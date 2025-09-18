ETV Bharat / state

পুজোর ভিড়ে শিশু থেকে বয়স্ক নিখোঁজ হলে, কী করবেন ? জানাল কলকাতা পুলিশ

পুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে বাচ্চা বা বয়স্ক কেউ যদি হারিয়ে যান, তা হলে যোগাযোগ করতে পারেন কলকাতা পুলিশের সঙ্গে। দেওয়া হল হেল্পলাইন নম্বর ৷

KOLKATA POLICE
পুজোয় শিশু থেকে বয়স্ক নিখোঁজ হলেই কী করবেন ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: দুর্গোৎসব বাঙালির জীবনে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এ যেন এক সামাজিক মিলনমেলা। আত্মীয়-পরিজন বা বন্ধুদের সঙ্গে সারারাতের আড্ডা, হুল্লোড়, খাওড়া-দাওয়া সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখায় মেতে ওঠেন প্রত্যেকে । তবে ভিড়ের চাপে অনেক সময় ঘটে যায় অঘটন ৷ বাচ্চা কিংবা বয়স্ক সদস্য হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে প্রায়ই ৷ এমন পরিস্থিতিতে যাতে আতঙ্কিত না-হতে হয়, সেই কারণেই বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুলিশ।

  • লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর পাঁচ দিন ধরে চালু থাকবে একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। নম্বরটি হল- 9163737373।
  • 24 ঘণ্টায় খোলা থাকবে লালবাজার কন্ট্রোল রুম। সেক্ষেত্রে ফোন করা যাবে 100, 033-2250-5090 অথবা 033-2214-3230 নম্বরে।
  • নিখোঁজ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে লালবাজারের 'মিসিং পার্সন স্কোয়াড'-এর সঙ্গে। সেই নম্বর হল 033-2250-5153 এবং 033-2214-1835।
  • একইসঙ্গে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের নম্বর 1098-তেও পাওয়া যাবে সাহায্য।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্গাপুজোর ভিড়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের অগ্রাধিকার। তাই শুধু বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া নয়, বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়েও। সাধারণত এই সময় প্রতিটি মণ্ডপেই থাকে উপচে পড়া ভিড়। শিশু বা প্রবীণ সদস্যরা সহজেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে এই হেল্পলাইন।

প্রসঙ্গত, এই পরিষেবা কার্যকর হবে আগামী 27 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে । চলবে 1 অক্টোবর অর্থাৎ নবমী পর্যন্ত। আর মহালয়া পর থেকেই শুরু হবে পুলিশি কড়াকড়ি, আর দেবীপক্ষের সূচনা থেকে আরও জোরদার হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই শহরের প্রায় প্রতিটি মণ্ডপেই শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । লালবাজারের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "পুজো মানেই আনন্দ, তবে সেই আনন্দের মধ্যেও আমাদের দায়িত্ব রয়েছে শহরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। হেল্পলাইন চালুর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য সাহায্য পাবেন।" সব মিলিয়ে এবারের দুর্গাপুজোয় উৎসবমুখর পরিবেশে যাতে কোনওভাবেই ভাটা না-পড়ে, সেই লক্ষ্যেই শহরজুড়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

দেবীপক্ষের সূচনার বাকি আর তিন দিন ৷ পুজো শুরু হতে আর মাত্র 10 দিনের অপেক্ষা। চারপাশে জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। প্রতিটি মণ্ডপেই ব্যস্ততা। পুজোয় সমস্তকিছু যাতে সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়, তাই নিরাপত্তায় বিশেষ নজর কলকাতা পুলিশের।

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025কলকাতা পুলিশপুজোয় ভিড়HELPLINE NUMBERS FOR DURGA PUJAKOLKATA POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.