মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো, শহরজুড়ে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো, শহরজুড়ে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা
পুজো পরিক্রমায় বেরোনোর পরিকল্পনা করছেন ? জেনে রাখুন কলকাতায় ক'টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে ৷ নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখতে এই সময় বেরোতে পারেন ৷
Published : September 14, 2025 at 8:18 AM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: হাতে আর দু'সপ্তাহও সময় নেই ৷ আর কলকাতায় পুজো মানেই তৃতীয়া থেকেই ঠাকুর দেখার ঢল নামবে মণ্ডপে মণ্ডপে ৷ শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, সর্বত্র দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে ৷ তাই হাতে এখনও 10 দিন সময় থাকতেই দুর্গাপুজোর ভিড় সামলাতে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ । যা কার্যকর থাকবে মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত বিশেষ দিনগুলিতে ৷ কোন দিন কতক্ষণ যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে জরুরি পরিষেবার গাড়ি চলাচল এই নিয়মের বাইরে থাকবে ।
সাধারণত রাত 10টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত ভারী ট্রাক বা পণ্যবাহী গাড়ির শহরে প্রবেশের অনুমতি থাকে । তবে এবারের দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে তার উপর কড়াকড়ি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ।
কোন দিনে যান নিয়ন্ত্রণে কতক্ষণ নিষেধাজ্ঞা
মহালয়া (21 সেপ্টেম্বর): ভোর 3টে থেকে রাত 10টা পর্যন্ত শহরে ভারী যান প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।
তৃতীয়া (25 সেপ্টেম্বর): সকাল 6টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে ।
চতুর্থী (26 সেপ্টেম্বর): সকাল 6টা থেকে রাত 2টো পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা ।
পঞ্চমী (27 সেপ্টেম্বর): সকাল 8টা থেকে রাত 2টো পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে ।
ষষ্ঠী (28 সেপ্টেম্বর): সকাল 8টা থেকে রাত 3টে পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা থাকছে ।
সপ্তমী থেকে নবমী (29 সেপ্টেম্বর – 1 অক্টোবর): সকাল 7-8টা থেকে পরের দিন ভোর 4টে পর্যন্ত শহরে ভারী গাড়ির প্রবেশ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Traffic notification in connection with the MAHALAYA FESTIVAL on 21.09.2025 and for DURGA PUJA & LAXMI PUJA 2025. pic.twitter.com/JfrV9Jlcb8— Kolkata Traffic Police (@KPTrafficDept) September 11, 2025
হালকা গাড়ির জন্য ছাড়
যেসব গাড়ির ওজন 1600 কেজির কম, সেগুলি মহালয়ার দিন বিকেল 4টে থেকে শহরে চলাচল করতে পারবে । তৃতীয়া থেকে নবমী পর্যন্ত দুপুর 3টে পর্যন্ত এই গাড়িগুলির চলাচলে ছাড় থাকবে । বন্দরমুখী গাড়ির ক্ষেত্রেও দুপুর 12টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি মিলবে ।
প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন
দশমী থেকে চতুর্দশী (2-5 অক্টোবর) প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে সকাল 8টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত যান চলাচলের এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে । লক্ষ্মীপুজোর নিরঞ্জনের দিনগুলিতেও (7-8 অক্টোবর) সকাল 8টা থেকে পরদিন ভোর 4টে পর্যন্ত একই নিয়ম কার্যকর থাকবে ।
জরুরি পরিষেবায় ছাড়
অক্সিজেন, ওষুধ, দুধ, সবজি, মাছ, তেল প্রভৃতি জরুরি সামগ্রী বহনকারী যানবাহনকে এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে ।
এছাড়া উৎসবের দিনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচল আংশিক বন্ধ বা একমুখী করে দেওয়া হবে । কলকাতা পুলিশের দাবি, এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষের দুর্গোৎসবের আনন্দ বিঘ্নিত না হয় ।