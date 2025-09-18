যুব তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীদের জটলা, ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত পুলিশকর্মী

যুব তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীদের জটলা, ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত পুলিশকর্মী
স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু কলকাতা পুলিশের৷ গ্রেফতার মূলপান্ডা জয়ন্ত ঘোষ-সহ 6৷
Published : September 18, 2025 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: শহর কলকাতায় আক্রান্ত পুলিশ৷ দুষ্কৃতীদের মারে জখম হয়ে হাসপাতালে যেতে হল কলকাতা পুলিশের এক কর্মীকে৷ ঘটনাস্থল কলকাতা পুরনিগমের 99 নম্বর ওয়ার্ড৷ যিনি আহত হয়েছেন, তাঁর নাম দীনবন্ধু কেশ৷ তিনি নেতাজিনগর থানার একজন সাব-ইনস্পেক্টর৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 99 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি দীপায়ন ঘোষ নামে এক আইনজীবীর৷ তিনি আবার ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে আচমকাই আট-দশজন দুষ্কৃতী হাজির হয়৷ তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল৷ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ওই নেতাকে উদ্দেশ্য় করেই গালিগালাজ-হুমকি দিচ্ছিল ওই দুষ্কৃতীরা৷
এই খবর যায় নেতাজিনগর থানায়৷ বিষয়টি ঠিক কী, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান ওই থানার সাব-ইনস্পেক্টর দীনবন্ধু কেশ৷ তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন পুলিশকর্মী ছিলেন৷ তিনি গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন৷ অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ওই এসআই-এর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে৷ তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন৷ দুষ্কৃতীদের দলে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন৷ তাঁরা পুলিশের কাজে বাধা দেন৷
ফলে এই নিয়ে সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ অন্য পুলিশ কর্মীরা সেখান থেকে দীনবন্ধুকে উদ্ধার করেন৷ তার পর তাঁকে বাঘাযতীন হাসপাতালে নিয়ে যান৷ অভিযোগ, এই দুষ্কৃতীরা সেখানেও হাজির হয়৷ এই দুষ্কৃতীদের মূলপান্ডা জয়ন্ত ঘোষ৷ তাঁর নেতৃত্বেই হাসপাতালেও হামলা হয়৷ সেখানে চিকিৎসাকর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়৷ তাছাড়া সার্জিকাল কাঁচি দিয়েও ওই সাব-ইনস্পেক্টরকে আক্রমণ করেন জয়ন্ত৷
পরে পুলিশ গিয়ে জয়ন্ত ঘোষ-সহ ছ’জনকে গ্রেফতার করে৷ তবে এই নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ কলকাতা পুলিশের কোনও আধিকারিক৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক শুধু বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে৷" পুলিশ সূত্রে খবর, আপাতত স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে৷ এই দুষ্কৃতীরা কারা? কেন তারা ওই পুলিশকর্মীর উপর আক্রমণ করল? তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে তারা কেন জড়ো হয়েছিল? তৃণমূল নেতার সঙ্গে তাদের কিসের শত্রুতা? আপাতত পুলিশ এই প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজছে৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে আপাতত জয়ন্ত ঘোষ-সহ ধৃত ছ’জনকে জেরা করা হচ্ছে৷ প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আইনজীবী তথা যুব তৃণমূল নেতা দীপায়ন ঘোষকেও৷ তবে এই নিয়ে দীপায়ন ঘোষের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি৷