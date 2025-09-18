ETV Bharat / state

ধ্বংস নয় সৃষ্টিই শিল্প, 30 হাজার ঝরা পাতায় মণ্ডপ বুনছে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন

কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীনে বিপ্লবী থেকে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের দুর্লভ অবয়ব প্রকাশ পাচ্ছে পাতায় পাতায় । মণ্ডপের অন্দরে গিয়ে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷

kumartuli park
কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীনের পুজো (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: 30 হাজার গাছের পাতায় সেজে উঠছে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপ ৷ এবার তাদের পুজোর 33তম বর্ষ । কুমোরটুলি পার্কের এবছরের বিষয় ভাবনা 'পত্রশোভা' । শিল্পী বাপাই সেন । ভাষ্য রচনায় বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত ।

তবে এই পাতা গাছ কেটে বা গাছ থেকে পেড়ে আনা হয়নি, বরং কুড়িয়ে আনা হয়েছে ৷ মানে গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপে বিভিন্ন ছবি থেকে প্রতিমার মুখমণ্ডল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ আর এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে ধ্বংস নয়, দুর্গাপুজোর মণ্ডপজুড়ে রয়েছে ঝরা পাতা দিয়ে নতুন শিল্প সৃষ্টি করার চেষ্টা ৷

ধ্বংস নয় সৃষ্টিই শিল্প, 30 হাজার ঝরা পাতায় মণ্ডপ বুনছে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন (ইটিভি ভারত)

ঝরা পাতার কাহিনি

যা দৃশ্যমান, যাকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, অনায়াসেই তার দিকে ফিরে না তাকিয়েই এগিয়ে চলে সবাই ৷ কত উদাসীন সকলে ! যেমন ধরুন প্রতিদিন আশপাশে গাছপালা থেকে কতই না পাতা ঝড়ে পড়ে । যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে সকলের কাছে জঞ্জাল আবর্জনা । সেগুলো একজায়গায় এনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতেও দেখা যায় । কিন্তু এমনই একটি বস্তু দিয়ে সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করা যায়, সেটা কতজনই বা ভেবেছে ৷ আর সেই ঝরা পাতার শিল্প দেখতে ও উপলব্ধি করতে হলে আসতে হবে কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে ।

kumartuli park
ঝরা পাতার সাজ মণ্ডপে (নিজস্ব ছবি)

পাতা কেটে শিল্প

প্রাচীন গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য থেকে শুরু করে আজকের কারুশিল্পে, কাগজে, ফাইবারে, সিলিকনে কিংবা ক্যানভাসে সকলে ছবি দেখেছেন । কিন্তু পাতার ওপরে পেইন্টিং দেখা যাবে এই পুজো মণ্ডপে ৷ ক্লাবের সম্পাদক অনুপম দাস বলেন, "কুমোরটুলি পার্কে এবারের পুজোয় আমাদের শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন রকমারি ঢঙ্গে । পাতাগুলোকে লোকশিল্পের বুননেও বেঁধে ফেলেছেন একেবারে অন্য আঙ্গিকে । পাতায় পাতায় রামধনুর সাত রঙে, যার নাম পত্রশোভা । শুধু তাই নয়, সুনিপুণ কারীগরিতে দক্ষ খোদাই করে ফুটিয়ে তুলেছেন বিচিত্র ছবির সম্ভারে, অসংখ্য স্পর্শকাতর নিরীহ, ঝরে পড়া পাতায় ।"

kumartuli park
ঝরা পাতা দিয়ে তৈরি বক (নিজস্ব ছবি)

পাতায় বিপ্লবীদের ছবি

তিনি আরও বলেন, "অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী থেকে বিদ্যান, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, অভিনেতা , সংগীতজ্ঞ, পরিচালক, রাজনীতিবিদ প্রযুক্তিবিদ বিবেক ও মানবতার প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্বের দুর্লভ অবয়বও মণ্ডপে প্রকাশ পেয়েছে পাতায় পাতায় । রয়েছে শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায় আঁকা ছবি ও পাতায় নরুণে কাটা অভিনব মুখচ্ছবি । কাঁঠাল পাতা, রবার পাতা, বট পাতা, অসত্থ পাতা, তাল পাতা, পাম গাছের পাতা, নারকেল পাতা, কেন্দুয়া পাতা, তেজ পাতা, শাল পাতা প্রভৃতি পাতার মহাসম্মেলনে গড়ে উঠেছে কুমোরটুলি পার্কের মণ্ডপ ।"

kumartuli park
ঝরা পাতা দিয়ে তৈরি শিল্প (নিজস্ব ছবি)

দর্শককে নতুন কিছু উপহার

শিল্পী বাপাই সেনের কথায়, "পাতার সৌন্দর্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে মণ্ডপ জুড়ে । সবুজ রঙের বিভিন্ন শেড পাতার গঠন শিরা উপশিরা এবং পাতার আকার ও আকৃতি পাতার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে তার রূপবৈচিত্রে । শরৎকালে পাতার রং এর পরিবর্তন যেমন হলুদ কমলা বা লাল হয়ে যাওয়া প্রকৃতির এক অমূল্য সৃষ্টি এবং এর নান্দনিকতা মানুষকে মুগ্ধ করবে । ফুল ছাড়াও একটি গাছের সৌন্দর্য অপরিসীম, তুলনাহীন । যা শুধুমাত্র পাতায় আচ্ছাদিত । পাতায় আমাদের বাস, আমাদের নিঃশ্বাস, বিশ্বাস আশ্বাস । দর্শকরা এলে একটা নতুন সৃষ্টি দেখতে পারবেন । তাদের ভালো লাগবে । শিশু মনেও দাগ কাটবে ।"

kumartuli park
ঝরা পাতায় আঁকা হয়েছে ছবি (নিজস্ব ছবি)

