পেতে পারে ৷ আমার বিরুদ্ধেও তাঁর কাছে তথ্য প্রমাণ থাকতে পারে ৷ তাই এখন যেন তিনি পালিয়ে না যান ৷"
এদিন কুণাল আরজি কাণ্ডের সঙ্গে দিল্লির নির্ভয়া প্রসঙ্গও টেনে আনেন ৷ বলেন, "দিল্লিতে নির্ভয়ার বাবা-মা এতদিন ধরে লড়াই করেছেন ৷ এত শোক বুকে নিয়েই চলছে তাঁদের লড়াই ৷ তাঁরা কি এত ঘন ঘন নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন ? তাঁদের বুকেও তো আগুন জ্বলছে ৷ আর এঁরা যা মুখে আসবে বলে যাবেন, যে যা শেখাবে বলে যাবেন, আর সবসময় সহানুভূতি গ্রাউন্ডে বরদাস্ত করতে হবে ? এর তো একটা সীমা রয়েছে ৷ তাঁর চোখের জল, বুকের আগুন অস্বীকার করছে না কেউ ৷ কিন্তু নিজে সিবিআই চেয়ে পরে তিনিই কীভাবে বলতে পারেন সিবিআই ঘুষ খায় ? আমি নিজে মাথা উঁচু করে সিবিআই-এর মামলা লড়ছি ৷ আর আমি যাব সেটল করতে ? তাই আমি বলব, নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি নিজে আদালতে আসুন ৷ কুণাল ঘোষ 11 তারিখ সকাল সাড়ে 10টায় কোর্টে উপস্থিত থাকবে ৷ শুধু নাটক করে লাভ নেই ৷"
কুণাল জানান, "আমি কুণাল ঘোষ ৷ এত বছর সাংবাদিকতা করেছি ৷ এখনও করছি ৷ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছি ৷ আমি প্রাক্তন সাংসদ ৷ লেখালিখিও করি ৷ একটি বিতর্কিত মামলায় জড়িত ছিলাম বা আছি ৷ মাথা উঁচু করে সেখানে লড়াই করছি ৷ একটি ক্ষেত্রেও আমি দোষী বলে প্রমাণিত হয়নি ৷ তাই আমাকে যেন কেউ জ্ঞান দিতে না আসেন ৷ তাই সাংবাদিকদের না বলে যা যা প্রমাণ রয়েছে, সশরীরে কোর্টে এসে দিন ৷ আমি জানি আপনি মিথ্যে বলছেন ৷ যদি তাঁরা নিজেদের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব ৷ তাঁরা কিস্তিতে কিস্তিতে মিথ্যে বলছেন ৷ তাঁরা নির্ভয়ার বাবা-মাকে দেখে একটু শিখুন ৷ আদালতে নিজের ভুল স্বীকার করে নিন ৷ আমিও তাঁদের হেনস্তা করতে চাই না ৷"