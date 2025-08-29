কলকাতা, 29 অগস্ট: মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়ির পুজোর মধ্যে একটি হল কলুটোলার রায়বাড়ির দুর্গাপুজো । 1858 সালে বদন চাঁদ রায় এই বাড়ির পুজোর প্রচলন করেন ৷ এবার 168তম বর্ষে পা দিল রায় বাড়ির দুর্গাপুজো । এই পুজোর পিছনে রয়েছে আজানা ইতিহাস, যা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পরিবারের সদস্যরা ৷
বদন চাঁদের পুজোর নাটকীয় স্থান পরিবর্তন
সময়টা স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর । তখন উত্তাল 'রাজধানী' কলকাতা । অস্থির পরিস্থিতির জন্য 1946 সালে বাড়ি ছাড়া হয় রায় পরিবার ৷ অসহিষ্ণু সময়ে 77 বছরের বাড়ির পুজোর স্থান বদল ঘটল । তবে আতঙ্ক কাটল না । 1947 সালে স্বাধীনতার বছরে সেই পুজো সরে গেল গঙ্গার ওপারে হাওড়ার শালকিয়া বাঁধাঘাট এলাকার ঠাকুর বাড়িতে । আর সেখানেই মহালয়ার সকালে হঠাৎ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন তৎকালীন কলকাতার প্রথম ভারতীয় পুলিশ কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
এক জায়গায় ডাক পড়ল, রায় বাড়ির সকল বয়স্ক সদস্যদের । সেদিন কমিশনার সকলের উদ্দেশে জানিয়ে দিলেন, এই পুজো ফেরাতে হবে কলুটোলার বাড়িতেই । আগে যেমন পুজো হত, ঠিক তেমনই জাঁকজমক করে সেখানে পুজো করতে হবে । সমস্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেন তিনি । পুলিশ কমিশনারের সেই কথা শুনেই হতবাক পরিবারের সক্কলে । এর পরেই প্রশ্ন উঠল, মহালয়ার দিন কীভাবে শালকিয়া থেকে কলুটোলার বাড়িতে ফেরা যাবে ? কারণ অস্থির পরিস্থিতিতে সেই যে বাড়ির চারদিক তালা বন্ধ করে বেরিয়ে আসা হয়েছিল, তারপর আর সেই বাড়িতে ফেরা হয়নি রায় পরিবারের ।
নগরপালের উদ্যোগে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল কলুটোলা
এই সমস্যার কথা শুনেই সুরাহা বের করলেন খোদ পুলিশ কমিশনার । বাহিনী পাঠিয়ে মিস্ত্রিদের এনে হাজির করালেন কলুটোলার রায় বাড়িতে । সারা রাত জেগে করা হল বাড়ি মেরামত এবং রংয়ের কাজ । সেখানেই বড় করে ঠিক যেমন ঠাকুর হত, তেমন করে প্রতিমা তৈরি করা হল । ফের ঐতিহ্যের সঙ্গে পুজো হল বদন চাঁদের এই কলুটোলার বাড়িতে । সেবার পুলিশ কমিশনার স্বয়ং অঞ্জলি দিয়েছিলেন পুজোতে ৷ শুধু তাই নয়, কথামতো নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি নিজে একমাস সেখানে বাহিনী মোতায়েন রেখেছিলেন ৷ এর থেকে ভরসা পেয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া বাঙালি মানুষজনও ফের তাদের নিজের ভিটেতে ফিরে আসতে শুরু করেন । এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে । দুর্গাপুজোকে ঘিরে ঘটে যাওয়া এমন সব স্মৃতি তুলে ধরলেন দিলীপ রায় । তিনি রায় বাড়ির ষষ্ঠ প্রজন্ম ।
দিলীপ রায় বলেন, "আমরা 168তম বর্ষে এই পুজো উদযাপন করছি ৷ তবে এই বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু আরও অনেক আগে ৷ সেটা জানতে পারা যায় বদন বাবুর বাবা মথুরমোহন রায়ের 1846 সালের উইল থেকে । সেখানে সরাসরি দুর্গাপুজোর উল্লেখ না-থাকলেও শারদীয় মহাপুজোর উল্লেখ ছিল । তখন পুজোর জন্য 1000 টাকা খরচ বরাদ্দ হত । 2007 সালে আমাদের পুজোর 150 বছর উৎযাপন করি । তখন রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জানতে চাই তখনকার সময় 1000 টাকার মূল্য এখন কত ? ওরা জানিয়েছিল এক কোটি টাকারও বেশি ।"
রায়বাড়ির ইতিহাস
সরু গলির মধ্যে অবস্থিত বিরাট রায়বাড়ি । জানা গিয়েছে, বাড়ির 5টা ভাগ ছিল এক সময় । বাহির মহল, অন্দর মহল, আস্তাবল, বৈঠকখানা বাড়ি ও বাগান বাড়ি । এক বিঘারও বেশি জায়গা নিয়ে তৈরি বাড়িটি । ঘোড়ার গাড়ি ঢুকত আস্তাবল লাগোয়া গেট থেকে । ম্যাকিনটোস বার্ন এই বাড়িটি তৈরি করেছিল 1858 সালে । 1948-49 সাল নাগাদ গোটা বাড়িতে 100 জনের কাছাকাছি সদস্য ছিলেন । রায় পরিবার আসলে অযোধ্যার বাসিন্দা । পরে তাঁরা থাকতেন বর্ধমানের আদি সপ্তগ্রামে । তারপর বদন চাঁদ রায় কলকাতা কলুটোলায় এই বাড়িটি বানান । বদন ছিলেন বেনে । জাহাজে করে এসে যেসব সাহেবরা নামতেন, তাঁদের ব্যবসার জন্য টাকা ঋণ দিতেন তিনি ।
রায় পরিবারের এই বাড়ি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সমসাময়িক সময়ে তৈরি হয় । এই বাড়ি ছাড়াও রায় পরিবারের আরও বেশকিছু বাড়ি ছিল শহর ও শহরতলিতে । কমার্শিয়াল হাউস নামে একটি বাড়ি ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটে ছিল, যেটা পরে বিক্রি হয় । দুর্গাপুজোর খরচ বহন করার জন্য ওই বাড়ি ট্রাস্ট করে যায় পূর্বপুরুষরা । স্ট্র্যান্ড রোডে বাড়ি ছিল রায়দের ৷ বরাহনগরেও বাগান বাড়ি ছিল ।
রায়বাড়ির পুজো-পার্বণ
এখনকার কলুটোলার এই বাড়িতে পূজিত দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণ, ডাকা হয় শ্রীধর জিউ বলে । পঞ্জিকা অনুসারে হয় দুর্গাপুজো । বাড়ির উপর তলায় আছে লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির । মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদের সময় লক্ষ্মী নারায়ণকে পুজোর মণ্ডপের পাশেই থাকা বোধন ঘরে আনা হয় । রায় বাড়িতে ষষ্ঠী পর্যন্ত লক্ষ্মী নারায়ণকে পুজো করা হয় । তারপর দুর্গার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় । দশমীর সকাল পর্যন্ত মা দুর্গার পাশে রাখা হয় শ্রীধর জিউকে । সপ্তমীতে হয় অন্ন ভোগ, অষ্টমীতে লুচি ভোগ । পুজোর দিনগুলিতে ভিয়েন বা মিষ্টি প্রস্তুতকারককে এনে খাস্তা কচুরি, মিহিদানা, সীতা ভোগ তৈরি করানো হয় । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী সকলকে এইগুলো দেওয়া হয় ।
রায়বাড়ির দুর্গাপুজোর রীতি-নীতি
একসময় রায়বাড়িতে অষ্টমী পুজোর দিন কলাপাতা বিছিয়ে কামিনী আতপ ও চিনি রাখা হত প্রায় 5-6 ফুট পাহাড়ের মতো উঁচু করে । এখন 10 মন চাল, চিনি 5 মন দেওয়া হয় । শুরু থেকেই প্রতিবছর 108টি ডাব দেওয়া হয় সন্ধিপুজোয় । রীতি মেনে চালকুমড়ো, আখ বলি হয় সন্ধিপুজোতে । নবমীর দিন মাছ রান্না হয় । দশমীতে সকালে হয় সিঁদুর খেলা । আগে বিসর্জনে কাঁধে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত । এখন কুলিরা ঝুলিয়ে নিয়ে যান । পুজো শেষে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি উপরের মন্দিরে উঠলে দুই নলা বন্দুক দিয়ে দুটি গুলি করা হত । এখন আর সেই চল নেই ৷
এই বাড়ির নন্দলাল রায় ছিলেন ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । এখন রায় বাড়িতে মেরেকেটে সদস্য সংখ্যা 25 । এখনও পরিবারের সকলে একসঙ্গেই এই পুজোর আয়োজন করেন । প্রতিমা হয় একচালার । আদি বাংলা সাজ । প্রতিমার উচ্চতা 12 ফুট । বর্তমানে বাড়ির দুই কর্তা 80 ঊর্ধ্ব দিলীপ কুমার রায় ও পশুপতি রায় । তাঁরাই পুজোর মূল তদারকি করে থাকেন ।
পুজোর সরকারি সাহায্যপ্রার্থী রায় পরিবার
পুজোয় আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও রায়বাড়ির ঠাকুর দালানে চলছে রঙ-সহ প্রতিমা তৈরির কাজ । উঠোনে দাঁড়িয়ে দিলীপ রায় আক্ষেপ করে বলেন, "বাড়ির পুজোগুলো আর্থিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে । সরকার দুর্গাপুজো নিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে । বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজোগুলিকে আর্থিক সাহায্য করে । তবে বিশ্বজনীন পুজো ঐতিহ্য বহন করে কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলিও । অর্থ কষ্টে ক্রমশ ছোট হচ্ছে এই পুজো । জৌলুস হারাচ্ছে । সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সরকারের সহযোগিতা মেলা উচিত । এখন পুজো ঘিরেও সারা বছর টুকটাক বিভিন্ন শুটিং থেকে অর্থ আসে । তা দিয়েই পুজোর খরচ বহন হয় অনেকটা । সরকারি সাহায্য মিললে পুজোটা আরও ভালো করে করা যায় ৷"