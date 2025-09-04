ETV Bharat / state

থমকে উন্নয়ন ! উৎসবের রোশনাইয়ে কুমোরটুলির অন্দরে আঁধারই - KUMARTULI

বৃষ্টিতে জল কাদায় ভরে রাস্তাঘাট ৷ প্রতিমা রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছেন কুমোরটুলির শিল্পী ও কারিগররা । প্লাস্টিকই ভরসা তাঁদের ৷

Kumartuli
কুমোরটুলি (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: কলকাতার প্রতিমা তৈরির হাব কুমোরটুলি ৷ সারা বছরই এখানকার শিল্পীরা মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন ৷ বিশেষ করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এবং কালীপুজোর সময় সেই ব্যস্ততা চরমে ওঠে । প্রতি বছর কুমোরটুলির স্টুডিয়ো থেকে মণ্ডপে যায় হাজার হাজার প্রতিমা । কিন্তু যেখানে প্রতিমা রূপ পায়, সেই স্টুডিয়োগুলির অবস্থা শোচনীয় ।

অভিযোগ, যাঁরা দিনরাত এক করে মূর্তি গড়ার কাজ করেন, সেই কুমোরটুলির শিল্পীদের খোঁজ রাখে না কেউ ৷ রাজ্যের তৃণমূল সরকার উন্নয়নের কথা বললেও, ক্ষমতায় আসার পর থমকে গিয়েছে কুমোরটুলির উন্নয়নের পরিকল্পনাই ৷ তৃণমূল এখনও পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়নি বলে অভিযোগ করে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মৃৎশিল্পীরা । তবে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না ৷

উৎসবের রোশনাইয়ে কুমোরটুলির অন্দরে আঁধারই (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বাম আমল

সালটা ছিল 2010 ৷ তখন রাজ্যে বামেদের শাসন ৷ শাসকদলের সামনে কঠিন লড়াই । রাজ্যজুড়ে এক অস্থির পরিস্থিতি । তার মধ্যেই ঐতিহ্যের কুমোরটুলিকে আন্তর্জাতিক মানের রূপ দেওয়ার ঘোষণা করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার । কিন্তু নিজেদের জমি ছাড়তে নারাজ কুমোরটুলিবাসী ৷ নন্দীগ্রামের আদলে উত্তাল হল কুমোরটুলি । গঠিত হল জমি বাঁচাও কমিটি । শুরু হল আন্দোলন ।

সেই আন্দোলনের আগুনে কার্যত 'ঘি ঢালার কাজ' করল সেসময় বিরোধী দলে থাকা তৃণমূল ৷ তারা আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে একসুরে জমি না-দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করল ৷ সেই অস্থিরতার মাঝেই তখন শাসক বামেদের সামনে ইজ্জত বাঁচানোর লড়াই । শুরু হয় সমীক্ষা, তৈরি হল তালিকা । কুমোরটুলির একটি ব্লকের প্রায় 200-300 পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হল অদূরে গঙ্গার ধার লাগোয়া একটি গুদামে । ব্যস, সেখানেই শেষ ৷ উন্নয়নের আর কোনও কাজ এগলো না ৷

Kumartuli
উৎসবের রোশনাইয়ে কুমোরটুলির অন্দরে আঁধার (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে পালাবদল

এসবেই মাঝে দিন গড়িয়ে চলে এল 2011 সাল ৷ বিধানসভা নির্বাচনে 34 বছরের বাম আমলের অবসান ঘটল ৷ রাজ্যে হল পালাবদল । তৃণমূল ক্ষমতায় এল ৷ অভিযোগ, আগের সরকারের নেওয়া কুমোরটুলি উন্নয়নের কফিনে পড়ে গেল শেষ পেরেক । তারপর 15 বছর কেটেছে, রাজ্যের 'উন্নয়নের জোয়ারের' আঁচ এই পটুয়া পাড়ায় পড়েনি ।

Kumartuli
উন্নয়নের জোয়ারের আঁচ পড়েনি পটুয়া পাড়ায় (নিজস্ব ছবি)

উৎসব এলে আলোর রোশনাইয়ে ভরে ওঠে চারিদিক । কিন্তু সেই আলো পৌঁছয় না শিল্পীদের ঘরে ৷ প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো আঁধারই থেকে যায় কুমোরটুলির শিল্পীমহলে ৷ আর যার ফলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যাঁরা প্রতিমা গড়েন সেইসব শিল্পীদের । তাঁদের মনে পড়ে সেই অপ্রাপ্তির কথা । তৈরি হয় ক্ষোভ । আর তার থেকেই শিল্পীমহলে এখন একটাই কথা, 'যন্ত্রণাই আমাদের ভবিষ্যৎ' ।

কুমোরটুলির বর্তমান পরিস্থিতি

কুমোরটুলিতে পা দিলেই যেদিকে চোখ যায় দেখা যাবে, বাঁশ-টিন থেকে প্লাস্টিকের তৈরি অসংখ্য স্টুডিয়ো । তাতেই তৈরি হচ্ছে প্রতিমা । বর্ষায় করুণ পরিস্থিতি হয় সেই স্টুডিয়োগুলির । একদিকে জল কাদায় ভরে রাস্তাঘাট, অন্যদিকে প্রতিমা রক্ষায় কালঘাম ছোটে শিল্পী ও কারিগরদের । একমাত্র প্লাস্টিকই ভরসা । এর উপর রাতে ঘুম কেড়ে নেয় মশা ও ডেঙ্গির আতঙ্ক ।

Kumartuli
থমকে কুমোরটুলির উন্নয়ন (নিজস্ব ছবি)

কুমোরটুলির ভিতরে যত এদিক ওদিক হাঁটা যায় ততই চোখে পড়বে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি । প্লাস্টিক স্তূপ যেন জতুগৃহে পরিণত হয়েছে । কুমোরটুলির রাস্তা সংকীর্ণ, ফলে ভিতরে ঢুকতেই পারে না কোনও গাড়ি । প্রতিমা তুলে নিয়ে গিয়ে ট্রামলাইনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর তুলতে হয় । আর তার ফলে যাঁরা প্রতিমার বরাত দেন, তাঁদের গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা । আর বিভিন্ন পুজোর আগে ঠাকুর নিয়ে যেতে গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়ালে, অন্য আর বাকি গাড়িকেও যেতে আসতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় । তবে কুমোরটুলির এই শিল্পীদের সৃষ্টিরই বিশ্বজোড়া খ্যাতি । এদিকে তাঁদের নিত্যদিন অতি কষ্ট ও সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে । শিল্পীদের কথায়, এই ছবিটা বদলে যেত, যদি বাস্তবায়িত হত বাম আমলে তৈরি করা উন্নয়ন পরিকল্পনা ৷

কুমোরটুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সমিতির সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমোরটুলির আমূল সংস্কার করার পরিকল্পনা হয়েছিল । বেশ কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে পুনর্বাসন দিয়ে উন্নয়নের কাজ করার কথা ছিল । শিল্পীদের কংক্রিট স্টুডিয়ো হত । উপরে কারিগরদের থাকার জায়গা, রান্নাঘর, শৌচালয় তৈরিও ছিল পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ ।

Kumartuli
প্লাস্টিকের ছাউনিই ভরসা মৃৎশিল্পীদের (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি যেখানে এখন দুটি স্টুডিয়োর মধ্যেকার দূরত্ব কোথাও আড়াই ফুট আবার কোথাও দুই ফুট, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সেটা হত 15-20 ফুট চওড়া রাস্তা । যেখানে দুটি লরি পাশাপাশি দাঁড়াতে পারত ৷ এক্কেবারে স্টুডিয়োর মুখে আসতে পারত গাড়ি । থাকত কর্মশালা । ইচ্ছুকরা যেখানে চান, সেখানেই শিখতে পারতেন মৃৎশিল্পের খুঁটিনাটি । হত শোরুম থেকে হলঘর । কুলিদের থাকার জায়গা থাকত । এলাকার বাসিন্দাদের মিলত ফ্ল্যাট ৷ গড়ে উঠত শিশু উদ্যান । থাকত 24 ঘণ্টা জল পরিষেবা, আলোকায়ন ৷ রাস্তা হত পিচ ও কংক্রিটের । সাফাইয়ের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকত । আরও অনেক কিছু ছিল ওই পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ।

কতটা কাজ হল ?

শিল্পী সমিতির তথ্য বলছে, কমবেশি 200 পরিবারকে প্রথমে অস্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হয় । কাজ শুরু হতে গিয়েই সেই সময় একাংশ জমি বাঁচাও কমিটি করে কাজ আটকে দেয় । সেই সময় বাম সরকার তাদের বাধার মুখে পড়ে নতুন করে কোনও পদক্ষেপ করেনি । ইতিমধ্যে রাজ্যে সরকার বদল হয় । তারপর যেই-কে সেই । বর্তমান সরকার প্রথম দিকে আশ্বাস দিলেও পরে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি । আজও নয় ৷ তাই রাজনীতির জাঁতাকলে দিনবদলের স্বপ্ন দেখা এখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন কুমোরটুলির শিল্পীকূল ।

মৃৎশিল্পীদের আক্ষেপ

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সাংস্কৃতিক সমিতির সম্পাদক বাবু পাল বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের মানুষ ছিলেন । তাই তিনি চেয়েছিলেন কুমোরটুলির জন্য কিছু একটা করতে । তবে সেসময় তিনি কাউকে পাশে পাননি । প্রথমে যখন সমীক্ষা হয়েছিল তখন বেশকিছু ত্রুটি থেকে যায় । তখন জমি সংক্রান্ত ত্রুটিও ছিল । পরে আর ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়নি ৷"

Kumartuli
মশা ও ডেঙ্গির আতঙ্ক কুমোরটুলিতে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "কাজটা হলে বিশ্বমানের হত কুমোরটুলি । এখন কুলিদের থাকতে দিতে পারি না । রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে থাকে । তাঁদের নির্দিষ্ট থাকার জায়গা হত । বিদেশিরা আসেন তবে জায়গার অভাবে নিজেদের কাজ দেখাতে পারি না, সেই সব ব্যবস্থা করা হত । শিল্পীদের স্টুডিয়ো ও আশপাশে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ হত । শিল্পীদের স্টুডিয়োর উচ্চতা 18 ফুট হত । উপরে থাকার জায়গা । রাস্তা 24-30 ফুট হত । এখন পরিবেশের জন্য অনেক ক্রেতা ঢোকেনই না, সেটা আর হত না ।"

তাঁর কথায়, "মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছিলাম । তাতেও কিছু হয়নি । এই সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলাম ৷ উত্তর পাইনি । আমরা শিল্পীরা হারিয়ে গিয়েছি । সব শিল্প নিয়ে ভাবা হয় কিন্তু আমাদের মতো মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কেউ ভাবে না । আগামিদিনে যদি এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে সরকারের সহযোগিতা দরকার । নাহলে আমরা অন্ধকারে তলিয়ে যাব । স্টুডিয়োর 11 ফুট উচ্চতা বলে কেউ বেশি উঁচু ঠাকুর গড়তে পারে না । শ্রমিকদের থাকার জায়গা নেই । তাঁদের মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি হচ্ছে । কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে ।"

দ্বন্দ্ব মেটানোর ডাক তৃণমূলের

স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মিতালী সাহা বলেন, "ওঁরা আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঐক্যমত তৈরি করুক । নিজেদের ঝামেলা নিজেদের মেটাতে হবে, তবেই সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারবে ৷ আমি 2010 সালে কাউন্সিলর হয়ে এসেছি ৷ তার পরবর্তী সময়ে ওঁরা কী পদক্ষেপ করেছে ? সমস্যা সমাধানে সেটা আমাদের একটু জানাক । যদি তাঁরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেযন, তাহলে আমি নিজে এই উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব । একজনের যতটা নির্দিষ্ট জায়গা সরকার তাকে ততটুকু নিয়ে দেবে ৷ তাকে দুটো করে জায়গা কোনওদিনই দেবে না ।"

বামেরা কী বলছে ?

তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এই কুমোরটুলি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন ৷ তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের বুঝিয়ে গোটা দেশের মধ্যে এই প্রজেক্টকে বিশেষভাবে অনুমোদন দেওয়ানো হয়েছিল । এখানে কাজের মাধ্যমে বছরের পর বছর বহু শিল্পী তাঁর সংসার পরিচালনা করেন ৷ তবে মাথার ওপরে স্থায়ী ছাদ কিংবা জমির মালিকানা কিছুই ছিল না । সেই সমস্ত প্রক্রিয়া আইনতভাবে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । তারপরে কয়েক দফায় এই প্রকল্পের টাকা আসার কথা ছিল । ওই সময়ে এই ধরনের একটি ছোট্ট প্রজেক্ট শিলিগুড়িতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যা আমি দায়িত্ব নিয়ে বাস্তবায়ন করেছি ।"

তাঁর সংযোজন, "যখন আমরা কুমোরটুলি প্রজেক্টের সমস্ত কাগজপত্র হাতে পেয়ে কাজ এগোতে গেলাম, সেই সময় সেখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক বিরোধিতা করেছিলেন এই প্রকল্পের । আমাদের তরফে বারে বারে আলোচনায় বসে বোঝানো হয়েছিল । ওরা বেশকিছু দাবি-দাওয়া রেখেছিল, যেইগুলি আমরা আলোচনার ভিত্তিতে পূরণ করেছিলাম । তার পরেও তাদের বাধার মুখে পড়ে আর কাজ করা যায়নি । এই প্রকল্পটি হলে শিল্পীরা অনেক বেশি লাভবান হত । কারণ এর মধ্যেই তাদের কাজের জায়গা, থাকার জায়গা ৷ বিদেশ থেকে যে সমস্ত মানুষজন এখানে আসেন, তাঁদের থাকার জায়গা, কর্মশালায় কুলিদের জায়গা, খাওয়া-দাওয়া থেকে শৌচালয় সমস্তটা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল । পাশাপাশি রাস্তা চওড়া করা, স্টুডিয়োর মুখে লরি আসা-সহ আলোক ও সৌন্দর্যায়নে পরিকল্পনা ছিল ।"

