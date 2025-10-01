চক দুলালপুর সর্বজনীনের ভাবনা আদি যোগী মহাকাল, 'আমফানে মাতৃ আরাধনা' কুলপির রামকৃষ্ণপুরে
মহাষ্টমীতে প্রবীণ এবং অনাথ শিশুদের ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ ৷ ছিল মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন ৷
Published : October 1, 2025 at 3:19 PM IST
দক্ষিণ 24 পরগনা, 1 অক্টোবর: জমজমাট বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব ৷ শহর এবং শহরতলিতে থিমের হিড়িক ৷ পিছিয়ে নেই গ্রামীণ পুজোগুলিও ৷ সুন্দরবনের কুলপিতে তেমনই দু’টি পুজো নজর কেড়েছে ৷ একটি চক দুলালপুর অরুণোদয় সঙ্ঘ ৷ আরেকটি কুলপি রামকৃষ্ণপুর গ্রামবাসী বৃন্দের পুজো ৷
চক দুলালপুর অরুণোদয় সঙ্ঘ
20তম বর্ষে পদার্পণ করেছে কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত চক দুলালপুর অরুণোদয় সঙ্ঘের দুর্গাপুজো ৷ এ বছর তাদের ভাবনা আদি যোগী মহাকাল ৷ আদি যোগীর মূর্তির আদলে তৈরি করা হয়েছে পুজো মণ্ডপ ৷ পাহাড়ের চূড়ায় দেবাদিদেব মহাদেবের আদি যোগী রূপ ৷ আর রাতে লেজার লাইটে অসাধারণ এক মুহূর্ত তৈরি করেছেন আয়োজকরা ৷
এই পুজো ও তার থিম দেখতে কুলপি ও তার আশপাশের এলাকা থেকে বহু দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন ৷ এই বিষয়ে এই পুজোর উদ্যোক্তা বনকুমার হালদার বলেন, "আমাদের এই 20তম বর্ষের ভাবনা আদি যোগী মহাকাল ৷ পাহাড়ের মাথায় মহাদেব আদি যোগী রূপে অবস্থান করছেন ৷ রয়েছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা এবং লেজার শো-এর ব্যবস্থা ৷ আমাদের এই পুজো মণ্ডপ দর্শন করার জন্য অনেক দূর থেকে দর্শনার্থীরা আসছেন ৷ দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ৷"
রামকৃষ্ণপুর গ্রামবাসী-বৃন্দ
সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে এসেছিল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান ৷ বিধ্বংসী এই ঘূর্ণিঝড়ে সর্বস্ব হারিয়েছিল সুন্দরবন এলাকার মানুষজন ৷ বিধ্বংসী সেই ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি এবার ফুটে উঠলো কুলপি রামকৃষ্ণপুর গ্রামবাসী বৃন্দের দুর্গা মণ্ডপে ৷ তাদের 33 বছরে পুজোর ভাবনা আমফানে মাতৃ আরাধনা ৷ ঘূর্ণিঝড় আমফানের পর যে ধ্বংসের ছবি মানুষ দেখেছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে এখানে ৷
এই নিয়ে পুজো কমিটির সেক্রেটারি সৌম্য হালদার বলেন, "সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে এসেছিল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফান ৷ এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকৃতির রোষ নজরে আসছে ৷ তবে, সুন্দরবন ও তার আশেপাশের মানুষজন এবছর তেমন কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়েননি ৷ তাই মানুষ যাতে অতীতের সেই ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে না-যায় এবং পরিবেশ রক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন, সেই ভাবনা থেকেই আমাদের এই থিম ৷
অন্যদিকে, ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের এক মানবিক রূপ দেখা গেল ৷ সারা বছর চার দেওয়ালে আবদ্ধ অবস্থায় সময় কাটানো প্রবীণ এবং অনাথ শিশুদের দুর্গাপুজো দেখানোর ব্যবস্থা করল পুলিশ-প্রশাসন ৷ ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের সুপার মিতুনকুমার দে-র উদ্যোগে মঙ্গলবার বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক এবং অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করা হয় ৷
শুধু প্রতিমা দর্শন নয়, তাঁদের জন্য ছিল বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন ৷ সকালেও জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফে ৷ এমনকি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করেন সকলকে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভালো লাগার জায়গা থেকেই এই উদ্যোগ ৷ আলোর বাইরে থাকা মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতেই আমাদের এই প্রয়াস ৷"
মালদা
মহাষ্টমীর অঞ্জলি দেবেন বলে সকাল থেকে উপোস করেছিলেন ৷ কিন্তু, অঞ্জলী দেওয়া হয়নি ৷ তবে, শেষ মুহূর্তে জেলা পুলিশের তৎপরতায় অষ্টমী তিথিতে দেবীর দর্শন পেলেন তাঁরা ৷ বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘুরে আনন্দ ভাগ করে নিলেন বৃদ্ধাশ্রমের মহিলারা ৷ মালদা শহরের বুকে মিশন রোডের একটি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের ঠাকুর দেখানোর আয়োজন করে জেলা পুলিশ ৷ এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি ৷ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশের তরফে তাঁদের গাড়িতে করে শহরের বড় পুজোগুলি দেখানো হয় ৷ শেষে ছিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ৷
এক আবাসিক বলেন, "পুলিশ দিদিরা আমাদের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে এসেছেন ৷ সঙ্গে বন্ধুরাও রয়েছেন ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ অষ্টমীর জন্য সকাল থেকে উপোস রয়েছি ৷ কিন্তু, অঞ্জলি দেওয়া হয়নি ৷ তবে, পুলিশ দিদিদের সৌজন্যে দেবীর দর্শন পেয়েছি ৷ আপাতত দু’টো প্রতিমা ও মণ্ডপ দেখলাম ৷ আরও বেশ কয়েকটা ঠাকুর দেখব ৷"