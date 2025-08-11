কলকাতা, 11 অগস্ট: আরজি কর মামলায় রাজ্য সরকারের তরফে সিবিআইকে টাকা দিয়ে সেটলমেন্ট করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ এমনটাই নাকি অভিযোগ আরজি করের নির্যাতিতার বাবার ৷ তাঁর এই বক্তব্যে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷ কুণাল সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন অভয়ার বাবা ৷"
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সোমবার কুণাল ঘোষ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ তাঁর দাবি, ভিডিয়োয় মুখ ব্লার করা ব্যক্তিটি আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ তাঁকে ভিডিয়োয় বলতে শোনা গিয়েছে, "সিবিআই আমাকে বলেছে, 'আমরা এই কেস ছেড়ে দেব ৷' আমি বলেছি, আমাকে বলতে হবে না ৷ কোর্টে গিয়ে বলুন ৷ আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর সিবিআইয়ের কাছে নেই ৷"
এরপরই তিনি বলেন, "সিবিআই টাকা খেয়েছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৷ কুণাল ঘোষ সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে সেটলমেন্ট করেছে ৷" এরপর প্রশ্নকর্তা বলেন, "সিবিআই তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রিপোর্ট করে !" একথার জবাবে মুখ ব্লার করা ব্যক্তির উত্তর, "টাকা খেয়ে সব এখানে দলদাস হয়ে গিয়েছে ৷" যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
ভিডিয়োটি পোস্ট করে কুণাল ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, এটা হল ঠান্ডা মাথায় অপরাধমূলক অপপ্রচার ৷ কুণাল লিখেছেন, "'সিবিআই টাকা খেয়েছে । কুণাল ঘোষ গিয়ে সেটলমেন্ট করেছে সিজিওতে ।'- বললেন অভয়ার বাবা । মিথ্যাচার আর নাটকের সব সীমা পার করছেন উনি । কন্যাহারা পিতার যন্ত্রণা বুঝি । কিন্তু তাই বলে ওঁরা যাঁদের কথায় যা যা করছেন, যা যা বলছেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকছে । এখানে এভাবে আমার নাম করে মিথ্যা অভিযোগ করলেন কার কথায়, কোন্ তথ্যে ? আমার নিজেরই দুটো সিবিআই মামলা চলছে, আমি আইনে লড়াই করছি, আর আমি যাব অভয়া মামলা 'সেটল' করতে ?"
আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের বিজেপি-যোগের অভিযোগ তুলে কুণাল আরও লিখেছেন, "সিবিআই এসব করবে ? সবাই জানে সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি । উনি আবার তাদের সঙ্গে নবান্ন অভিযানে যান । আপনার প্রতি সম্মান, সহমর্মিতা রেখেই বলছি, সিবিআই নিয়ে আমাকে জড়িয়ে এইসব মিথ্যাচার হল ঠান্ডা মাথার অপরাধমূলক অপপ্রচার । আপনার কাছে এর কী তথ্য আছে অথবা কে আপনাকে এসব বলতে বলেছে, প্রকাশ করুন । যা ইচ্ছে বলে যাবেন, সেটা চলবে না ।"
উল্লেখ্য, গতকাল স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনার পরও বিস্ফোরক এক অভিযোগ করেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ শনিবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা । বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ৷ নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলে দেওয়া হয়েছে ৷