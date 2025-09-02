কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ভারতীয় সেনার ট্রাক আটকাল কলকাতা পুলিশ ৷ মহাকরণের সামনে কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ ভার্মার গাড়ি বিপজ্জনকভাবে ওভারটেক করার চেষ্টার অভিযোগ ৷ সঙ্গে-সঙ্গে সেনার ট্রাকটিকে আটকায় সিগন্যালে কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট ৷ কলকাতা পুলিশের তরফে এই সংক্রান্ত একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, ওই সিগন্যাল থেকে রাইট-টার্ন ছিল না-বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
অন্যদিকে, সেনার ট্রাকটিকে আটক করে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ সেখানে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ পৌঁছলে, ট্রাক থেকে দুই সেনাকর্মী নেমে আসেন ৷ প্রায় আধঘণ্টা পরে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ তাঁরা কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷
উল্লেখ্য, সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ অভিযোগ ওঠে, অনুমতি পেরিয়ে যাওয়ার পরেও মঞ্চ খোলা হয়নি ৷ তাই ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনার কর্মীরা এসে মঞ্চ ও ব্যানার খুলে দেয় ৷ পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের শীর্ষনেতারা সেখানে উপস্থিত হন ৷ এ নিয়ে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে সুর চড়ান মমতা ৷ অভিযোগ করেন, বিজেপির কথায় চলছে ভারতীয় সেনা ৷ যা নিয়ে চরমে ওঠে বিতর্ক ৷ যদিও সেনার তরফে দাবি করা হয়, মঞ্চের জন্য অনুমতির সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়াতেই মঞ্চ খুলে ফেলা হয়েছে ৷
সেই ঘটনার ঠিক পরেরদিন কলকাতা পুলিশ বনাম ভারতীয় সেনার দ্বন্দ্ব ! কলকাতা পুলিশের তরফে ট্রাফিক সিগন্যালের একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সঙ্গে বলা হয়েছে, সেনার ট্রাকটি রাস্তার বাঁ-দিক ধরে আসছিল ৷ আর তার ঠিক পিছনেই ছিল কলকাতা পুলিশের নগরপালের কনভয় ৷ অভিযোগ, সিগন্যালের সামনে আসতেই ট্রাকটি ডানদিকে টার্ন নেয় ৷ সেই সময় দ্রুত গতিতে থাকা সিপি-র গাড়ি কোনও মতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ সঙ্গে-সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের তরফে সেনার ট্রাকটিকে আটক করা হয় ৷
এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, সেনার গাড়িটি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে যাচ্ছিল ৷ তার জন্যই গাড়িটিকে আটকান পুলিশকর্মীরা ৷" কলকাতা পুলিশের তরফে একটি স্টিল ছবি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, যে সিগন্যাল থেকে ট্রাকটি ডানদিকে ঘুরছিল সেখানে 'No Right Turn'-এর সিম্বল ছিল ৷ যদিও, সেই ছবিতে সিগন্যাল বন্ধ দেখিয়েছে ৷
কিন্তু, ট্রাকে সওয়ার দুই সেনাকর্মী দাবি করেছেন, ওই সময় মহাকরণের সামনে ডানদিকে যাওয়ার সিগন্যাল খোলা ছিল ৷ তাই তাঁরা ট্রাক রাইট-টার্ন নেন ৷ এমনকি তাঁদের পিছনে যে কলকাতা পুলিশের সিপি-র কনভয় ছিল, তা তাঁরা জানতেন না-বলে জানিয়েছেন ৷ এমনকি কলকাতা পুলিশের তরফে ওভার স্পিডিংয়ের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা খারিজ করেছেন ওই সেনাকর্মীরা ৷
ট্রাক যে সেনাকর্মী চালাচ্ছিলেন তিনি বলেন, "আমরা সোজা আসছিলাম ৷ আমরা পাসপোর্ট অফিস যাচ্ছিলাম ৷ সিগন্যাল খোলা ছিল ৷ সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে নামতে হতো আমাদের ৷ কারণ বাঁ-দিকে দাঁড় করানো যেত না ৷ যখন ডানদিক ঘুরে যাই, তখনই সিপি স্যারের গাড়ি ক্রস করে ৷ সিপি স্যারের কনভয় ছিল, সেটা জানতাম না ৷"
তবে, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনা আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর ট্রাকটিকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেনা আধিকারিকরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ৷ তাঁরা কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে সেনার ওই গাড়িচালকের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিক্যাল আইনে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ লালবাজারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গাড়িটি সিগন্যাল অমান্য করে বেপরোয়াভাবে আসছিল ৷ যার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো ৷