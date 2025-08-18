দার্জিলিং, 18 অগস্ট: বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল কলকাতার এক ছাত্রের । এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে শৈলশহরে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায় (23)। তিনি হাওড়ার বাসিন্দা এবং কলকাতার হেরিটেজ কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন ।
জানা গিয়েছে, তিনদিন আগে কলকাতা থেকে চার বান্ধবী ও দুই বন্ধু মিলে বেড়াতে যান পাহাড়ে । সপ্তনীল ছাড়া বাকি পাঁচজন যাদবপুরের সোশিয়োলজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছয় বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে একজনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে । তাঁরা প্রথমে সেই বাড়িতে গিয়েই ওঠেন ৷ সেখানে দু'দিন কাটিয়ে দু'দিন আগেই তাঁরা কার্শিয়াংয়ে যান । কার্শিয়াংয়ের ডাউহিলের একটি হোম স্টে-তে ওঠেন তাঁরা ।
এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্বপ্তনীল সূর্যোদয় দেখতে হোম স্টে-র ছাদে ওঠেন । সেখান থেকেই আচমকা নীচে পড়ে যান তিনি । এরপরই হোম স্টে-তে হইচই পড়ে যায় । খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও কার্শিয়াং হাসপাতালে । হোম স্টে কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুরা মিলে স্বপ্তনীলকে প্রথমে কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
এরপর পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় । মৃতের পরিবারের সঙ্গেও ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে পুলিশ । ঘটনাটি ঠিক কীভাবে ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ মৃতের বন্ধু ও অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷
এই বিষয়ে কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "ছয় বন্ধু-বান্ধবী মিলে ঘুরতে এসেছিল । দু'জন ছেলে ও চারজন মেয়ে ৷ মৃত ছাত্র হেরিটেজে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট ৷ বাকি পাঁচজন যাদবপুরের সোশিয়োলজির থার্ড ইয়ার ৷ একজনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে ৷ ওখানে দু'দিন স্টে করে ৷ এরপর তারা কার্শিয়াং-এ আসে ৷ আজ ভোর 5.20 নাগাদ ঘটনাটা ঘটে ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে, ওপর থেকে দেহটি পড়ে যাচ্ছে ৷ ভোরবেলায় ঘটনাটি ঘটেছে । বাকি বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । হোম স্টে-র সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করে দেখা হচ্ছে ।"
এদিকে খবর পাওয়ামাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছেছেন মৃত যুবকের পরিজনরা । মৃতের কাকা রিক্তিম চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সকালে খবর পাওয়ামাত্র আমরা চলে এসেছি । ভোরবেলায় আমরা দুর্ঘটনার খবর পাই । কীভাবে এসব হল জানা নেই ৷ পুলিশ সবটা তদন্ত করে দেখুক ।"