নবমীতে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে 9 কুমারীর পুজো, দেখতে ঢল মানুষের
বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরে একই ছবি ধরা পড়েছে ৷ এখানে নবমীতে কুমারী পুজো করতে দেখা গিয়েছে ৷
Published : October 1, 2025 at 5:04 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় মহাষ্টমীতে হয় কুমারী পুজো ৷ তখন ব্যতিক্রম বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির ৷ এখানে নবমী তিথিতে করা হয় কুমারী পুজো । এক দুটো নয়, রাজ পরিবারের রীতি মেনে এখানে নয় কুমারীর পুজো করা হয় । বুধবার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এই কুমারী পুজো দেখতে উপচে পড়ে দর্শনার্থীদের ভিড় ।
কুমারী পুজোতে বিভিন্ন বয়সের কন্যাকে মা দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপে পুজো করা হয়ে থাকে । যেমন এক বছরের কন্যাকে পুজো করা হয় সন্ধ্যা রূপে, দুই বছরের মেয়েকে সরস্বতী, যার বয়স তিন তাকে ত্রিধামূর্তি রূপে, চার বছরের কন্যাকে কালিকা, পাঁচ বছরের কন্যাকে সুভগা, ছয় বছরের কন্যা উমা, সাত বছরের কন্যা মালিনী, আট বছরের কন্যা কুব্জিকা রূপে পূজিত হয় । যার বয়স নয় তাকে পুজো করা হয় কালসন্দর্ভা রূপে, দশ বছরের কন্যা অপরাজিতা, এগারো বছরের কন্যা রুদ্রাণী, বারো বছরের কন্যা ভৈরবী ও তেরো বছরের কন্যা মহালক্ষ্মী রূপে পুজো করা হয় ।
বিভিন্ন রূপে পূজিত কুমারীরা
সর্বমঙ্গলা মন্দিরে কুমারী পুজোর জন্য তেরো বছর বয়স পর্যন্ত নয় জনকে বেছে নেওয়া হয় । তাদের বয়স অনুযায়ী মা দুর্গার সেই রূপে পুজো করা হয় । এদিন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে সঞ্জীবনী ভট্টাচার্যকে কুব্জিকা রূপে, সৃজনী ভট্টাচার্যকে মালিনী রূপে, আরাধ্যা চট্টোপাধ্যায়কে কাল সন্দর্ভা রূপে, আর্যা মুখোপাধ্যায়কে কালিকা রূপে, সোলাঙ্কি চক্রবর্তীকে মালিনী রূপে, অতনুকা চট্টোপাধ্যায়কে কুব্জিকা রূপে, অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উমা রূপে, ধনিষ্ঠা চক্রবর্তীকে অপরাজিতা রূপে এবং অঙ্কনা মুখোপাধ্যায়কে কুব্জিকা রূপে পুজো করা হয় ।
1702 সালে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । প্রায় তিনশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করে পুজো শুরু হয় । তারপর থেকে রাজবাড়ির নিয়ম রীতি মেনে মহানবমীতে নবরাত্রি পুজো শেষের দিনে কুমারী পুজো করা হয় ।
মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অরুণ ভট্টাচার্য বলেন, "অন্যান্য জায়গায় অষ্টমী তিথিতে কুমারী পুজো করা হলেও সর্বমঙ্গলা মন্দিরে রাজ আমলের প্রথা মেনে নবমীর দিনে কুমারী পুজো করা হয় । আজও নয় জন কুমারীকেই পুজো করা হয় । বয়স অনুযায়ী নয় জন কুমারীর নামকরণ হয় । তাদের সেই নামকরণ অনুযায়ী পুজো করা হয় ।"
দুর্গাপুরেও নবমীতে কুমারী পুজো
মৃন্ময়ী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময়ী মায়ের আরাধনা। বর্ধমানের মতো দুর্গাপুরের সেক্টর টু-সি এলাকায় নবমী তিথিতে আয়োজিত হল কুমারী পুজো । এদিন সকালে মণ্ডপে আয়োজিত এই আচারকে কেন্দ্র করে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা । পরম উচ্ছ্বাস ও ভক্তিভরে এলাকাবাসী অংশ নেন এই পুজোয় । ছোট ছোট কুমারী মেয়েদের দেবী রূপে পুজো করা হয় এদিন । পায়ে আলতা, শঙ্খ-শাঁখার শব্দ আর মন্ত্রোচ্চারণে পুজোমণ্ডপ ভরে ওঠে আবেগে ।
স্থানীয়দের মতে, কুমারী পুজোর মাধ্যমে প্রকৃত শক্তির আরাধনা করা হয় । এই আচার কেবল ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, সামাজিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ছোট ছোট কন্যাদের দেবী রূপে মান্যতা দিয়ে সমাজে নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ।
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কুমারী পুজো
নদিয়ার শান্তিপুরে বাগআঁচড়া সেবাশ্রমে বেলুড় মঠের নিয়ম মেনে অষ্টমীর দিনই হয় কুমারী পুজো ৷ স্বপ্না দেশে শুরু হয়েছিল এই দুর্গাপুজো ৷ এরপর কুমারী পুজোর সূচনা হয় ।
পুজো কমিটির সম্পাদক মানিক কর্মকার বলেন, "2013 সালে বেলুড় মঠের এক মহারাজ স্বপ্নাদেশে এখানে পুজো করার আদেশ পান । সেই মতো সম্পূর্ণ বেলুড় মঠের নিয়মে দুর্গাপুজোর শুরু হয় এখানে । প্রথমে শুধুমাত্র এখানে দুর্গাপুজো হতো । পরবর্তীকালে 2021 সালে স্বামী দুর্গেশানন্দ মহারাজ কুমারী পুজো করার কথা বলেন । ওই বছর থেকেই এখানে কুমারী পুজো হয়ে আসছে । বেলুড় মঠের বিভিন্ন মহারাজরা প্রতিটি অনুষ্ঠানে এখানে আসেন এবং সম্পূর্ণ বেলুড় মঠের নিয়মে পুজো করা হয় । এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।"