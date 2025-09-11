ETV Bharat / state

ফোনের চেয়েও সস্তায় টেলিস্কোপ ! কলকাতায় স্পেস ট্রাভেলের 'টিকিট কাউন্টার'

সকলকেই 'মহাকাশের সিনেমা' দেখান সুমন দত্ত। নিখরচায় টেলিস্কোপ ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন তিনি। ছোটদের বলেন মহাকাশচারীদের ডাক্তার হতে।

Telescopes
বাঘাযতীন এলাকার একটি ছোট্ট দোকানে পাওয়া যায় নামী-দামি কোম্পানির টেলিস্কোপ, বায়নাকুলার, পেরিস্কোপ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 5:28 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: গত রবিবারেরই আকাশে দেখা গেল চাঁদের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। শুধু তাই নয়, 82 মিনিট ধরে দেখা গেল লাল রঙের চাঁদ। আর তা চাক্ষুষ করতে মানুষের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে! ছবি তুলে রাখার হিড়িক ছিল আট থেকে আশির। আসলে মহাকাশ নিয়ে আগ্রহ নেই এমন মানুষ বিরল এই পৃথিবীতে। চাঁদ-তারার গল্প শুনে এক আকাশ তারার ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে 'ঘুমের দেশে' চলে যাওয়ার ছোটবেলার স্মৃতি প্রায় সকলেরই মনে তাজা। এখনও রাতে কচি-কাঁচাদের ঘুম পাড়াতে প্রজেক্টারের আলোয় দু'কামরার ঘরেও চাঁদ-তারা-গ্রহ-নক্ষত্ররা ফুটে ওটে।

কলকাতায় স্পেস ট্রাভেলের 'টিকিট কাউন্টার'

মহাকাশ নিয়ে এক আকাশ কৌতুহল প্রায় সকলের মনেই আছে। প্রমিক মন 'চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে' বলে আক্ষেপও করে মাঝে মাঝে। তবে কলকাতার একটি ছোট্ট দোকান আপনাকে সাহায্য করতে পারে চাঁদকে আপনার ঘরে, একেবারে চোখের সামনে এনে দিতে।

ফোনের চেয়েও সস্তায় টেলিস্কোপ ! (ইটিভি ভারত)

দোকান নয়, এ যেন 'স্পেস ট্রাভেল'-এর টিকিট কাউন্টার। বাঘাযতীন এলাকার ছোট্ট এই দোকান আপনাকে দিতে পারে আকাশের চাঁদ-তারা-গ্রহদের খুব কাছ থেকে দেখার অনন্য সুযোগ।

খুব কাছ থেকে মহাকাশ দেখার অনন্য সুযোগ

মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য সকলের হয় না । মহাকাশ বিজ্ঞানীও হতে পারেন না সকলে। তবে, কলকাতাতেই সুমন দত্ত নামে একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল যিনি দীর্ঘ তেরো বছর ধরে নিজের ছোট্ট আস্তানায় বসে মহাকাশ দেখেন, কেউ এলে তাঁকেও দেখান। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, কী ভাবে? বাঘাযতীন এলাকায় তাঁর একটি ছোট্ট দোকান আছে। যেখানে ক্রেতার ভিড় দিনরাত লেগেই রয়েছে। জামাকাপড়, আসবাব বা প্রসাধন নয়, সেখানে পাওয়া যায় নামী-দামি কোম্পানির টেলিস্কোপ, বায়নাকুলার, পেরিস্কোপ। শুধু সেগুলিকে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়াই নয়, সেগুলির ব্যবহারও হাতে কলমে শিখিয়ে দেন তিনি।

Suman Dutta With Telescope
নিখরচায় টেলিস্কোপ ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেন সুমন দত্ত (ইটিভি ভারত)

আকাশটা সবার কাছে তুলে ধরার ইচ্ছে

নিছকই মহাকাশের প্রতি ভালবাসা আর আগ্রহের বশে এই ব্যবসায় এসেছেন তিনি। সেই ভালবাসাকেই বানিয়ে ফেলেছেন পেশা। তেরো বছর আগে যাত্রা শুরু করেন টেলিস্কোপ কাঁধে নিয়ে। শুরুর পথটা অতটা মসৃণ ছিল না। সেই গল্পই সুমন দত্ত শোনালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে। তিনি বলেন, "আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট। ফিজিক্স ছিল সাবজেক্ট লিস্টে। সায়েন্স নিয়ে গ্র‍্যাজুয়েট হওয়ার পর এমবিএ করি এবং প্রাইভেট ফার্মে কাজ শুরু করি। ছোট থেকেই আকাশের প্রতি একটা ভালোবাসা ছিল। সেই সময় আকাশ নিয়ে পড়ব ভাবিওনি। তখন দুম করে একটা টেলিস্কোপ হাতে পাওয়ার সুযোগও ছিল না। কিন্তু, সুপ্ত বাসনাটা ছিল যে মহাকাশ দেখব এবং দেখাব। সেই ভাবনা আর ভালোবাসার জায়গাটাকে গুরুত্ব দিয়ে চেয়েছিলাম আকাশটা যাতে সবার কাছে তুলে ধরা যায়।"

এর সঙ্গেই তিনি বলেন, "এই রোজকার জীবন যাপনে আমরা মাথা উঁচু করে আকাশ দেখতে ভুলে গেছি। নীচের দিকে তাকিয়ে চলি সবসময়। কোভিড আসার পর যখন মানুষ চার দেওয়ালে বন্ধ হল তখন বাড়ির ছাদে গিয়ে আকাশ দেখতে শুরু করল। তারপর থেকে আবারও মাথা উঁচু করে সবাই বাঁচতে শিখল। সেদিন বুঝল আকাশে কত কিছু আছে। তখন থেকে ফের মানু্ষের আগ্রহ বাড়ল মহাকাশ নিয়ে।"

Sky Watching
টেলিস্কোপে ধরা মহাকাশের ছবি (ইটিভি ভারত)

টেলিস্কোপে 'মহাকাশের সিনেমা' দেখা

সুমন দত্ত আরও বলেন, "আমার এই সব নিয়ে তেরো বছর আগের পথটা অতটা সহজ ছিল না। প্রথমদিকে কাঁধে করে টেলিস্কোপ নিয়ে সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ট্রেনে করে গিয়ে বাচ্চাদের টেলিস্কোপ নিয়ে আকাশ দেখাতাম। ওখানকার সব বাচ্চা কলকাতায় এসে বিড়লা তারামণ্ডলে মহাকাশ দেখতে পারে না। সরকারের তরফে বড় বড় স্কুলে অডিটোরিয়াম আছে সেখানে প্রজেক্টার দেওয়া আছে। সেখানে বাংলা সিনেমা দেখানো হয়। আমরা সেই সময়টা থেকে কিছুটা চাইলাম স্কুলগুলির কাছে। বললাম, আমরা মহাকাশের সিনেমা দেখাব। বাচ্চাদের বোঝাব মহাকাশ কী। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বাচ্চারা, শিক্ষক শিক্ষিকারা বসে দেখতেন এবং আনন্দ পেতেন। একদিনে এই দৃশ্য দেখা হয়নি আমার। অনেকটা সময় লেগেছে। অনেক স্কুল মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, ম্যাজিক শো করুন। কিন্তু, আশা ছাড়িনি আমি। যে কটা স্কুল দরজা বন্ধ করেছে তার চারগুণ বেশি স্কুলে জায়গা পেয়েছি আমি। প্রথম আমার জন্য দরজা খুলে দেয় বারুইপুরে একটা স্কুল। তারপর ধীরে ধীরে আমি এগোই।"

Suman Dutta
'সকলকেই মহাকাশের সিনেমা' দেখান সুমন দত্ত (ইটিভি ভারত)

আট থেকে আশির জন্য টেলিস্কোপ

এই দোকান সম্পর্কে মানুষের উৎসাহের শেষ নেই। দোকানে আসা মানুষের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুমনবাবু বলেন, "আজ এই স্টোরে বহু মানুষের আনাগোনা। মহাকাশ দেখতে চান নানা বয়সের মানুষ। নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়স এমন এক ডাক্তারবাবুও এসে ঘরে নিয়ে গিয়েছেন টেলিস্কোপ। কিছু বছর এখানে থাকেন কিছুটা সময় বিদেশে। একদিন এসে 14 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা টেলিস্কোপ কিনে নিয়ে গেলেন। বাড়ির ছাদে রেখেছেন শুধু আকাশ দেখবেন বলে। শান্তিনিকেতনে একটা সেট আপ করেছেন উনি। ক্লাস টু-থ্রির ছোট্ট বাচ্চারাও এসেছে তে পড়ে তখন। মহাকাশের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে বয়স ম্যাটার করে না। "

ফোনের চেয়েও সস্তায় টেলিস্কোপ

তিনি জানান, আজকাল অনেকেই ঘরে এমন একটা জিনিস রাখতে চান, যা দিয়ে দূর আকাশের হাল হকিকত জানতে পারবেন। অনেকেই ভাবেন, এর অনেক দাম। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ, বেসিক টেলিস্কোপ যেটা দিয়ে শুধু চাঁদটাই দেখা যাবে, তার দাম সাড়ে 5 হাজার টাকা। ভালো মোবাইলের দামে দুটো টেলিস্কোপ হয়ে যাবে। আর তার থেকেও বেশি কিছু দেখতে হলে বাজেট একটু বাড়াতে হবে।

Telescopes
নানা ধরনের টেলিস্কোপ (ইটিভি ভারত)

মহাকাশচারীদের ডাক্তার

সুমনবাবু বলেন, "নানা দামের টেলিস্কোপ আছে। এক একটার এক এক রকমের সুবিধা। অনেক বাচ্চাকেই বলতে শুনি, আমি ডাক্তার হব, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব। যারা ডাক্তার হব বলে, তাদের আমি বলি ডাক্তার হলে মহাকাশচারীদের ডাক্তার হও। কারণ, আমরা পৃথিবীর কক্ষপথে থাকি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের এই সব শিরা উপশিরাকে ধরে রেখেছে। রক্ত চলাচল একটা প্রক্রিয়ায় চলে। একজন বিজ্ঞানী যখন পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে মহাকাশে যাচ্ছে, তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে যাচ্ছে। একটা গ্রহ ছেড়ে যখন অন্য গ্রহে যাচ্ছে সেখান থেকে ফিরে তার বিভিন্ন অসুবিধা হতে থাকে। এই জন্য তার নিজের গ্রহে ফিরে সবার আগে দরকার একজন ডাক্তারকে। অন্যদিকে, একজন ইঞ্জিনিয়ারকেও প্রতি মুহূর্তে দরকার একজন মহাকাশচারীর। কোনও গাড়ি যখন চাঁদে নামছে, তার মাধ্যাকর্ষণই অন্য। সেটা কীভাবে সেখানে নামবে, সেটা পৃথিবী থেকে কন্ট্রোল করছেন ডিজাইনাররা মানে ইঞ্জিনিয়াররা। প্রত্যেক ক্ষেত্রের মানুষকে প্রয়োজন আছে মহাকাশে।"

চাঁদের প্রত্যেকটা গর্তের একটা নিজস্ব নাম আছে

আপনি এর জন্য কোনও আলাদা কোর্স করেছেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে একটা ক্র‍্যাশ কোর্স করি। সিজনাল কোর্স, অতিরিক্ত কিছু জানার জন্য। ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারি তখন ক্লাস করাতেন। ওঁর কাছেই ক্লাস করি। তার আগে থেকেই এই ব্যবসা। মূলত ইন্টারনেট থেকেই অনেককিছু শিখেছি। বই কিনে পড়েছি। টেলিস্কোপ খারাপ হলে খুলে ঠিক করতেও জানতাম আমি, গোড়ার দিকের কথা বলছি। মোবাইল আমদের জগৎটাকে হাতের মুঠোয় করে দিয়েছে। বাচ্চাদের শাসন করার আগে মোবাইলের ভালো দিকটাও দেখানো উচিত। চাঁদের প্রত্যেকটা গর্তের একটা নিজস্ব নাম আছে। সেগুলি নিয়ে চর্চা করলে বাচ্চাদের আগ্রহ বাড়বে।"

গোটা পূর্ব ভারতে 'স্কাইওয়াচিং'-এর এই একটাই ঠিকানা

কলকাতার বুকে তথা গোটা পূর্ব ভারতে 'স্কাইওয়াচিং'-এর এই একটিই স্টোর। বাচ্চাদের গিফট করার মতো টেলিস্কোপ থেকে বৃহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগার মতো টেলিস্কোপও আছে। এর সঙ্গে মোনোকুলার, বায়নোকুলার, মাইক্রোস্কোপও আছে। সুমন দত্ত বলেন, "কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজেট নিয়ে আমাদের কাছে আসলেই তাকে সেই দামের টেলিস্কোপ আমরা দিয়ে দিই না। তাঁর প্রয়োজন বুঝে সেই জিনিসটাই দিই। শুধু শুধু কাউকে বেশি দামের জিনিস দিয়ে লাভ নেই। "

প্রসঙ্গত, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে এই ব্যবসায় এসেছেন সুমন দত্ত। সেই কারণেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আরও অনেকটা সময় লাগবে। সুমন দত্ত বলেন, "বাড়ির সাপোর্ট পেয়েছি খুব। মূলত, স্ত্রী বলেছিল তুমি শুরু করো, আমি আছি। তাই নেশা আর পেশা দুটিকেই এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছি। এই বছরের শেষে নর্থে (কলকাতা) স্টোর খোলার ইচ্ছা আছে। মধ্য কলকাতাতেও এরপরে খোলার ইচ্ছা আছে।

অনেকেই জানতে চায় এই ব্যবসা কীভাবে করব। আমি নিরুৎসাহিত করি না। শুধু বলি এটা নিছকই বাক্স বিক্রি করার ব্যবসা নয়। এটা শিক্ষার ব্যবসা। সেটার জন্য সময় থাকলে আসুন। সবার আগে ব্যবহারটা জানতে হবে। সেটা না জানলে কাকে দেখাবে কাকে শেখাবে?"

Last Updated : September 11, 2025 at 5:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SKYWATCHSKY WATCHINGSUMAN DUTTATELESCOPE STORE IN KOLKATADISCOVER A DIFFERENT SKY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.