মাত্র 30 টাকায় ICU বেড, ওষুধ-চিকিৎসা ! কলকাতাতেই রয়েছে এই হাসপাতাল - ICU BED AT JUST RS 30

মাত্র 30 টাকা চিকিৎসা, বড় অপারেশনেও বিল 350-400 টাকা ! অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই হাসপাতাল রয়েছে কলকাতাতেই। কীভাবে পাবেন এখানে চিকিৎসার সুযোগ?

Students Health Home
স্টুডেন্টস হেলথ হোমে আইসিইউ ওয়ার্ড (ইটিভি ভারত)
Published : September 1, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 2:53 PM IST

5 Min Read

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: আইসিইউ, বেড ভাড়া, ওষুধ, ডাক্তার ফি মিলিয়ে চিকিৎসার দৈনিক খরচ মাত্র 30 টাকা। প্লাস্টিক সার্জারি মতো বড় অপারেশনের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ 350 থেকে 400 টাকার মতো বিল হতে পারে। শুনতে অবাক লাগলেও শহর কলকাতায় রয়েছে এমন একটি হাসপাতাল। তবে, 55 বেডের এই হাসপাতালে নেই ইমার্জেন্সি পরিষেবা। তেমনি, স্বাস্থ্য সাথী কিংবা অন্য কোনও বেসরকারি সংস্থার হেলথ ইন্সুরেন্স এই হাসপাতালে গ্রহণ করা হয় না। মূলত, ছাত্র-ছাত্রী বা পড়ুয়ারাই কম খরচে এই চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন বিগত প্রায় সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে।

শিয়ালদার মৌলালি মোড়ে যুব কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে এই হাসপাতাল। নাম স্টুডেন্টস হেলথ হোম। এখানে ছাত্র-ছাত্রী বা পড়ুয়ারা ছাড়া সাধারণ মানুষও এই হাসপাতাল থেকে অল্প খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। তারাও আইসিইউ বেড, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওষুধ, চিকিৎসক খরচ মিলিয়ে মোটামুটি 5000 টাকার মধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন।

মাত্র 30 টাকায় ICU বেড, ওষুধ, চিকিৎসা (ইটিভি ভারত)

এই নূন্যতম খরচে চিকিৎসার প্রশ্নে অনেকেই ভাবতে পারেন, এটা হয়তো কোনও বেসরকারি সংস্থা চালিত দাতব্য চিকিৎসালয় হবে। কিন্তু না! স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদকের দাবি," এটি কোনও দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। গত 73-74 বছর ধরে এই ভাবেই কম খরচে পড়ুয়াদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম। বরং, ন্যূনতম খরচেও যে চিকিৎসা পরিষেবা সঠিক এবং গুণমান সম্পন্ন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে এটা একটা দৃষ্টান্ত। এই চিকিৎসালয় শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, রাজ্যজুড়ে প্রায় 35টি অঞ্চলে এই হেলথ হোম রয়েছে।"

Students Health Home
শিয়ালদার মৌলালি মোড়ে যুব কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে এই হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)

কীভাবে এই হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়া যাবে?

প্রথমত, পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টস হেলথ হো- এর সদস্য হতে হবে। তবেই, কম খরচে কলকাতায় তো বটেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বড় হাসপাতালের নামী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিষেবা পাওয়া যাবে। ব্যক্তি উদ্যোগে এই হেলথ হোমের সদস্য হওয়া যায় না। মূলত, প্রতিষ্ঠানগতভাবে হেলথ হোমের সদস্য হতে হয়। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে স্টুডেন্টস হেল্থ হোমের সদস্য। ছাত্র পিছু বার্ষিক 10 টাকা করে দিতে হয় হেলথ হোমকে। এই 10 টাকার বিনিময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও পড়ুয়া যে কোনও চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। একইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা এই হেলথ হোম-এর সদস্য, সেই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা এই ন্যূনতম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরেই।

Students Health Home
পড়ুয়ারা ছাড়া সাধারণ মানুষও এই হাসপাতাল থেকে অল্প খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন (ইটিভি ভারত)

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যা

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকেই এই স্টুডেন্টস হেলথ হোম ন্যূনতম খরচে পড়ুয়াদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে। কিন্তু, রাজনৈতিক পালাবদাদের কারণে হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যায় ওঠানামা হয়েছে। 2011 সাল নাগাদ এই হেলথ হোমে সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় 23 লাখ, যা পরবর্তীতে কমতে কমতে একটা সময়মাত্র 2 লক্ষে পৌঁছায়। পরে ফের বৃদ্ধি পায়।

Students Health Home
গত 73-74 বছর ধরে এই ভাবেই কম খরচে পড়ুয়াদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম (ইটিভি ভারত)

2023-24 আর্থিক বছরে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে 8 লাখ। কিন্তু 2020-21 সাল নাগাদ এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র 5 লাখ। 2022 এবং 2023 আর্থিক বছরে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যা 8 লাখ হয়। কিন্তু, 2025 এবং 2026 আর্থিক বছরে এই সংখ্যাটা অনেকটাই কম হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সংগঠনের পদাধিকারীরা।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যা এবার কমার কারণ কী ? সংগঠনের তরফে যুক্তি, রাজ্যের সাড়ে 8 হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও হুহু করে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে। প্রান্তিক গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্য ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ফলে, বসিরহাট থেকে ধুলিয়ান কিংবা কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, সব জায়গাতেই স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সদস্য সংখ্যা কমছে।"

Students Health Home
স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অপারেশন থিয়েটার (ইটিভি ভারত)

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ধারাবাহিক পরিষেবা

এই গণ আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সমাজের বিভিন্ন অংশে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক পরিষেবা দিয়ে আসে স্টুডেন্ট হেলথ হোম। সরকারের বিভিন্ন দফতরের অনুরোধে টালিগঞ্জের বেশ কয়েকবার মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলে স্টুডেন্ট হেলথ হোম। সংগঠনের এক পদাধিকারীর দাবি, সাম্প্রতিককালে টালিগঞ্জের বিনোদন জগতে আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা নানা কারণে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সেই সময় টালিগঞ্জে একাধিকবার এই হেলথ হোম মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে। এছাড়াও কোভিড পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে যখন বেড পেতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ, সেই সময় এই স্টুডেন্টস হেলথ হোমের দরজা খুলে দেওয়া হয় সর্বসাধারণের জন্য। এনআরএস কিংবা সংলগ্ন হাসপাতালের রোগীদের জন্য এই 50-55 বেডের হাসপাতালটি খুলে দেওয়া হয়। অবশ্য এর জন্য রাজ্য সরকার তরফে সে সময় ভাড়া পেয়েছিল স্টুডেন্টস হেলথ হোম।

Students Health Home
বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকেই এই স্টুডেন্টস হেলথ হোম চলছে (ইটিভি ভারত)

সদস্য ছাড়া এখানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কত ?

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর পবিত্র গোস্বামী জানান, হেল্থ হোমের সদস্য ছাড়া সাধারণ রোগীদের জন্য প্রতিদিন নন এসি বেড ভাড়া 750 টাকা। এসি বেড ভাড়া 1500 টাকা। জরুরি বিভাগে ছোট ধরনের চিকিৎসা ও ওষুধ মিলবে 500 টাকায় ৷ সাধারণ চিকিৎসকের ফি 400 টাকা। বিশেষ চিকিৎসকের 600 টাকা ও সুপারস্পেশালিটি চিকিৎসকের ফি 800 টাকা । অক্সিজেন প্রতি ঘণ্টায় মাত্র 60 টাকা। গ্লুকো মিটার প্রতি ঘণ্টা 60 টাকা ও নেবুলাইজার প্রতি ঘণ্টা 100 টাকা ভাড়া দিতে হবে। এখন এখানে আইসিইউ ইউনিট চালু হয়েছে। খুব বড় ব্রেন সার্জারি আর চোখের অপারেশন ছাড়া প্রায় সব রোগেরই চিকিৎসা এখন স্টুডেন্টস হেলথ হোমে সম্ভব। যদিও ডায়ালিসিস, ক্যাথ ল্যাবের পরিষেবা নেই। প্রসূতি বিভাগও এখানে নেই।

ডক্টর গোস্বামী বলেন, "হেল্থ হোমের সদস্য পড়ুয়াদের জন্য তো কার্যত কোনও চার্জই নেওয়া হয় না। যৎসামান্য খরচ নেওয়া হয় পড়ুয়াদের থেকে। অধিকাংশ চিকিৎসক তো পড়ুয়াদের থেকে কোনও ফিজ নেন না। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু, গত 10-12 বছর আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ, আগে রাজ্য সরকার থেকে যে সহযোগিতা পাওয়া যেত, এখন তা আর মেলে না। সরকার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। যেই কারণে সাধারণ মানুষের জন্যেও সুলভ মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সেখান থেকেই আর্থিক সংস্থান করে পড়ুয়াদের জন্য কার্যত বিনামূল্যে পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। একই ভাবে, হেল্থ হোমের প্রায় 80 জন কর্মীর বেতন দেওয়া হয়।"

