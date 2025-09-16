বঙ্গে বর্ষার বিদায়ে বিলম্ব, সপ্তাহভর বৃষ্টির পূর্বাভাস; কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া ?

বঙ্গে বর্ষার বিদায়ে বিলম্ব, সপ্তাহভর বৃষ্টির পূর্বাভাস; কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া ?
দেশের উত্তর দিক থেকে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হলেও বাংলায় এখনই নয় ৷ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
Published : September 16, 2025 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টি চলবে বঙ্গে ৷ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে চলবে বৃষ্টি ৷ ইতিমধ্যে দেশ থেকে বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে ৷ তবে বাংলা থেকে এখনই বিদায়ের ইঙ্গিত নেই ৷ বদলে রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে ৷ কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, “বিহারের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ তার সঙ্গে যে নিম্নচাপ রেখা রয়েছে, তা দূরে সরে গেলেও রাজ্যে প্রভাব রয়েছে ৷ এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গে যে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তা আরও তিন দিন চলবে ৷ মূলত ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি চলবে ৷ বিশেষ করে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাকি জেলাগুলিতে ।”
তিনি আরও জানান, উত্তর দিনাজপুরে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷ মূলত পশ্চিমের কয়েকটি জেলা পুরুলিয়া, বাকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷ তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, 1 জুন থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে ৷ রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1225.6 মিলিমিটার ৷ সাধারণত 1198.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গে 10 শতাংশ উদ্বৃত্ত বৃষ্টি হয়েছে ৷ 1136.8 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সাধারণত এই সময়ে 1034.4 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে ৷ তবে উত্তরবঙ্গে এই সময়ে 1495.2 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 12 শতাংশ কম। সাধারণত এইসময় পর্যন্ত 1695.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে ৷ আর কলকাতায় এ সময় পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে 1317.9 মিলিমিটার ৷ সাধারণত নির্ধারিত সময়ে 1185.5 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়ে থাকে ৷
আজ ও আগামিকাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মঙ্গলবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে ৷ বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার এবং বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ওপরের বাকি তিন জেলাতেও রয়েছে দুর্যোগের সতর্কতা ৷ আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলতে পারে ভারী বৃষ্টি।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.9 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 85 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 39.01 মিলিমিটার।