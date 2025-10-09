12 ঘণ্টা টানা জটিল ব্রেন টিউমার সার্জারি, কলকাতায় বাঁচল মায়ানমারের রোগীর প্রাণ

12 ঘণ্টা টানা জটিল ব্রেন টিউমার সার্জারি, কলকাতায় বাঁচল মায়ানমারের রোগীর প্রাণ
চিকিৎসা পরিভাষায় এই টিউমারকে বলা হয় ক্লিনয়ডাল মেনিনজিওমা ৷ এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং জীবনহানির ঝুঁকি তৈরি করতে পারে ।
Published : October 9, 2025 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দুর্গোৎসবের আমেজের মধ্যেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক বিরল সাফল্যের সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা । আনন্দপুরের ফোর্টিস হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগ সফলভাবে সম্পন্ন করল 12 ঘণ্টা দীর্ঘ এক জটিল মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার বা brain tumor surgery । আর তাতেই প্রাণ বাঁচল মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনের 40 বছর বয়সি এক মহিলার ৷
কমলা লেবুর সমান টিউমার
হাসাপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচার করে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে প্রায় একটি কমলা লেবুর সমান বড় টিউমার সম্পূর্ণরূপে বার করা হয়েছে । অস্ত্রোপচারের নেতৃত্ব দেন হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক জিআর বিজয় কুমার । চিকিৎসক দল জানিয়েছে, রোগীর টিউমারটি ছিল মস্তিষ্কের এমন এক জায়গায় যেটা করোটি শিরার গোড়ার কাছে । যার উপর দৃষ্টিশক্তি, ভারসাম্য এবং শরীরের চলাচল নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুগুলি নির্ভর করে । চিকিৎসা পরিভাষায় এই টিউমারকে বলা হয় ক্লিনয়ডাল মেনিনজিওমা, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং জীবনহানির ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । তবে এই টিউমারে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে না ৷
রোগীর উপসর্গ
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ওই রোগী প্রবল মাথাব্যথা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও ভারসাম্য হারানোর সমস্যায় ভুগছিলেন । ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর বাম চোখে দৃষ্টি সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল এবং শরীরের ডানদিকে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল । পরীক্ষায় ধরা পড়ে টিউমারটি দৃষ্টিস্নায়ু ও গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ।
রোগের আশঙ্কা ও চিকিৎসা
চিকিৎসকদের মতে, এমন জায়গায় টিউমার থাকলে সামান্য ভুলের জন্যও রোগীর স্থায়ী অন্ধত্ব বা প্যারালাইসিসের আশঙ্কা থাকে । অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসকরা বেছে নেন জটিল ক্র্যানিওটমি পদ্ধতি । যেখানে খুলির একটি অংশ খুলে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে টিউমার অপসারণ করতে হয় । প্রায় 12 ঘণ্টা ধরে অপারেশন চালান চিকিৎসকরা । অপারেশন চলাকালীন প্রতিটি ধাপে ছিল চরম সতর্কতা । কারণ, সামান্যতম ভুলেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত মহিলার দৃষ্টিশক্তি বা চলাচল ক্ষমতা । অবশেষে টিউমারটি পুরোপুরি সরাতে সক্ষম হন চিকিৎসকরা ।
প্রাণনাশের ঝুঁকি থাকে
চিকিৎসক জিআর বিজয় কুমার বলেন, "টিউমারটির আকার ছিল প্রায় 7.7 × 4.3 × 5.8 সেন্টিমিটার-একটি বড় কমলা লেবুর মতো । মস্তিষ্কের ভেতরে এত বড় একটি টিউমার থাকা বিপজ্জনক । কারণ মানুষের করোটির ভেতর খুব অল্প ফাঁকা জায়গা থাকে । ফলে এমন মাপের টিউমার দৃষ্টিশক্তি, চলন, এমনকি প্রাণনাশের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । এটি এমন এক স্থানে ছিল যা দৃষ্টি ও চলন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে । অস্ত্রোপচারের প্রতিটি ধাপে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখেছিলাম । রোগী দ্রুত সেরে উঠছেন এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ।"
অস্ত্রোপচারের পর রোগীর দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে ফিরে এসেছে এবং হাত-পায়ের দুর্বলতাও ধীরে ধীরে কাটছে । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ধরনের বিরল ও ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া কলকাতার চিকিৎসা পরিসরে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে ধরা যেতে পারে ।