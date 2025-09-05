এদিন কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদায় পৌঁছল এসি লোকাল ট্রেন ৷ এর আগে গত মাসে শিয়ালদা থেকে রানাঘাট চালু হয়েছে রাজ্যের প্রথম এসি লোকাল ৷
Published : September 5, 2025 at 5:14 PM IST
কৃষ্ণনগর, 5 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার অবসান হল ৷ শুক্রবার দুপুর 1.30 মিনিটে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে ছাড়ে প্রথম এসি লোকাল ট্রেন ৷ বিকেল 3টে 40 মিনিটে পৌঁছয় শিয়ালদা ৷ এদিনের ট্রেন সফরে উচ্ছ্বসিত রেল যাত্রীরা ৷ ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে ঘাম ঝরার দিনের অবসান হল ৷
শ্রীচৈতন্যের পুণ্যক্ষেত্র নদিয়া গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল ৷ নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি সারা বছর পুণ্যার্থীদের আনাগোনা লেগে থাকে ৷ শিয়ালদা থেকে কলকাতায় যাতায়াতে যাত্রীদের আরামের দিকটি মাথায় রেখে এসি লোকাল ট্রেন চালু হল ৷ স্বাভাবিকভাবে এসি লোকাল ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনে ভিড় করেছিলেন অনেক যাত্রীরা ৷ দুপুরে স্টেশনে অফিস যাত্রীর সংখ্যা কমই ছিল ৷
এদিনই শিয়ালদা-কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি শিয়ালদা-বনগাঁ-রানাঘাট রুটে চালু হয়েছে এসি লোকালের যাত্রী পরিষেবা ৷ গত মাসে এই শাখায় শিয়ালদা থেকে রানাঘাটের মধ্যে চালু হয় রাজ্যের প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসি লোকাল ট্রেন ৷ রবিবার বাদে সপ্তাহে ছ'দিন মিলবে পরিষেবা ৷
শিয়ালদার জনসংযোগ বিভাগ থেকে এসি লোকালের পরিষেবার টাইম টেবিল প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সকাল 7টা 11 মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদা এসি লোকাল ৷ বনগাঁ পৌঁছবে সকাল 7টা 52 মিনিটে ৷ শিয়ালদা পৌঁছনোর সময় সকাল 9টা 37 মিনিটে ৷ ফেরার পথে ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে সন্ধ্যা 6টা 14 মিনিটে ছাড়বে এবং রাত 8টা 5 মিনিটে বনগাঁ পৌঁছবে ৷ এরপর রানাঘাট পৌঁছবে রাত 8টা 41 মিনিটে ৷ শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর এসি ইএমইউ পরিষেবা শিয়ালদা থেকে সকাল 9টা 48 মিনিটে ছেড়ে দুপুর 12টা 7 মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছবে । ফেরার পথে কৃষ্ণনগর থেকে দুপুর 1টা 30 মিনিটে ছেড়ে বিকেল 3টে 40 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে ।
কৃষ্ণনগরের বাসিন্দারা জানিয়েছে, এসি লোকাল ট্রেন চালু হওয়ায় তাঁরা উপকৃত হয়েছেন ৷ কলকাতায় একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার কারণে যাতায়াত করতে হয় ৷ সেক্ষেত্রে রোগীর পরিবারদের অনেকটা সুবিধা হয়ে উঠবে ৷ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ এই এসি লোকাল ট্রেনে রোগীদের নিয়ে যাতায়াতে সুবিধে হবে ৷
এছাড়া, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ধাম ও মায়াপুর ধাম-এই দু'টি তীর্থস্থানে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে ৷ এই এসি লোকাল ট্রেন চালু হওয়ায় খুশি দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরা ৷ এই এসি লোকাল ট্রেনে রয়েছে উন্নত মানের প্রযুক্তি ৷ প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷ বলা যেতে পারে, পুরো নদিয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হল ৷ রেল সূত্রে খবর, আগামী দিনে আরও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে ৷